Getty
Diterjemahkan oleh
Apakah tahun depan masih terlalu dini? Manchester United didesak untuk tidak menggunakan ‘alasan’ perburuan gelar Liga Premier, sementara mantan asisten Sir Alex Ferguson menjelaskan manfaat mempertahankan Michael Carrick
Ferguson pensiun setelah membawa gelar ke-13 Liga Premier
Manchester United belum pernah mencapai prestasi setinggi itu lagi sejak mengantar Ferguson pensiun dengan trofi ke-13 di kasta tertinggi pada tahun 2013. Saat itu, hanya sedikit orang yang bisa memprediksi seberapa jauh Setan Merah akan terjatuh dari puncak kejayaannya.
Mereka terpuruk di peringkat ke-15 musim lalu, sekaligus menelan kekalahan di final Liga Europa dan gagal lolos ke kompetisi Eropa sama sekali. Sejak saat itu, terjadi lebih banyak perombakan di bangku cadangan, dengan Ruben Amorim dipecat tanpa ampun pada 5 Januari.
- Getty
Proyek 150: Bisakah Manchester United meraih gelar juara lagi sebelum tahun 2028?
Carrick, pemenang gelar Liga Premier dan Liga Champions, merespons panggilan darurat tak lama setelah keputusan itu diambil, dengan tongkat estafet diserahkan kepada seseorang yang sangat memahami tantangan bekerja di bawah tekanan dan memenuhi ekspektasi di Old Trafford.
Dia telah membangkitkan mereka yang berada di ‘Theatre of Dreams’ dari tidurnya, dengan masa jabatannya yang diawali dengan kemenangan menonjol atas Manchester City dan Arsenal, menghasilkan 10 kemenangan dan hanya dua kekalahan dalam 14 pertandingan.
United kini berada di posisi ketiga klasemen dan akan kembali ke Liga Champions pada musim 2026-27. Tujuannya adalah untuk membuat gebrakan saat kembali ke panggung utama sepak bola Eropa, tetapi apakah hal yang sama dapat dikatakan di kandang sendiri?
Masih ada pekerjaan yang harus dilakukan dalam hal pembentukan skuad menjelang jendela transfer berikutnya, namun sudah ada cukup tanda-tanda menggembirakan yang menunjukkan bahwa penyesuaian kecil dapat memungkinkan dewan direksi Setan Merah mewujudkan rencana ambisius ‘Project 150’ mereka – dengan United berambisi meraih gelar lain sebelum merayakan ulang tahun besar pada 2028.
Apakah Setan Merah akan menjadi penantang gelar Liga Premier musim depan?
Ketika ditanya apakah United bisa kembali menjadi penantang serius secepatnya pada musim depan, Meulensteen—yang pernah menjadi bagian dari staf pelatih Ferguson selama tiga musim saat meraih gelar juara—mengatakan kepada GOAL dalam wawancara eksklusif atas nama Best Betting Bonuses: “Menurut saya, mereka bisa melakukannya jika merekrut pemain yang tepat, mempertahankan pemain yang tepat, dan merekrut pemain yang tepat untuk memperkuat tim.
“Hanya berdasarkan 14 atau 15 pertandingan terakhir di bawah kepemimpinan Michael Carrick, jika melihat performa dan penampilan mereka di Premier League, mereka bisa mengalahkan siapa saja. Mereka telah membuktikannya. Mereka telah membuktikan mampu mengalahkan tim-tim yang saat ini bersaing memperebutkan gelar.
“Dengan skuad yang lebih kuat tahun depan, mengapa mereka tidak bisa melakukannya? Menurut saya, saya pikir itu sedikit menjadi alasan ketika saya mendengar orang-orang mengatakan, ‘tahun depan masih terlalu dini’. Saya tidak berpikir begitu.
“Michael Carrick pada dasarnya sudah menjalani pramusim untuk musim depan, jika dia masih memimpin. Bukan berarti dia memulai dari nol, dia terus membangun apa yang sudah dia ciptakan sekarang.”
- Getty/GOAL
Carrick jadi kandidat terkuat untuk menjadi manajer tetap di Old Trafford
Setelah ditugaskan untuk menstabilkan situasi di Manchester—dengan pelatih kepala yang lebih berpengalaman dan teruji tampaknya sudah disiapkan untuk musim panas nanti—Carrick kini menjadi kandidat terkuat untuk mendapatkan kontrak permanen di Old Trafford.
Stabilitas dan kesinambungan tentu akan membantu tujuan bersama, bekerja di bawah seseorang yang sangat memahami cara hidup di United, namun masih harus dilihat apakah upaya Louis van, Jose Mourinho, dan kawan-kawan dapat dikalahkan saat Setan Merah mulai mengubah potensi menjadi sesuatu yang lebih nyata.