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Apakah Takhta Infantino Runtuh? Eropa Menantang FIFA dalam Pertarungan Menentukan yang Mengguncang Dunia Sepak Bola

World Cup
Spain
Argentina
England
France
Morocco
Egypt
Saudi Arabia
FEATURES
Spain vs Argentina
France vs England
Argentina vs Egypt
France vs Morocco
France vs Spain
Switzerland vs Algeria
Switzerland
Algeria
Senegal vs Iraq
Senegal
Iraq
Cape Verde vs Saudi Arabia
Cape Verde
Spanyol
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Boikot Piala Dunia Menempatkan Infantino di Hadapan Krisis Paling Berbahaya dalam Sejarahnya

Sepak bola dunia tengah mengalami salah satu krisis paling berbahaya dalam sejarah modernnya, setelah Uni Sepak Bola Eropa (UEFA) melontarkan kejutan besar dengan mengumumkan penolakannya terhadap rencana Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) yang berkaitan dengan pelibatan investor sektor swasta dalam kepemilikan turnamen-turnamennya, terutama Piala Dunia.

UEFA tidak hanya mengumumkan penolakannya terhadap proyek tersebut, tetapi juga mengisyaratkan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu memboikot seluruh turnamen FIFA jika Gianni Infantino tetap melanjutkan pelaksanaan rencananya. Hal ini mengisyaratkan bentrokan bersejarah yang bisa membentuk kembali masa depan olahraga paling populer di dunia, sekaligus menempatkan presiden FIFA di hadapan ujian paling berbahaya sejak ia menjabat.

Dari segi dampak, Uni Sepak Bola Eropa (UEFA) tidak mungkin mengambil sikap yang lebih tegas dari itu, karena UEFA secara resmi mengumumkan: "UEFA maupun asosiasi-asosiasi nasionalnya tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi apa pun milik Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA)".

Pernyataan ini merupakan eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap rencana presiden FIFA, Gianni Infantino, yang bertujuan menjual saham sebesar 20% dari sebuah perusahaan baru yang akan dibentuk untuk mengelola turnamen-turnamen Federasi Internasional, terutama Piala Dunia.

  • trump and infantinokooora

    Apa itu proyek "FIFA Forward Enterprise"?

    Rencana FIFA berpusat pada pendirian perusahaan komersial baru bernama "FIFA Forward Enterprise" (FIFA Forward Enterprise - FFE), yang akan menangani pengelolaan hak komersial turnamen-turnamen besar yang diselenggarakan oleh federasi internasional tersebut, dengan Piala Dunia sebagai yang terdepan.

    Menurut proposal tersebut, FIFA akan mempertahankan kendali atas perusahaan, sementara investor dari sektor swasta akan diizinkan membeli saham minoritas yang tidak memberi mereka hak untuk mengendalikan pengelolaannya.

    Federasi internasional itu menegaskan bahwa proyek ini bertujuan menyediakan peluang investasi baru yang bermanfaat bagi federasi-federasi nasional, melalui peningkatan pendapatan komersial dan perluasan sumber pendanaan.

    FIFA menjelaskan bahwa langkah ini tidak akan menyentuh prinsip-prinsip tata kelola atau identitas sepak bola, seraya menekankan bahwa seluruh federasi anggota akan memperoleh manfaat dari peluang ekonomi yang akan disediakan oleh proyek tersebut.

    Janji finansial besar untuk menggalang dukungan

    Dalam upayanya menggalang dukungan, Gianni Infantino memberi tahu federasi-federasi nasional bahwa penerapan proyek ini akan menyediakan pendapatan finansial yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut rencana tersebut, setiap federasi nasional akan menerima 40 juta dolar jika proyek ini disahkan, dengan pembayaran pertama senilai 20 juta dolar yang akan dicairkan setelah federasi menyetujui proposal tersebut sebelum batas waktu yang ditetapkan pada 19 September.

    Perkiraan juga menunjukkan bahwa perusahaan "Thrive" (Thrive Capital), yang berspesialisasi dalam modal ventura, akan memimpin aliansi para investor yang ingin membeli saham di perusahaan baru tersebut.

    Perlu disebutkan bahwa perusahaan itu didirikan oleh pengusaha Amerika Joshua Kushner, saudara Jared Kushner, menantu Presiden Amerika Donald Trump.

