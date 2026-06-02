England squads GFXGetty/GOAL
Apakah tim asuhan Thomas Tuchel lebih baik daripada 'Generasi Emas'? Skuad-skuad Inggris di Piala Dunia abad ke-21 - peringkatnya

England vs New Zealand

'Generasi Emas'. Istilah ini berasal dari Adam Crozier, mantan ketua Asosiasi Sepak Bola Inggris, yang terkenal karena menjuluki tim Inggris dengan sebutan tersebut setelah mereka menghancurkan Jerman 5-1 dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia di Munich. Itu adalah penampilan yang luar biasa, namun juga ungkapan yang berpotensi menimbulkan bencana.

Memang, hal itu menetapkan standar untuk tahun-tahun mendatang. Saat itu tahun 2001, dan ketua Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) menyatakan bahwa dalam hal kualitas pemain, tidak ada yang lebih baik dari ini. Saat itu, Inggris sudah 35 tahun - dan terus bertambah - tidak pernah menjuarai Piala Dunia. Mereka memang pernah mencapai semifinal di turnamen-turnamen besar sejak saat itu, terutama lima tahun sebelumnya di Euro '96, tetapi pernyataan Crozier itu menetapkan ekspektasi bagi tim asuhan Sven Goran Eriksson.

Inggris, tentu saja, tak pernah benar-benar memenuhi ekspektasi itu. Julukan itu melekat, namun turnamen demi turnamen, skuad-skuad tersebut gagal. Generasi itu menua, berkembang, gagal, dan pemain-pemain baru muncul. Baru setelah generasi 'emas' yang diduga itu semua pergi, Inggris benar-benar mulai menancapkan diri sebagai penantang serius Piala Dunia sekali lagi.

Memang, setiap edisi tim Inggris di tujuh Piala Dunia terakhir terlihat sedikit berbeda. Selama periode itu, empat manajer telah memimpin (segera menjadi lima), dan beberapa pemain bertahan melalui beberapa era. Beberapa di antaranya terlalu cepat diganti, sementara yang lain bertahan terlalu lama.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, GOAL telah membuat peringkat skuad Inggris di Piala Dunia abad ke-21 berdasarkan tingkat bakat mereka, mulai dari tahun 2002 hingga skuad yang dipilih oleh Thomas Tuchel untuk mewakili The Three Lions pada tahun 2026:

  • Gerrard Rooney 2014Getty

    72014

    Sungguh tidak ada yang bisa disukai dari penampilan Inggris di Piala Dunia 2014. Grup yang terdiri dari Italia, Uruguay, dan Kosta Rika memang terlihat sulit di atas kertas, tetapi Inggris justru membuatnya tampak jauh lebih sulit daripada yang sebenarnya.

    Kekalahan di laga pembuka melawan Italia segera disusul dengan kekalahan dari Uruguay, dan setelah Kosta Rika berhasil meraih kemenangan mengejutkan atas Azzurri di pertandingan kedua mereka, Inggris secara matematis tersingkir sebelum mereka sempat menendang bola di hari pertandingan terakhir.

    Skuad tersebut merupakan campuran antara pemain muda dan tua, namun tanpa banyak pemain berbakat yang berada di puncak karier mereka. Steven Gerrard adalah kapten berpengalaman, namun baru saja melewati akhir yang menyedihkan dari musim terakhirnya di Liverpool, sementara Wayne Rooney dan Frank Lampard juga telah melewati masa-masa terbaik mereka.

    Ada semangat muda yang terlihat pada Daniel Sturridge dan Raheem Sterling, tetapi pertahanan yang dipimpin oleh Gary Cahill dan Phil Jagielka, jika dilihat kembali, tidak akan pernah cukup baik.

  • Lampard Rooney 2010Getty

    62010

    Sebuah skuad yang masih menyisakan sisa-sisa 'generasi emas' namun mungkin menandakan masa-masa sulit yang kemungkinan akan menyusul, Fabio Capello mengalami pukulan telak menjelang turnamen ketika kaptennya, Rio Ferdinand, mengalami cedera dalam sesi latihan pertama Inggris setelah tiba di Afrika Selatan, sehingga Jamie Carragher atau Matt Upson harus berpasangan dengan John Terry di lini pertahanan.

