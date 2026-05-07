Seperti dilaporkan Fabrizio Romano, agen Alaba, Pini Zahavi, berada di Milan dalam beberapa hari terakhir untuk melakukan pembicaraan dengan klub-klub yang tertarik. Ahli transfer tersebut membagikan foto-foto terkait di profil X-nya.
Apakah sudah ada klub baru di liga papan atas yang menjanjikan? Agen David Alaba kabarnya sudah melakukan negosiasi
Belum jelas klub mana saja yang dimaksud. Namun, kunjungan Zahavi selama tiga hari tersebut kabarnya tidak hanya terkait dengan Alaba, melainkan juga dengan Robert Lewandowski, yang juga mempekerjakan pria asal Israel itu sebagai agen pemain.
Masa depannya di FC Barcelona masih belum jelas. Kabar terbaru menyebutkan bahwa klub-klub Italia—terutama AC Milan dan Juventus Turin—dilaporkan tertarik untuk merekrutnya dan ingin mengontrak pemain asal Polandia tersebut untuk musim mendatang.
Alaba kemungkinan besar akan meninggalkan Real Madrid
Sementara itu, hampir dapat dipastikan bahwa kontrak Alaba di Real Madrid yang akan berakhir tidak akan diperpanjang. Mantan bek FC Bayern München ini jarang diturunkan pada musim ini akibat cedera betis yang berkepanjangan; bahkan saat dalam kondisi fit, ia jarang menjadi pilihan utama di tim Los Blancos.
Secara keseluruhan, ia hanya tampil dalam 14 pertandingan resmi untuk Real Madrid pada musim 2025/26, dengan total 415 menit bermain. Sejak kedatangannya pada tahun 2021, Alaba telah mengenakan seragam Real sebanyak 130 kali, dengan mencetak lima gol dan sembilan assist.
Belum jelas ke mana pemain berusia 33 tahun ini akan berlabuh selanjutnya. "Alaba memiliki banyak pilihan: Arab Saudi, MLS - kita harus terus memantau pemain asal Austria ini. Ada beberapa pihak yang tertarik," jelas Romano baru-baru ini di saluran YouTube-nya. Kini, Italia tampaknya juga menjadi salah satu opsi.