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  • FBL-POR-UEFA-CONGRESSAFP

    Apa yang akan terjadi setelah itu?

    Hingga saat ini, tidak ada satu pihak pun yang memiliki gambaran jelas mengenai bagaimana krisis ini akan berakhir. Sebuah sumber tingkat tinggi di sepak bola Eropa mengatakan kepada lembaga penyiaran Inggris "BBC" bahwa dampak praktis dari keputusan ini belum sepenuhnya dikaji, terutama terkait dengan turnamen-turnamen yang akan digelar dalam beberapa bulan mendatang.

    Salah satu turnamen paling menonjol adalah Piala Dunia Wanita U-20, yang dijadwalkan berlangsung di Polandia mulai 5 September mendatang, dengan partisipasi sejumlah besar tim nasional Eropa. Ancaman boikot dari UEFA akan mulai dilaksanakan apabila kesepakatan pendanaan yang diusulkan Infantino resmi diadopsi.

    Mengingat 19 September menjadi tenggat akhir bagi federasi-federasi nasional untuk menyetujui kesepakatan tersebut, dengan imbalan menerima pembayaran pertama sebesar 20 juta dolar, maka skenario teoretisnya bisa mencapai penarikan diri tim-tim nasional Eropa dari turnamen bahkan jika kompetisi telah mencapai babak perempat final, dan sebelum menjalani pertandingan semifinal.

    Setelah itu, tahap berikutnya adalah babak play-off kualifikasi menuju Piala Dunia Wanita, yang dijadwalkan berlangsung Oktober mendatang, yang diikuti oleh tim nasional Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara, di samping tim-tim nasional Eropa lainnya.

    Laura McAllister, Wakil Presiden Asosiasi Sepak Bola Eropa dan mantan pemain internasional tim nasional Wales, mengomentari krisis ini dengan mengatakan: "Wales berpartisipasi dalam babak play-off kualifikasi menuju Piala Dunia Wanita musim gugur ini, dan itu akan menjadi kualifikasi pertama kami ke Piala Dunia. Tidak ada seorang pun yang bahkan bisa memikirkan untuk tidak berpartisipasi dalam kompetisi tersebut."

    Ia menjelaskan bahwa krisis saat ini bukan disebabkan oleh Asosiasi Sepak Bola Eropa, sembari menegaskan: "Ini bukan masalah UEFA, melainkan krisis yang diciptakan oleh FIFA. Tidak ada seorang pun yang menginginkan para pemain atau tim nasional dirugikan akibat perselisihan ini."

    Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa UEFA terpaksa mengambil sikap ini, dan bahwa tanggung jawab penuh berada di pundak Federasi Sepak Bola Internasional.

  • TENNIS-QAT-WTAAFP

    Apakah era Infantino Sudah Mendekati Akhir?

    Gianni Infantino menjabat sebagai presiden Federasi Sepak Bola Internasional pada 2016 setelah memenangi pemilihan atas Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, presiden Konfederasi Sepak Bola Asia saat itu, dengan hasil 115 suara berbanding 88.

    Pejabat asal Swiss itu diperkirakan akan maju dalam pemilihan presiden FIFA yang dijadwalkan berlangsung pada Maret mendatang, dalam upaya meraih periode keempat, sebagaimana dilaporkan lembaga penyiaran Inggris "BBC".

    Sebelum krisis terbaru meletus, berbagai prediksi menyebutkan bahwa ia akan terpilih kembali tanpa lawan, setelah banyak federasi nasional dari berbagai benua menyatakan dukungan bagi kelanjutannya di jabatan tersebut.

    Namun, kondisinya berubah drastis dalam beberapa hari terakhir. Sumber-sumber yang mengetahui persoalan ini menyebutkan bahwa mayoritas anggota Konfederasi CONCACAF, selain menolak rencana tersebut, mulai kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan Infantino dalam memimpin sepak bola dunia, sementara sejumlah pihak lain telah kehilangan kepercayaan itu sepenuhnya.

    Di tengah perubahan ini, mulai beredar pembicaraan di kalangan internal olahraga ini mengenai perlunya mengajukan seorang kandidat yang mampu menyaingi Infantino dalam pemilihan mendatang.

    Akankah Nasser Al-Khelaifi ikut bersaing dalam pemilihan presiden FIFA?

