Apakah tiga pemain harus hengkang dari klub? Tampaknya ada hambatan internal yang besar bagi Max Eberl terkait transfer yang dikabarkan diinginkan oleh FC Bayern

Pertama, Bayern harus menghasilkan pendapatan transfer yang cukup agar mampu memenuhi tuntutan biaya transfer yang cukup besar dari The Magpies, yang melebihi 85 juta euro. Untuk itu, kabarnya, ketiga pemain pinjaman Joao Palhinha (Tottenham Hotspur), Sacha Boey (Galatasaray Istanbul), dan Bryan Zaragoza (AS Roma) harus dikontrak secara permanen oleh klub mereka saat ini.

Untuk Palhinha, klub asal Munich ini diperkirakan akan mendapatkan sekitar 30 juta euro, sedangkan untuk Boey dan Zaragoza masing-masing akan mengalir 15 dan 13 juta euro ke "rekening tabungan" di Säbener Straße. Tanpa pendapatan ini, perekrutan pemain asal Inggris tersebut tentu sangat tidak realistis.

Selain itu, Direktur Olahraga Max Eberl juga memiliki tanggung jawab, karena ia harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Pengawas klub juara berulang kali tersebut. Mengingat konsorsium yang dipimpin oleh mantan duo pimpinan Uli Hoeneß dan Karl-Heinz Rummenigge cenderung bertindak hati-hati dan konservatif, terutama dalam transfer yang mahal, kunjungan ini kemungkinan besar juga akan menjadi tugas yang rumit.