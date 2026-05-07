Sementara itu, hampir dapat dipastikan bahwa kontrak Alaba di Real Madrid yang akan berakhir tidak akan diperpanjang. Mantan bek FC Bayern München ini jarang diturunkan pada musim ini akibat cedera betis yang berkepanjangan; bahkan saat dalam kondisi fit, ia jarang menjadi pilihan utama di tim Los Blancos.

Secara keseluruhan, ia hanya tampil dalam 14 pertandingan resmi untuk Real Madrid pada musim 2025/26, dengan total 415 menit bermain. Sejak kedatangannya pada tahun 2021, Alaba telah mengenakan seragam Real sebanyak 130 kali, dengan mencetak lima gol dan sembilan assist.

Belum jelas ke mana pemain berusia 33 tahun ini akan berlabuh selanjutnya. "Alaba memiliki banyak pilihan: Arab Saudi, MLS - kita harus terus memantau pemain asal Austria ini. Ada beberapa pihak yang tertarik," jelas Romano baru-baru ini di saluran YouTube-nya. Kini, Italia tampaknya juga menjadi salah satu opsi.