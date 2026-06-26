Apakah Thiago Motta akan kembali ke bangku cadangan? Strasbourg muncul sebagai kandidat

Klub asal Alsace ini mengapresiasi perjalanan karier Motta, khususnya kerja kerasnya di Bologna, di mana ia menonjol berkat gaya permainan yang terorganisir, intens, dan proaktif. Pengalaman yang ia peroleh bersama Genoa, Spezia, dan Juventus, ditambah kemampuannya mengelola tim internasional berkat penguasaan beberapa bahasa, menjadi nilai tambah tersendiri.





Strasbourg terus mempertimbangkan kandidat lain, namun Motta tetap menjadi salah satu opsi terkuat. Beberapa minggu ke depan mungkin akan menjadi penentu dalam menentukan pelatih baru klub Prancis tersebut. Pada musim 2025-26, Strasbourg finis di peringkat kedelapan, sehingga pada musim 2026-27, mereka tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi UEFA apa pun.







