Apakah Takhta Infantino Runtuh? Eropa Menantang FIFA dalam Pertarungan Menentukan yang Mengguncang Dunia Sepak Bola

Dalam eskalasi tak berpreseden yang dapat mengubah wajah sepak bola dunia, Asosiasi Sepak Bola Eropa mengumumkan sikap tegas terhadap proyek FIFA, dengan menegaskan bahwa tim-tim nasional Eropa tidak akan berpartisipasi dalam turnamen apa pun yang diselenggarakan FIFA jika proyek ini disahkan.

UEFA mengeluarkan pernyataan resmi atas nama asosiasi dan seluruh 55 asosiasi nasional anggotanya, yang di dalamnya menyatakan penolakan mutlak terhadap proposal tersebut, seraya menegaskan bahwa sepak bola tidak boleh berubah menjadi proyek investasi yang tunduk pada kepentingan para pemegang saham. Pernyataan itu berbunyi: "Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA) dan asosiasi-asosiasi nasionalnya tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi apa pun yang diselenggarakan oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA)."

UEFA menegaskan bahwa seluruh anggotanya berdiri dalam satu barisan menghadapi proyek tersebut, seraya menekankan penolakan bulat mereka terhadap pengalihan porsi kepemilikan apa pun dalam turnamen Piala Dunia atau turnamen FIFA lainnya kepada para investor dari sektor swasta.

Pernyataan itu menambahkan bahwa Piala Dunia bukan sekadar aset komersial atau peluang investasi, melainkan mewakili warisan olahraga global yang dibangun oleh generasi demi generasi pemain, tim nasional, dan suporter di berbagai benua, dan tidak boleh ada bagian mana pun darinya yang diserahkan demi kepentingan para investor yang mengejar keuntungan.

"Piala Dunia tidak untuk dijual"

UEFA menyatakan dengan jelas: "Piala Dunia tidak untuk dijual." Keberatan Asosiasi Sepak Bola Eropa tidak terbatas pada isi proyek tersebut, tetapi juga meluas pada cara FIFA menangani berkas ini.

Pernyataan itu menegaskan bahwa penyusunan proposal seberbahaya ini dilakukan secara sangat rahasia, sebelum diajukan untuk disahkan tanpa adanya konsultasi sungguhan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam melindungi dan mengelola olahraga ini. UEFA menilai bahwa apa yang terjadi bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan mencerminkan kegagalan besar dalam kepemimpinan, serta pengabaian FIFA atas tanggung jawabnya sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola sepak bola secara global.

UEFA menunjukkan bahwa asosiasi-asosiasi nasional menemukan diri mereka dihadapkan pada dua pilihan yang sama pahitnya; menerima pengalihan sebagian kendali atas turnamen-turnamen FIFA kepada para investor dari sektor swasta, atau menghadapi konsekuensi menolak proyek tersebut. Asosiasi Sepak Bola Eropa menggambarkan metode ini sebagai sesuatu yang tidak mencerminkan praktik demokratis apa pun, melainkan mewakili alat penekanan yang tidak layak bagi lembaga sebesar FIFA.

Kekhawatiran akan berubahnya identitas sepak bola

UEFA menjelaskan bahwa bahaya proyek ini tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan turnamen, tetapi juga dengan apa yang akan diakibatkannya di masa depan. Sebab, begitu para investor eksternal masuk ke dalam struktur kepemilikan turnamen-turnamen FIFA, meraih keuntungan dan pemasukan komersial akan menjadi prioritas permanen, dan hal itu akan berdampak langsung pada keputusan-keputusan terkait kalender internasional, sistem kompetisi, serta masa depan olahraga ini.

Pernyataan itu menegaskan bahwa keputusan-keputusan tersebut nantinya tidak akan diambil demi kepentingan sepak bola, melainkan sesuai dengan kepentingan para investor dan ekspektasi finansial mereka. UEFA menekankan bahwa model semacam ini tidak memiliki tempat di dalam sepak bola dunia, karena masa depan olahraga ini tidak boleh tunduk pada logika memaksimalkan keuntungan atau pemasukan para pemegang saham, dengan mengorbankan asosiasi-asosiasi nasional, liga-liga, klub-klub, para pemain, dan para suporter. UEFA menambahkan bahwa sepak bola tidak seharusnya menggadaikan masa depannya demi keuntungan finansial yang bersifat sementara.

Eropa berpegang teguh pada sikapnya

Asosiasi Sepak Bola Eropa menegaskan bahwa sikapnya tidak dapat ditafsirkan secara berbeda, seraya menekankan bahwa mereka tidak akan memberikan legitimasi apa pun pada model ini. UEFA menambahkan bahwa tidak seorang pun memiliki hak moral untuk memperlakukan sesuka hati sebuah warisan global yang merupakan milik generasi-generasi mendatang.

Pernyataan itu ditutup dengan penegasan bahwa tim nasional mana pun di bawah UEFA tidak akan berpartisipasi dalam turnamen apa pun yang diselenggarakan FIFA selama proyek ini terus berjalan, kecuali proyek tersebut ditinggalkan sepenuhnya, disertai jaminan hukum yang mengikat untuk mencegah dibukanya pintu kepemilikan turnamen-turnamen FIFA atau tata kelolanya bagi para investor dari sektor swasta di masa depan.

UEFA menutup pesannya dengan kalimat-kalimat tegas yang berbunyi: "Ada momen-momen ketika lembaga diukur dari apa yang mereka tolak untuk diserahkan, bukan dari apa yang mereka terima. Dan ini adalah salah satu momen itu. Ada hal-hal yang terlalu penting untuk dijual. Piala Dunia adalah milik sepak bola, dan akan selalu demikian, dan selama Eropa masih memiliki suara, Piala Dunia tidak akan ditawarkan untuk dijual."