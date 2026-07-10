Apakah tawaran untuk Julian Alvarez akan segera datang? Barcelona mengajukan pinjaman sebesar €210 juta untuk menyelesaikan tiga rekrutan musim panas

Barcelona berencana melakukan investasi besar-besaran pada bursa transfer musim panas ini guna memperkuat skuad asuhan Flick. Klub ini meyakini bahwa tambahan pemain diperlukan untuk bersaing memperebutkan gelar-gelar bergengsi dan mengejar ketertinggalan dari tim-tim papan atas Eropa, terutama di Liga Champions.

Untuk membiayai rencana tersebut, Barca telah mengajukan permohonan fasilitas pinjaman sebesar €210 juta, menurut laporan Marca. Pinjaman ini dijamin oleh pendapatan yang diproyeksikan untuk musim depan dan diajukan di tengah kondisi likuiditas klub yang masih terbatas. Mematuhi aturan pengeluaran 1:1 Liga juga tetap menjadi prioritas untuk memastikan pemain baru dapat didaftarkan. Dana tersebut diharapkan dapat membantu Blaugrana bergerak cepat di pasar transfer yang kompetitif, alih-alih harus menunggu hasil penjualan pemain sebelum mengejar target utama mereka.



