Apakah target 1.000 gol Cristiano Ronaldo telah menjadi 'obsesi'? Roberto Martinez menanggapi kekhawatiran bahwa pemain Portugal yang dijuluki GOAT itu mungkin akan berhenti memberikan umpan kepada rekan setimnya
Ronaldo bangga karena ia adalah seorang pemain yang mengutamakan kerja sama tim
Meskipun pemenang Ballon d’Or lima kali ini telah menjadi sosok yang sangat produktif selama dua dekade yang memecahkan rekor—dengan Manchester United, Real Madrid, Juventus, dan Al-Nassr yang diuntungkan oleh bakatnya yang seolah-olah luar biasa—penyerang yang tak pernah padam ini selalu bangga akan sifatnya sebagai pemain tim.
Dia menuntut yang terbaik dari dirinya sendiri dan rekan-rekan setimnya. Ronaldo ingin sukses, setelah merasakan manisnya perayaan kemenangan trofi, namun dia sadar bahwa sebagian besar gelar besar membutuhkan usaha kolektif untuk diraih.
GOAT asal Portugal ini masih tampil kuat di usia 41 tahun dan semakin mendekati angka empat digit dalam hal jumlah gol kompetitif. Dia telah mencetak 143 gol untuk negaranya, tetapi cedera yang tidak tepat waktu membuatnya tidak masuk dalam skuad Portugal terbaru - yang terakhir sebelum seleksi Piala Dunia dilakukan.
Apakah target 1.000 gol menjadi pengalih perhatian bagi Ronaldo?
Martinez diperkirakan akan memanggil CR7 musim panas ini, saat sang kapten tampil di putaran final Piala Dunia keenamnya, dan pelatih asal Spanyol itu tidak merasa khawatir mengenai konsentrasi kapten andalannya. Ketika ditanya apakah ia lebih memilih agar Ronaldo tidak terganggu oleh pencapaian 1.000 gol, Martinez menjawab: “Saya tidak sependapat dengan itu. Jika Cristiano bermain di Kejuaraan Eropa dengan fokus mencetak gol untuk memecahkan rekor lain, assist untuk Bruno Fernandes saat melawan Turki tidak akan terjadi.
“Tidak benar bahwa para pemain kami memikirkan rekor atau target pribadi. Satu-satunya hal yang saya lihat di Kejuaraan Eropa adalah jenis tanggung jawab yang berbeda pada para pemain yang lebih berpengalaman, yaitu tanggung jawab maksimal untuk menampilkan performa terbaik di turnamen tersebut.”
Mengapa rekor baru ini tidak akan memengaruhi 'warisan' Ronaldo
Ketika ditanya lebih lanjut apakah target gol yang mencolok dapat memengaruhi Ronaldo dengan cara apa pun, Martinez menambahkan: “Tidak, karena saya tidak melihat Cris bermain dengan rasa cemas atau niat untuk mencapai 1.000 gol. Baik dia mencetak 950 atau 1.050 gol, warisannya tetap sama. Itu tidak akan mengubah apa pun. Itu hanya omongan orang luar.”
Ditanya apakah Ronaldo memiliki pola pikir yang sama, mengingat dia telah mencapai begitu banyak hal di level tertinggi, Martinez melanjutkan: “Tentu saja. Karena kami pernah mengalami pertandingan di mana Cris berhadapan dengan gawang dan justru mencari peluang untuk memberikan assist. Itu adalah aspek yang sangat saya hargai. Sangat penting. Seorang striker bukan hanya soal mencetak gol, tapi soal mengambil keputusan yang tepat di dalam kotak penalti. Itulah fungsi assist. Dan secara umum, assist lebih penting daripada gol.
“Kita sedang membicarakan seorang penyerang yang mencetak 25 gol dalam 30 pertandingan. Namun, saya lebih menghargai perilakunya di dalam kotak penalti. Dan Cristiano tidak memiliki obsesi yang dibicarakan orang-orang dari luar mengenai gol ke-1.000-nya. Karena perilakunya tidak seperti itu. Saya tidak bisa berbicara atas nama klub, tetapi di sini bersama tim nasional, situasinya tidak seperti itu.”
Rumor transfer pemain Saudi menjelang Piala Dunia
Ronaldo telah mencetak 22 gol lagi untuk Al-Nassr musim ini, saat ia berupaya meraih Sepatu Emas ketiga berturut-turut di Liga Pro Arab Saudi. Masa depannya di Timur Tengah menjadi sorotan, setelah ia sempat mogok bermain, dengan kabar bahwa ada klausul pelepasan dalam kontraknya yang menguntungkan yang dapat diaktifkan pada jendela transfer musim panas.
Fokusnya akan tertuju pada upaya meraih kejayaan di Piala Dunia selama sebagian besar bulan Juni dan Juli, saat ia berusaha meniru rival abadinya, Lionel Messi, dengan merebut trofi paling bergengsi. Ia telah menikmati kemenangan di Kejuaraan Eropa dan Liga Bangsa-Bangsa UEFA bersama Portugal, namun belum merasakan bagaimana rasanya meraih gelar juara dunia.