    Nama Nasser Al-Khelaifi mencuat sebagai salah satu nama yang diajukan untuk maju dalam pemilihan presiden FIFA, sesuatu yang dinilai masuk akal oleh banyak pihak, mengingat posisinya yang besar dalam sepak bola dunia.

    Kekuatan Al-Khelaifi tidak terbatas pada jabatannya sebagai presiden klub Paris Saint-Germain, tetapi juga meluas ke peran kepemimpinannya di Asosiasi Klub Eropa, yang telah menjadi salah satu lembaga paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan sepak bola.

    Al-Khelaifi memimpin asosiasi tersebut setelah runtuhnya proyek Liga Super Eropa pada 2021, sebelum kemudian mengawasi restrukturisasinya dan memperluas keanggotaannya hingga mencakup lebih dari 800 klub dari berbagai penjuru benua, dan tidak ada klub besar yang tersisa di luar asosiasi ini selain Real Madrid.

    Meski banyak pihak menilainya sebagai kandidat paling menonjol untuk menyaingi Infantino, sumber-sumber yang dekat dengannya membantah kepada lembaga penyiaran Inggris "BBC", adanya keinginan apa pun dari dirinya untuk ikut dalam persaingan tersebut.

    Salah satu orang dekat pejabat Qatar itu mengatakan ketika ditanya tentang kemungkinan tersebut: "Ia tidak menginginkan jabatan itu. Sungguh. Sungguh. Sungguh."

    Akankah Infantino pergi?

    Secara historis, jarang sekali presiden FIFA menghadapi persaingan sesungguhnya dalam pemilihan. Presiden terakhir yang kehilangan jabatannya melalui kotak suara terjadi pada 1974, saat Sir Stanley Rous asal Inggris dikalahkan oleh Joao Havelange asal Brasil.

    Ketika Laura McAllister ditanya apakah Infantino akan tetap bertahan di jabatannya, ia menjawab: "Sejujurnya, saya tidak tahu."

    Sementara itu, David Bernstein, mantan presiden Federasi Sepak Bola Inggris, menegaskan bahwa apa yang terjadi akan menyebabkan pemecatan pejabat mana pun di sebuah lembaga biasa, tetapi ia menunjukkan bahwa sifat FIFA berbeda.

    Ia mengatakan: "Jika Infantino mendapatkan dukungan dari sejumlah federasi nasional yang cukup, maka ia akan terus bertahan di jabatannya."

    Dari sisinya, Lars-Christer Olsson, mantan kepala eksekutif Federasi Sepak Bola Eropa, menilai bahwa Infantino terlalu tinggi menaksir besarnya pengaruhnya, dan bahwa jabatannya kini benar-benar terancam.

    Olsson mengusulkan dilakukannya reformasi di dalam tubuh FIFA yang bertumpu pada perputaran kepemimpinan federasi di antara berbagai benua, alih-alih memberikan kewenangan yang luas kepada satu presiden untuk periode yang panjang.

    Ia menambahkan: "Membebaskan Infantino dari jabatannya bisa menjadi awal baru bagi sepak bola."

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  • Switzerland v Italy: Round of 16 - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    UEFA umumkan boikot: "Piala Dunia tidak untuk dijual"

    Dalam eskalasi tak berpreseden yang dapat mengubah wajah sepak bola dunia, Asosiasi Sepak Bola Eropa mengumumkan sikap tegas terhadap proyek FIFA, dengan menegaskan bahwa tim-tim nasional Eropa tidak akan berpartisipasi dalam turnamen apa pun yang diselenggarakan FIFA jika proyek ini disahkan.

    UEFA mengeluarkan pernyataan resmi atas nama asosiasi dan seluruh 55 asosiasi nasional anggotanya, yang di dalamnya menyatakan penolakan mutlak terhadap proposal tersebut, seraya menegaskan bahwa sepak bola tidak boleh berubah menjadi proyek investasi yang tunduk pada kepentingan para pemegang saham. Pernyataan itu berbunyi: "Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA) dan asosiasi-asosiasi nasionalnya tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi apa pun yang diselenggarakan oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA)."

