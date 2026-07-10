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Julian AlvarezGetty Images
Yosua Arya

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Apakah tawaran untuk Julian Alvarez akan segera datang? Barcelona mengajukan pinjaman sebesar €210 juta untuk menyelesaikan tiga rekrutan musim panas

Transfers
Barcelona
J. Alvarez
LaLiga
J. Cancelo
K. Adeyemi

Barcelona telah mengajukan permohonan fasilitas kredit sebesar €210 juta seiring persiapan mereka untuk memperkuat skuad di bawah asuhan Hansi Flick menjelang musim baru. Dana tersebut diharapkan dapat mendukung upaya perekrutan Julian Alvarez, Joao Cancelo, dan Karim Adeyemi, sekaligus membantu klub mengelola kewajiban keuangan sehari-harinya.

  • Barcelona bersiap melakukan investasi besar-besaran pada musim panas ini

    Barcelona berencana melakukan investasi besar-besaran pada bursa transfer musim panas ini guna memperkuat skuad asuhan Flick. Klub ini meyakini bahwa tambahan pemain diperlukan untuk bersaing memperebutkan gelar-gelar bergengsi dan mengejar ketertinggalan dari tim-tim papan atas Eropa, terutama di Liga Champions.

    Untuk membiayai rencana tersebut, Barca telah mengajukan permohonan fasilitas pinjaman sebesar €210 juta, menurut laporan Marca. Pinjaman ini dijamin oleh pendapatan yang diproyeksikan untuk musim depan dan diajukan di tengah kondisi likuiditas klub yang masih terbatas. Mematuhi aturan pengeluaran 1:1 Liga juga tetap menjadi prioritas untuk memastikan pemain baru dapat didaftarkan. Dana tersebut diharapkan dapat membantu Blaugrana bergerak cepat di pasar transfer yang kompetitif, alih-alih harus menunggu hasil penjualan pemain sebelum mengejar target utama mereka.


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  • Julian AlvarezGetty Images

    Barcelona memaparkan prioritas transfer mereka

    Target utama Barcelona adalah penyerang Atlético Madrid, Alvarez, yang dipandang sebagai pemain bintang potensial yang mampu mengubah lini serang klub dan menggantikan Robert Lewandowski, yang telah pindah ke Chicago Fire. Namun, klub tersebut belum mengambil langkah tegas dan berencana untuk mempercepat negosiasi setelah Piala Dunia.

    Raksasa Catalan tersebut juga sedang memburu Cancelo dan Adeyemi. Laporan-laporan tersebut menyebutkan bahwa kepindahan Adeyemi sudah hampir terwujud, sementara usulan transfer permanen Cancelo masih lebih rumit karena Blaugrana harus terlebih dahulu menyelesaikan masalah pajak yang belum terselesaikan sebelum menuntaskan kesepakatan tersebut.

  • Pinjaman ini bertujuan untuk mendukung transfer pemain dan operasional klub

    Meskipun sebagian besar dari pinjaman sebesar €210 juta tersebut ditujukan untuk membiayai aktivitas transfer, pihak klub asal Catalunya itu juga berencana mengalokasikan sebagian dana tersebut untuk gaji pemain dan biaya operasional lainnya. Pendekatan ini dirancang untuk menjaga stabilitas keuangan sekaligus mendukung strategi perekrutan klub. Selain itu, Barca telah menunjukkan niat mereka dengan menyelesaikan proses perekrutan Anthony Gordon senilai €70 juta ditambah €10 juta sebagai bonus yang bergantung pada performa.

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    Perhatian kini beralih ke penyelesaian kesepakatan-kesepakatan penting

    Setelah Gordon resmi bergabung, perhatian Barcelona kini beralih ke upaya mendatangkan Alvarez, Adeyemi, dan Cancelo. Periode setelah Piala Dunia diperkirakan akan menjadi krusial karena klub berupaya menyelesaikan kesepakatan peminjaman dan menuntaskan urusan transfer yang tersisa. Jika rencana-rencana tersebut berhasil dilaksanakan, Flick akan memiliki skuad yang lebih dalam dan berpengalaman untuk musim baru, seiring upaya klub asal Catalunya ini untuk terus bersaing memperebutkan trofi-trofi besar.

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