    Ini adalah skuad yang dilanda kutukan cedera, karena baik Rooney maupun Gareth Barry—pemain yang direncanakan bermain di antara Gerrard dan Lampard agar keduanya bisa efektif di lapangan yang sama—mengalami cedera menjelang turnamen, sehingga mereka hanya menjadi bayangan diri mereka sendiri saat turun ke lapangan.

    Meskipun ada beberapa talenta kelas dunia dalam skuad—Rooney, Gerrard, Lampard, Terry, dan Ashley Cole—tidak ada kualitas yang cukup di posisi lain jika para pemain tersebut tidak tampil maksimal. Pada akhirnya, Inggris tersingkir di babak 16 besar, dengan momen paling berkesan mereka adalah kesalahan Rob Green melawan Amerika Serikat dan gol Lampard yang tak pernah tercipta melawan Jerman.

  • England 2002 World Cup squadGetty

    52002

    Meskipun skuad Inggris tahun 2002 dipenuhi pemain bintang—seperti David Beckham, Michael Owen, Ferdinand, Sol Campbell, dan Paul Scholes—Eriksson sedikit terkendala oleh absennya dua pemain kunci, yakni Gary Neville dan Gerrard yang sama-sama tidak bisa bermain karena cedera. Danny Mills masuk sebagai bek kanan, sementara pengganti Gerrard, Danny Murphy, juga cedera sebelum turnamen dimulai, sehingga pemain sayap West Ham, Trevor Sinclair, pun dipanggil.

    Sinclair akhirnya menjadi starter dalam tiga pertandingan di sisi kiri lini tengah, yang menjadi puncak dari masalah sisi kiri Inggris yang terkenal. Percobaan dengan Darius Vassell dan Owen Hargreaves tidak berhasil dalam dua pertandingan pertama, sehingga Sinclair, yang hanya memiliki lima penampilan internasional sebelum dipanggil, harus turun tangan.

    Pertimbangkan cedera metatarsal yang terkenal dari Beckham dan bagaimana hal itu membatasi performanya hingga batas tertentu, dan Inggris tetap tampil relatif baik, mengalahkan Argentina di babak grup sebelum menampilkan salah satu penampilan turnamen terbaik mereka di abad ke-21 saat menghancurkan Denmark.

    Mungkin saja mereka bisa melaju hingga akhir, jika saja Ronaldinho tidak melepaskan tendangan bebas yang melambung melewati David Seaman? Namun, mereka bukanlah skuad paling berbakat yang pernah mewakili The Three Lions.

  • England 2018Getty Images

    42018

    Inggris mungkin telah mencapai babak semifinal Piala Dunia 2018 dan menyamai prestasi terbaik mereka sejak menjuarai turnamen pada 1966, namun tak diragukan lagi bahwa skuad asuhan Sir Gareth Southgate telah tampil jauh melampaui kemampuan mereka.

    Ya, memang ada alasan untuk optimis. Harry Kane dan Dele Alli telah menjadi kombinasi yang menakutkan di Tottenham, sementara Sterling menjadi salah satu pemain terbaik Manchester City selama musim 'Centurions' mereka, tetapi ada juga banyak area yang dianggap lemah.

    Kyle Walker terpaksa bermain dalam formasi tiga bek yang juga mencakup Harry Maguire sebelum bergabung dengan Manchester United, sementara Ashley Young menjadi pilihan utama sebagai bek sayap kiri. Sementara itu, Jesse Lingard menjadi starter di lini tengah, sedangkan penampilan reguler Ruben Loftus-Cheek sebagai pemain cadangan menyoroti kurangnya kedalaman kualitas, sesuatu yang pada akhirnya menjadi bumerang bagi Inggris dalam kekalahan mereka dari Kroasia pada babak perpanjangan waktu.


  • Declan Rice Jude Bellingham Phil Foden England 2022Getty Images

    32022

    Perjalanan menuju final Euro 2020 merupakan pengalaman yang luar biasa bagi para pendukung Inggris, karena tim yang tampil melampaui ekspektasi pada Piala Dunia sebelumnya terus berkembang, sementara penambahan pemain berkualitas di posisi-posisi kunci pun mulai terlihat.

