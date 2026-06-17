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Apakah Ted Lasso dan Rebecca Welton akan menjalin hubungan asmara? Hannah Waddingham ditanyai mengenai kisah cinta yang ingin dilihat oleh para penggemar AFC Richmond
Jodoh atau sekadar teman?
Saat AFC Richmond bersiap kembali ke layar kaca, pertanyaan yang sudah lama mengemuka mengenai kemungkinan hubungan asmara antara Ted Lasso dan Rebecca Welton terus mendominasi perbincangan. Meskipun sebagian besar penggemar mendukung keduanya untuk akhirnya menjalin hubungan, Waddingham tetap kurang yakin dengan gagasan bahwa pelatih asal Amerika dan pemilik klub tersebut akan menjadi pasangan.
Dalam wawancara dengan Variety, aktris peraih Emmy ini mengakui: "Saya suka bahwa kami melawan norma yang ada. Dan mereka tidak diragukan lagi adalah belahan jiwa, tetapi itu bisa berarti banyak hal." Meskipun ia memahami mengapa para penggemar sangat ingin melihat hubungan romantis tersebut terjalin, ia tetap enggan berkomentar apakah Musim 4 akhirnya akan menghadirkan momen tersebut, dan hanya menambahkan: "Saya menyukai semua hubungan yang ada di dalamnya."
- AFP
Kembali ke keluarga Greyhound
Akhir Musim 3 tampaknya menutup kisah Rebecca dengan akhir yang bahagia, yang mencakup tujuan baru bersama tim wanita. Namun, Waddingham selalu curiga bahwa masih ada kelanjutan dari produksi pemenang penghargaan ini. Ia mencatat bahwa episode penutup sebelumnya terasa "terlalu menggantung" dan mengaku bahwa gagasan untuk meninggalkan karakter tersebut terasa "seperti kehilangan seorang sahabat."
Daya tarik global yang luar biasa dari acara ini, yang mencatatkan lebih dari 283 juta jam penayangan pada tahun 2023, adalah sesuatu yang menurut Waddingham disebabkan oleh suasana positif di dalam dan di luar lokasi syuting. “Saya menyukai sikap positif di dalamnya,” jelasnya. “Saya merasa diberkati karena menjadi bagian dari keluarga AFC Richmond ini.” Ikatan di antara para pemain tetap kuat, dengan Waddingham mengungkapkan bahwa ia masih berkomunikasi dengan lawan mainnya, Brett Goldstein, hampir setiap hari.
Bekerja sama dengan Jason Sudeikis
Proses produksi serial baru ini tidak luput dari berbagai keunikan, terutama mengingat gaya kerja yang khas dari salah satu pencipta sekaligus bintang utamanya, Jason Sudeikis. Waddingham berbagi cerita mengenai proses kreatif di lokasi syuting dan perkembangan naskah yang terus-menerus.
"Selalu ada sedikit proses saling memberi dan menerima dalam sebuah adegan, karena sifat cara kerja Sudeikis," jelasnya. "Dia mendengarnya di ruang syuting, lalu kami menyempurnakannya. Dengan orang seperti dia, Anda harus bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Dia dan saya memiliki hubungan cinta-benci yang berkelanjutan karena dia sering mengubahnya di menit-menit terakhir."
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Sebuah kisah baru yang berlangsung selama tiga musim
Spekulasi mengenai masa depan serial ini semakin memanas setelah terungkap bahwa tim kreatif telah ditugaskan untuk mengembangkan “alur cerita tiga musim lagi” yang akan diangkat. Hal ini mengisyaratkan bahwa Musim 4 yang akan datang bukan sekadar episode spesial satu kali, melainkan awal dari alur cerita baru bagi para karakter di Nelson Road dan seterusnya.
Meskipun beberapa wajah familiar seperti Jamie Tartt yang diperankan oleh Phil Dunster mungkin tidak akan muncul pada episode perdana, peta jalan yang diperluas untuk serial ini memberikan banyak peluang bagi para pemeran asli untuk kembali muncul. Untuk saat ini, para penggemar dengan penuh antusiasme menantikan Agustus 2026, yang telah diumumkan sebagai tanggal tayang perdana potensial untuk bab berikutnya dalam era Lasso.