    UEFA menegaskan bahwa seluruh anggotanya berdiri dalam satu barisan menghadapi proyek tersebut, seraya menekankan penolakan bulat mereka terhadap pengalihan porsi kepemilikan apa pun dalam turnamen Piala Dunia atau turnamen FIFA lainnya kepada para investor dari sektor swasta.

    Pernyataan itu menambahkan bahwa Piala Dunia bukan sekadar aset komersial atau peluang investasi, melainkan mewakili warisan olahraga global yang dibangun oleh generasi demi generasi pemain, tim nasional, dan suporter di berbagai benua, dan tidak boleh ada bagian mana pun darinya yang diserahkan demi kepentingan para investor yang mengejar keuntungan.

    "Piala Dunia tidak untuk dijual"

    UEFA menyatakan dengan jelas: "Piala Dunia tidak untuk dijual." Keberatan Asosiasi Sepak Bola Eropa tidak terbatas pada isi proyek tersebut, tetapi juga meluas pada cara FIFA menangani berkas ini.

    Pernyataan itu menegaskan bahwa penyusunan proposal seberbahaya ini dilakukan secara sangat rahasia, sebelum diajukan untuk disahkan tanpa adanya konsultasi sungguhan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam melindungi dan mengelola olahraga ini. UEFA menilai bahwa apa yang terjadi bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan mencerminkan kegagalan besar dalam kepemimpinan, serta pengabaian FIFA atas tanggung jawabnya sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola sepak bola secara global.

    UEFA menunjukkan bahwa asosiasi-asosiasi nasional menemukan diri mereka dihadapkan pada dua pilihan yang sama pahitnya; menerima pengalihan sebagian kendali atas turnamen-turnamen FIFA kepada para investor dari sektor swasta, atau menghadapi konsekuensi menolak proyek tersebut. Asosiasi Sepak Bola Eropa menggambarkan metode ini sebagai sesuatu yang tidak mencerminkan praktik demokratis apa pun, melainkan mewakili alat penekanan yang tidak layak bagi lembaga sebesar FIFA.

    Kekhawatiran akan berubahnya identitas sepak bola

    UEFA menjelaskan bahwa bahaya proyek ini tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan turnamen, tetapi juga dengan apa yang akan diakibatkannya di masa depan. Sebab, begitu para investor eksternal masuk ke dalam struktur kepemilikan turnamen-turnamen FIFA, meraih keuntungan dan pemasukan komersial akan menjadi prioritas permanen, dan hal itu akan berdampak langsung pada keputusan-keputusan terkait kalender internasional, sistem kompetisi, serta masa depan olahraga ini.

    Pernyataan itu menegaskan bahwa keputusan-keputusan tersebut nantinya tidak akan diambil demi kepentingan sepak bola, melainkan sesuai dengan kepentingan para investor dan ekspektasi finansial mereka. UEFA menekankan bahwa model semacam ini tidak memiliki tempat di dalam sepak bola dunia, karena masa depan olahraga ini tidak boleh tunduk pada logika memaksimalkan keuntungan atau pemasukan para pemegang saham, dengan mengorbankan asosiasi-asosiasi nasional, liga-liga, klub-klub, para pemain, dan para suporter. UEFA menambahkan bahwa sepak bola tidak seharusnya menggadaikan masa depannya demi keuntungan finansial yang bersifat sementara.

    Eropa berpegang teguh pada sikapnya

    Asosiasi Sepak Bola Eropa menegaskan bahwa sikapnya tidak dapat ditafsirkan secara berbeda, seraya menekankan bahwa mereka tidak akan memberikan legitimasi apa pun pada model ini. UEFA menambahkan bahwa tidak seorang pun memiliki hak moral untuk memperlakukan sesuka hati sebuah warisan global yang merupakan milik generasi-generasi mendatang.

    Pernyataan itu ditutup dengan penegasan bahwa tim nasional mana pun di bawah UEFA tidak akan berpartisipasi dalam turnamen apa pun yang diselenggarakan FIFA selama proyek ini terus berjalan, kecuali proyek tersebut ditinggalkan sepenuhnya, disertai jaminan hukum yang mengikat untuk mencegah dibukanya pintu kepemilikan turnamen-turnamen FIFA atau tata kelolanya bagi para investor dari sektor swasta di masa depan.