    Setibanya di Qatar 18 bulan kemudian untuk Piala Dunia, momentum ada di pihak tim asuhan Southgate. Declan Rice, Bukayo Saka, dan Phil Foden termasuk di antara pemain muda terbaik Liga Premier, sementara Trent Alexander-Arnold dan Kyle Walker—keduanya berada di puncak performa—bersaing ketat untuk posisi bek kanan. Kemunculan Jude Bellingham juga menambahkan kreativitas dan semangat yang telah hilang dari lini tengah Inggris selama lebih dari satu dekade.

    Dengan Kane yang masih mencetak gol untuk klub dan negaranya, serta pengalaman yang teruji dari Jordan Pickford, John Stones, dan Maguire, ini adalah skuad yang dibangun untuk bersaing dengan yang terbaik. Bahkan Kalvin Phillips dan Mason Mount belum mengalami penurunan performa, sementara Jack Grealish dan Marcus Rashford memberikan kemampuan mengubah permainan yang nyata dari bangku cadangan.

    Oleh karena itu, sangat disayangkan bahwa skuad ini hanya mampu mencapai perempat final. Kekalahan yang memilukan dari Prancis - ditambah dengan kegagalan Kane dalam mengeksekusi penalti - terasa sangat menyakitkan, dan mungkin akan dikenang sebagai peluang besar yang terlewatkan.

  • Harry KANE-england-202511(C)Getty Images

    22026

    Tuchel tampaknya telah menganalisis kegagalan Southgate dan belajar dari kesalahan pendahulunya. Skuad Inggris 2026 memang dipenuhi bintang-bintang, tapi komposisinya sedikit lebih pragmatis. Kane datang ke turnamen ini sebagai kandidat terkuat peraih Ballon d'Or setelah mencetak 60 gol bersama Bayern Munich, Rice bisa dibilang pemain terbaik di Liga Premier, sementara Bellingham dan Saka menunjukkan potensi kelas dunia.

    Namun, yang mungkin lebih penting di sini adalah pemain-pemain yang ditambahkan untuk keseimbangan. Elliot Anderson, gelandang yang sangat disiplin, akan menjadi tumpuan tim, sementara Reece James adalah pilihan yang lebih bijaksana daripada Alexander-Arnold.

    Ya, ada tanda tanya mengenai kurangnya pengalaman di lini belakang, sementara tentu saja ada pemain sayap yang lebih baik daripada Anthony Gordon atau Rashford di turnamen ini. Kurangnya pemain pengganti yang bisa mengubah permainan juga bisa menjadi masalah setelah Cole Palmer dan Foden ditinggalkan di rumah. Namun, setidaknya dalam dua dekade terakhir, belum pernah ada skuad Inggris yang memiliki kualitas kelas atas sebanyak skuad pertama Tuchel di turnamen ini.

  • England Golden GenerationGetty

    12006

    Anda pasti akan kesulitan menemukan skuad yang lebih baik daripada yang dibawa Inggris ke Piala Dunia 2006 di Jerman.

    Empat bek belakang yang terdiri dari Neville, Ferdinand, Terry, dan Cole sangat menakutkan, sementara kehadiran Gerrard dan Lampard di lini tengah, setidaknya di atas kertas, merupakan kombinasi yang mengerikan. Di depan mereka ada Rooney, yang sedang mengalami cedera tetapi dalam kondisi puncak performanya, bersama Owen, yang meskipun kecepatannya sudah berkurang, tetap merupakan striker cerdas dengan kemampuan penyelesaian akhir yang tak tertandingi.

    Campbell, Michael Carrick, dan Hargreaves—pemain yang seharusnya bisa masuk ke tim mana pun—hanya mendapat peran cadangan, bersama talenta muda Theo Walcott (yang, seperti terbukti kemudian, merupakan pilihan yang kurang tepat dari Eriksson).

    Lalu, apa yang salah? Inggris tak pernah benar-benar kompak. Persaingan antar pemain merobek skuad, dan Eriksson tak cukup kuat secara pribadi maupun cerdik secara taktis untuk memperbaikinya. Cedera Owen pada pertandingan ketiga fase grup juga tak membantu.

    Pada akhirnya, Rooney, yang berjuang dengan kebugarannya sendiri sepanjang turnamen, diusir keluar lapangan saat melawan Portugal di perempat final dan adu penalti sekali lagi menjadi penyebab kegagalan Inggris. Tim yang cukup bagus untuk memenangkan seluruh turnamen itu pun harus pulang lebih awal.

