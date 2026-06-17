Saat AFC Richmond bersiap kembali ke layar kaca, pertanyaan yang sudah lama mengemuka mengenai kemungkinan hubungan asmara antara Ted Lasso dan Rebecca Welton terus mendominasi perbincangan. Meskipun sebagian besar penggemar mendukung keduanya untuk akhirnya menjalin hubungan, Waddingham tetap kurang yakin dengan gagasan bahwa pelatih asal Amerika dan pemilik klub tersebut akan menjadi pasangan.

Dalam wawancara dengan Variety, aktris peraih Emmy ini mengakui: "Saya suka bahwa kami melawan norma yang ada. Dan mereka tidak diragukan lagi adalah belahan jiwa, tetapi itu bisa berarti banyak hal." Meskipun ia memahami mengapa para penggemar sangat ingin melihat hubungan romantis tersebut terjalin, ia tetap enggan berkomentar apakah Musim 4 akhirnya akan menghadirkan momen tersebut, dan hanya menambahkan: "Saya menyukai semua hubungan yang ada di dalamnya."