    UEFA menutup pesannya dengan kalimat-kalimat tegas yang berbunyi: "Ada momen-momen ketika lembaga diukur dari apa yang mereka tolak untuk diserahkan, bukan dari apa yang mereka terima. Dan ini adalah salah satu momen itu. Ada hal-hal yang terlalu penting untuk dijual. Piala Dunia adalah milik sepak bola, dan akan selalu demikian, dan selama Eropa masih memiliki suara, Piala Dunia tidak akan ditawarkan untuk dijual."

  • gianni infantinogetty

    Tuntutan Mundurnya Infantino Kian Menguat

    Dampak dari keputusan Uni Sepakbola Eropa (UEFA) tidak berhenti di batas benua Eropa, melainkan meluas ke banyak federasi nasional serta tokoh olahraga dan politik, yang menyatakan dukungan mereka terhadap sikap Eropa, dan melontarkan kritik tajam terhadap manajemen Federasi Sepakbola Internasional (FIFA) beserta presidennya, Gianni Infantino.

    Pernyataan-pernyataan resmi pun bermunculan yang menegaskan penolakan terhadap proyek penjualan saham turnamen-turnamen FIFA kepada para investor dari sektor swasta, dengan menilai bahwa langkah ini merupakan ancaman nyata bagi masa depan sepakbola.

    Federasi Inggris: Kami Berdiri Bersama Eropa

    Federasi Sepakbola Inggris menegaskan dukungan penuhnya terhadap sikap Eropa, dengan menekankan bahwa Piala Dunia harus tetap menjadi milik sepakbola, bukan milik para investor.

    Pernyataan federasi berbunyi: "Kami berdiri bahu-membahu dengan rekan-rekan Eropa kami, dan mendukung sepenuhnya sikap kolektif tersebut. Kami menentang rencana FIFA, karena Piala Dunia adalah milik sepakbola dan akan selalu demikian."

    Skotlandia Mengecam Absennya Tata Kelola

    Dari pihaknya, Federasi Sepakbola Skotlandia menyatakan dukungan penuhnya terhadap sikap UEFA, seraya mengungkapkan kekhawatirannya terhadap cara proyek itu diajukan.

    Federasi menjelaskan dalam pernyataannya: "Kami sepenuhnya sepakat dengan kekhawatiran yang diungkapkan oleh semua anggota mengenai cara pengajuan usulan-usulan ini, dan penetapan tenggat waktu untuk pengesahannya tanpa melakukan proses konsultasi yang menyeluruh atau mematuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik."

    Denmark: Kami Tidak Akan Mengizinkan Masuknya Investor

    Sementara itu, Jesper Møller, Presiden Federasi Sepakbola Denmark, menegaskan penolakan tegas negaranya terhadap proyek tersebut, seraya menyatakan bahwa memasukkan investor ke dalam sistem FIFA adalah hal yang tidak dapat diterima.

    Ia berkata: "Sama sekali tidak mungkin menyetujui kesepakatan semacam ini, yang mengizinkan investor dari sektor swasta masuk ke jantung sistem FIFA. Oleh karena itu, kami akan mendukung semua langkah yang diperlukan untuk menghentikan proyek ini."

    Jerman: Infantino Telah Melampaui Garis Merah

    Alexander Wehrle, Ketua Dewan Pengawas perusahaan ekonomi dan digital di bawah Federasi Sepakbola Jerman, melontarkan kritik pedas terhadap Presiden FIFA, dengan menilai bahwa apa yang terjadi merupakan pelanggaran terhadap semua garis merah.

    Ia berkata: "Sebuah garis merah telah kembali dilampaui. Gianni Infantino ingin menjual sepakbola. Apakah Infantino pernah bermain sepakbola di level profesional? Apakah ia pernah berdiri di antara para suporter di tribun? Dan apakah ia benar-benar memahami apa makna sepakbola sebagai permainan yang menyatukan bangsa-bangsa? Saya sangat meragukan hal itu."

    Ia menegaskan bahwa peran utama FIFA seharusnya terbatas pada mengatur permainan dan menyusun regulasinya, bukan mencari cara memaksimalkan keuntungan. Ia menambahkan: "Saya tidak berpendapat bahwa prinsip yang harus mengatur setiap federasi olahraga adalah meraih keuntungan sebanyak mungkin, tetapi tampaknya segala sesuatu telah menyimpang dari jalurnya, dan hal itu harus dihentikan."

