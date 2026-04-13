Persaingan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030 antara Spanyol dan Maroko sedang memanas; sementara negara Eropa itu bersikeras bahwa trofi harus diangkat di tanahnya sendiri, Maroko menampilkan diri sebagai alternatif yang paling tepat dalam hal kesiapan, infrastruktur, dan citra yang ingin ditampilkan FIFA mengenai turnamen tersebut.

Di balik layar, serangkaian insiden rasisme yang beruntun di stadion-stadion Spanyol memunculkan pertanyaan etis yang mendesak: "Apakah pantas pertandingan yang mempertemukan semua ras dan warna kulit diberikan kepada negara yang rekam jejaknya dalam memerangi rasisme masih terbuka lebar?"

Sejak Vinícius Júnior menuntut penarikan hak tuan rumah Piala Dunia dari Spanyol jika situasi pemberantasan rasisme tidak membaik, perdebatan tak kunjung mereda. Pernyataannya saat itu disambut dengan gelombang kritik luas dari media Spanyol, sebelum insiden-insiden beberapa hari terakhir memberikan bukti nyata di lapangan.

Di sisi lain, Maroko memanfaatkan penyelenggaraan Piala Afrika 2025 untuk menampilkan citra stadion modern, penyelenggaraan yang baik, dan pesan bahwa final bersejarah Piala Dunia 2030 dapat menemukan rumah yang aman dan modern di tepi selatan Laut Mediterania.