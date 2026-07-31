Apakah Takhta Infantino Runtuh? Eropa Menantang FIFA dalam Pertarungan Menentukan yang Mengguncang Dunia Sepak Bola

Dampak dari keputusan Uni Sepakbola Eropa (UEFA) tidak berhenti di batas benua Eropa, melainkan meluas ke banyak federasi nasional serta tokoh olahraga dan politik, yang menyatakan dukungan mereka terhadap sikap Eropa, dan melontarkan kritik tajam terhadap manajemen Federasi Sepakbola Internasional (FIFA) beserta presidennya, Gianni Infantino.
Pernyataan-pernyataan resmi pun bermunculan yang menegaskan penolakan terhadap proyek penjualan saham turnamen-turnamen FIFA kepada para investor dari sektor swasta, dengan menilai bahwa langkah ini merupakan ancaman nyata bagi masa depan sepakbola.
Federasi Inggris: Kami Berdiri Bersama Eropa
Federasi Sepakbola Inggris menegaskan dukungan penuhnya terhadap sikap Eropa, dengan menekankan bahwa Piala Dunia harus tetap menjadi milik sepakbola, bukan milik para investor.
Pernyataan federasi berbunyi: "Kami berdiri bahu-membahu dengan rekan-rekan Eropa kami, dan mendukung sepenuhnya sikap kolektif tersebut. Kami menentang rencana FIFA, karena Piala Dunia adalah milik sepakbola dan akan selalu demikian."
Skotlandia Mengecam Absennya Tata Kelola
Dari pihaknya, Federasi Sepakbola Skotlandia menyatakan dukungan penuhnya terhadap sikap UEFA, seraya mengungkapkan kekhawatirannya terhadap cara proyek itu diajukan.
Federasi menjelaskan dalam pernyataannya: "Kami sepenuhnya sepakat dengan kekhawatiran yang diungkapkan oleh semua anggota mengenai cara pengajuan usulan-usulan ini, dan penetapan tenggat waktu untuk pengesahannya tanpa melakukan proses konsultasi yang menyeluruh atau mematuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik."
Denmark: Kami Tidak Akan Mengizinkan Masuknya Investor
Sementara itu, Jesper Møller, Presiden Federasi Sepakbola Denmark, menegaskan penolakan tegas negaranya terhadap proyek tersebut, seraya menyatakan bahwa memasukkan investor ke dalam sistem FIFA adalah hal yang tidak dapat diterima.
Ia berkata: "Sama sekali tidak mungkin menyetujui kesepakatan semacam ini, yang mengizinkan investor dari sektor swasta masuk ke jantung sistem FIFA. Oleh karena itu, kami akan mendukung semua langkah yang diperlukan untuk menghentikan proyek ini."
Jerman: Infantino Telah Melampaui Garis Merah
Alexander Wehrle, Ketua Dewan Pengawas perusahaan ekonomi dan digital di bawah Federasi Sepakbola Jerman, melontarkan kritik pedas terhadap Presiden FIFA, dengan menilai bahwa apa yang terjadi merupakan pelanggaran terhadap semua garis merah.
Ia berkata: "Sebuah garis merah telah kembali dilampaui. Gianni Infantino ingin menjual sepakbola. Apakah Infantino pernah bermain sepakbola di level profesional? Apakah ia pernah berdiri di antara para suporter di tribun? Dan apakah ia benar-benar memahami apa makna sepakbola sebagai permainan yang menyatukan bangsa-bangsa? Saya sangat meragukan hal itu."
Ia menegaskan bahwa peran utama FIFA seharusnya terbatas pada mengatur permainan dan menyusun regulasinya, bukan mencari cara memaksimalkan keuntungan. Ia menambahkan: "Saya tidak berpendapat bahwa prinsip yang harus mengatur setiap federasi olahraga adalah meraih keuntungan sebanyak mungkin, tetapi tampaknya segala sesuatu telah menyimpang dari jalurnya, dan hal itu harus dihentikan."
Swedia dan Norwegia: Proyek Ini Mengancam Masa Depan Permainan
Federasi Sepakbola Swedia menyatakan dukungan penuhnya terhadap sikap UEFA, dengan menegaskan bahwa proyek sebesar ini tidak dapat disahkan tanpa diskusi yang transparan dan partisipasi luas dari semua pihak.
Lise Klaveness, Presiden Federasi Norwegia, juga menyatakan penolakannya terhadap cara proyek itu disusun. Ia berkata: "Kami tidak dapat menerima proyek yang mengubah inti dari model sepakbola dunia, lalu disusun secara diam-diam jauh dari badan-badan yang terpilih, sebelum kemudian disodorkan sebagai fakta yang sudah terjadi."
Ia menambahkan: "Tidak ada transparansi, partisipasi, ataupun diskusi yang sungguh-sungguh. Dan pesan Norwegia serta UEFA jelas: jika proyek ini berlanjut, maka kami akan menarik diri dari turnamen-turnamen FIFA."
Dukungan Politik untuk Sikap Eropa
Reaksi tidak terbatas pada lembaga-lembaga olahraga, melainkan meluas ke para pejabat dan tokoh politik. Lisa Nandy, Menteri Kebudayaan Inggris, menegaskan bahwa keputusan UEFA berlandaskan pada prinsip-prinsip yang layak didukung.
Ia berkata: "Sepakbola adalah milik para suporter, bukan milik para investor bermiliar-miliar. Persoalan ini telah mencapai batasnya, dan sudah tiba saatnya mengambil sikap untuk melindungi permainan kita."
Sebaliknya, politikus Inggris Nigel Farage secara langsung menyerukan mundurnya Presiden FIFA, dengan berkata: "Sepakbola adalah milik rakyat, dan UEFA benar dalam sikapnya, serta Gianni Infantino harus mengundurkan diri."