    Swedia dan Norwegia: Proyek Ini Mengancam Masa Depan Permainan

    Federasi Sepakbola Swedia menyatakan dukungan penuhnya terhadap sikap UEFA, dengan menegaskan bahwa proyek sebesar ini tidak dapat disahkan tanpa diskusi yang transparan dan partisipasi luas dari semua pihak.

    Lise Klaveness, Presiden Federasi Norwegia, juga menyatakan penolakannya terhadap cara proyek itu disusun. Ia berkata: "Kami tidak dapat menerima proyek yang mengubah inti dari model sepakbola dunia, lalu disusun secara diam-diam jauh dari badan-badan yang terpilih, sebelum kemudian disodorkan sebagai fakta yang sudah terjadi."

    Ia menambahkan: "Tidak ada transparansi, partisipasi, ataupun diskusi yang sungguh-sungguh. Dan pesan Norwegia serta UEFA jelas: jika proyek ini berlanjut, maka kami akan menarik diri dari turnamen-turnamen FIFA."

    Dukungan Politik untuk Sikap Eropa

    Reaksi tidak terbatas pada lembaga-lembaga olahraga, melainkan meluas ke para pejabat dan tokoh politik. Lisa Nandy, Menteri Kebudayaan Inggris, menegaskan bahwa keputusan UEFA berlandaskan pada prinsip-prinsip yang layak didukung.

    Ia berkata: "Sepakbola adalah milik para suporter, bukan milik para investor bermiliar-miliar. Persoalan ini telah mencapai batasnya, dan sudah tiba saatnya mengambil sikap untuk melindungi permainan kita."

    Sebaliknya, politikus Inggris Nigel Farage secara langsung menyerukan mundurnya Presiden FIFA, dengan berkata: "Sepakbola adalah milik rakyat, dan UEFA benar dalam sikapnya, serta Gianni Infantino harus mengundurkan diri."

  • Gianni Infantino GFXGOAL

    Kejutan dari Republik Ceko, FIFA Tetap pada Sikapnya

    Di sisi lain, situasi menyaksikan kejutan dari Ceko, sementara FIFA tetap berpegang pada posisinya, dengan munculnya perpecahan pertama setelah Asosiasi Sepakbola Ceko mengumumkan dukungan prinsipnya terhadap rencana FIFA, dalam langkah yang menyimpang dari kesepakatan bulat yang dihasilkan dari pertemuan darurat UEFA.

    Sikap Ceko tersebut bertentangan dengan apa yang diumumkan UEFA dalam pertemuannya yang dipimpin oleh Aleksander Ceferin, yang dihadiri perwakilan dari 55 asosiasi nasional. David Trunda, Presiden Asosiasi Sepakbola Ceko, menunjukkan optimismenya terhadap proyek baru tersebut, dengan menganggap bahwa proyek itu bisa menyediakan sumber daya finansial yang besar untuk mengembangkan infrastruktur dan mendukung sepakbola di negaranya.

    Trunda berkata: "Saya melihat potensi nyata bagi perkembangan sepakbola Ceko melalui kerja dan kerjasama yang erat dengan Presiden Gianni Infantino dan timnya. Kami masih membutuhkan lebih banyak detail, tetapi saya melihat indikator-indikator yang sangat positif mengenai niat FIFA dalam proyek ini."

    Ia menambahkan: "Sejak saya terpilih lebih dari setahun lalu, semua proyek yang kami laksanakan bekerjasama dengan FIFA sangat positif, dan turut berkontribusi dalam pengembangan sepakbola Ceko." Dengan demikian, Ceko menjadi asosiasi Eropa pertama yang mengumumkan dukungan terbukanya terhadap rencana Infantino, dalam sikap yang bisa membuka pintu bagi perpecahan baru di dalam benua tersebut, jika krisis terus meningkat.

    "Tidak ada yang menjual sepakbola"

    Di tengah eskalasi Eropa, Federasi Sepakbola Internasional (FIFA) tampil untuk membela proyeknya, dengan menegaskan bahwa pembicaraan tentang "menjual sepakbola" sama sekali tidak berhubungan dengan kebenaran, dan bahwa tujuan dari rencana ini adalah memperkuat sumber daya finansial asosiasi-asosiasi nasional, bukan melepaskan kepemilikan atas turnamen-turnamennya.

