Thiago Motta bisa memulai kembali kariernya dari Prancis. Menurut TuttoJuve.com, mantan pelatih Juventus tersebut termasuk di antara kandidat utama untuk posisi pelatih Strasbourg, yang telah memulai kontak awal dengan pelatih keturunan Italia-Brasil itu, yang saat ini masih berstatus bebas agen setelah masa kerjanya bersama Juventus berakhir dengan pemecatan pada 23 Maret 2025.
Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Apakah Thiago Motta akan kembali ke bangku cadangan? Strasbourg muncul sebagai kandidat
Klub asal Alsace ini mengapresiasi perjalanan karier Motta, khususnya kerja kerasnya di Bologna, di mana ia menonjol berkat gaya permainan yang terorganisir, intens, dan proaktif. Pengalaman yang ia peroleh bersama Genoa, Spezia, dan Juventus, ditambah kemampuannya mengelola tim internasional berkat penguasaan beberapa bahasa, menjadi nilai tambah tersendiri.
Strasbourg terus mempertimbangkan kandidat lain, namun Motta tetap menjadi salah satu opsi terkuat. Beberapa minggu ke depan mungkin akan menjadi penentu dalam menentukan pelatih baru klub Prancis tersebut. Pada musim 2025-26, Strasbourg finis di peringkat kedelapan, sehingga pada musim 2026-27, mereka tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi UEFA apa pun.