    FIFA menunjukkan bahwa usulan tersebut masih dalam tahap konsultasi, dengan menegaskan penghormatannya terhadap semua pandangan dan kekhawatiran yang ditunjukkan oleh asosiasi-asosiasi nasional dan kontinental.

    Dalam pernyataan federasi internasional itu disebutkan: "Tidak ada yang menjual sepakbola, ini adalah hal yang tidak akan pernah dipikirkan FIFA." Pernyataan itu menambahkan bahwa proses konsultasi terganggu akibat apa yang disebutnya sebagai "laporan media yang tidak akurat", seraya menegaskan keberlanjutan dialog dengan semua asosiasi anggota untuk memastikan pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang jelas dan akurat.

  • FBL-UEFA-CONGRESSAFP

    Apakah UEFA Mampu Berpisah dari FIFA?

    Meski Uni Sepakbola Eropa hanya beranggotakan 55 asosiasi nasional dari total 211 asosiasi anggota FIFA, badan tersebut tetap menjadi kekuatan terbesar dalam sepakbola dunia, baik dari sisi teknis maupun komersial.

    Sepanjang edisi-edisi terakhir turnamen Piala Dunia, Piala Dunia Wanita, dan Piala Dunia Antarklub, tim nasional dan klub-klub Eropa memaksakan dominasi yang jelas, setelah menguasai mayoritas tempat di babak-babak akhir.

    Banyak pihak menilai bahwa absennya Eropa dari turnamen-turnamen FIFA akan menjadi pukulan telak bagi federasi internasional tersebut, tidak hanya dari sisi olahraga, tetapi juga pada level ekonomi, demikian menurut laporan lembaga penyiaran Inggris "BBC".

    Nilai komersial turnamen-turnamen FIFA sangat bergantung pada partisipasi tim-tim nasional Eropa, yang berarti bahwa setiap potensi boikot akan menimbulkan kerugian finansial yang sangat besar, dan bisa mempersulit tercapainya target-target investasi yang disampaikan Infantino.

    Meski eskalasi terjadi begitu tajam, sejumlah mantan pejabat menilai bahwa perpecahan antara FIFA dan UEFA tidak akan menguntungkan pihak mana pun. David Bernstein, mantan Presiden Asosiasi Sepakbola Inggris, menegaskan bahwa berlanjutnya krisis hingga mencapai perpecahan total akan menjadi pilihan yang membawa bencana bagi semua pihak.

    Ia mengatakan: "Saya tidak bisa membayangkan terjadinya perpecahan jangka panjang, karena semua pihak akan merugi. FIFA tidak sanggup menanggung absennya Eropa dari turnamen-turnamennya, dan sebaliknya Eropa juga tidak sanggup menanggung jarak dengan kompetisi-kompetisi FIFA."

    Bernstein menekankan bahwa satu-satunya solusi adalah mundurnya Infantino dari proyeknya, dengan menganggap bahwa kesepakatan dalam bentuknya saat ini tidak dapat diterima. Ia menambahkan: "Jika tujuannya adalah menyediakan sumber-sumber pendanaan baru, maka ada cara-cara lain yang lebih transparan dan adil untuk mewujudkannya."

    Oleh karena itu, sepakbola dunia hari ini berdiri di persimpangan jalan bersejarah, di tengah pertikaian yang belum pernah terjadi sebelumnya antara dua institusi terbesar yang mengelola olahraga ini.

    Sementara FIFA berpegang teguh pada proyeknya sebagai langkah untuk mengembangkan sumber daya finansial dan memperkuat investasi olahraga ini, UEFA dan sejumlah asosiasi nasional yang jumlahnya kian bertambah menilai bahwa rencana tersebut merupakan ancaman langsung terhadap independensi sepakbola, dan bisa membuka pintu bagi tunduknya keputusan-keputusannya pada kepentingan para investor.

    Dengan semakin dekatnya batas akhir pemungutan suara atas proyek tersebut, pandangan dunia tertuju pada pekan-pekan mendatang, yang bisa menyaksikan salah satu dari dua hal: peredaan krisis melalui penyelesaian bersejarah, atau eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang bisa menggambar ulang peta sepakbola dunia, dan menentukan masa depan Gianni Infantino di puncak Federasi Sepakbola Internasional.