Apakah Spanyol lebih layak daripada Maroko untuk menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030?.. Fakta-fakta justru membuktikan sebaliknya

Meningkatnya kasus rasisme di stadion-stadion Spanyol belakangan ini mengangkat kembali isu sensitif ini

Persaingan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030 antara Spanyol dan Maroko sedang memanas; sementara negara Eropa itu bersikeras bahwa trofi harus diangkat di tanahnya sendiri, Maroko menampilkan diri sebagai alternatif yang paling tepat dalam hal kesiapan, infrastruktur, dan citra yang ingin ditampilkan FIFA mengenai turnamen tersebut.

Di balik layar, serangkaian insiden rasisme yang beruntun di stadion-stadion Spanyol memunculkan pertanyaan etis yang mendesak: "Apakah pantas pertandingan yang mempertemukan semua ras dan warna kulit diberikan kepada negara yang rekam jejaknya dalam memerangi rasisme masih terbuka lebar?"

Sejak Vinícius Júnior menuntut penarikan hak tuan rumah Piala Dunia dari Spanyol jika situasi pemberantasan rasisme tidak membaik, perdebatan tak kunjung mereda. Pernyataannya saat itu disambut dengan gelombang kritik luas dari media Spanyol, sebelum insiden-insiden beberapa hari terakhir memberikan bukti nyata di lapangan.

Di sisi lain, Maroko memanfaatkan penyelenggaraan Piala Afrika 2025 untuk menampilkan citra stadion modern, penyelenggaraan yang baik, dan pesan bahwa final bersejarah Piala Dunia 2030 dapat menemukan rumah yang aman dan modern di tepi selatan Laut Mediterania.

  • Pertandingan Final

    FIFA memutuskan untuk menyerahkan penyelenggaraan Piala Dunia 2030 kepada konsorsium tiga negara yang terdiri dari Spanyol, Portugal, dan Maroko, dengan tiga pertandingan pembuka simbolis yang akan digelar di Argentina, Uruguay, dan Paraguay, sebagai perayaan 100 tahun penyelenggaraan Piala Dunia pertama.

    Namun, poin paling sensitif dalam proposal tersebut tetaplah lokasi penyelenggaraan pertandingan final, yang berubah menjadi persaingan terselubung antara Madrid dan Rabat.

    Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol, Rafael Luzán, berulang kali menegaskan bahwa Spanyol akan menjadi tuan rumah final, dengan menganggap "tidak mungkin" untuk tidak menugaskan pertandingan tersebut kepada negara yang dianggapnya paling siap secara organisasi, dan menunjuk bahwa final kemungkinan besar akan digelar di Santiago Bernabéu atau Camp Nou setelah keduanya direnovasi.

    Di sisi lain, Fawzi Lekjaâ, Presiden Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko, menyatakan keinginan yang jelas agar final digelar di Stadion Baru Casablanca (yang diperkirakan akan memiliki kapasitas sekitar 115 ribu penonton), dalam pesan yang menegaskan bahwa Maroko tidak puas dengan peran sebagai mitra sekunder dalam ajang bersejarah seperti ini.

    Hingga saat laporan ini disusun, FIFA belum secara resmi mengumumkan kota yang akan menjadi tuan rumah final, hanya menegaskan bahwa keputusan biasanya diambil sekitar dua tahun sebelum turnamen dimulai, yang membuat pintu tetap terbuka untuk perubahan arah pembahasan seiring perkembangan di masa depan.

  • Vinícius Júnior membunyikan lonceng peringatan

    Vinícius Júnior bukan sekadar pemain yang mengeluhkan sorakan ejekan, melainkan telah menjadi simbol perjuangan terbuka melawan rasisme di stadion-stadion Spanyol sejak insiden Mestalla yang terkenal, yang berujung pada putusan pengadilan pertama yang menjatuhkan hukuman penjara kepada para suporter atas tindakan rasisme dalam sejarah sepak bola Spanyol.

    Pemain Brasil ini mengalami serangkaian pelecehan di lebih dari satu stadion, hingga akhirnya ia membuat pernyataan yang menyentuh hati, di mana ia mengatakan bahwa ia mulai merasa kurang bersemangat untuk bermain sepak bola karena pelecehan yang berulang tanpa hukuman yang tegas.

    Dalam wawancara televisi internasional yang memicu badai kontroversi, Vinícius mengatakan bahwa Spanyol harus dicabut haknya untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030 jika tidak menunjukkan kemajuan nyata dalam memerangi rasisme, menegaskan bahwa seorang pemain tidak bisa merasa aman saat bertanding di negara di mana ia mungkin menghadapi penghinaan rasial karena warna kulitnya.

    Pernyataan bintang Brasil tersebut ditolak secara tegas oleh sebagian media Spanyol dan tokoh-tokoh olahraga yang menganggapnya merusak citra seluruh negara, namun peristiwa-peristiwa di lapangan yang terjadi setelahnya memberikan bobot baru pada kata-katanya yang melampaui kerangka emosi sesaat.

  • Pertandingan Spanyol vs Mesir... "Siapa yang tidak melompat, dia Muslim"

    Kejadian paling menonjol dalam beberapa hari terakhir berasal dari pertandingan persahabatan yang seharusnya hanya menjadi uji coba teknis menjelang Piala Dunia: Spanyol melawan Mesir di Stadion "RCDE" milik klub Espanyol di Barcelona.

    Belum genap beberapa menit berlalu, sorakan berulang dari sebagian penonton pun menggema di tribun: "Siapa yang tidak melompat, dia Muslim," sebuah modifikasi dari slogan yang terkenal di stadion-stadion Spanyol, namun di sini ditujukan kepada agama negara lawan, mayoritas pemain dan pendukungnya, serta setiap Muslim yang menonton di depan layar.

    Sorakan tersebut bukanlah insiden sesaat, karena terulang di babak pertama dan kemudian di periode-periode berikutnya, yang memaksa panitia pertandingan untuk menyiarkan pesan berulang melalui pengeras suara internal dan layar stadion, memperingatkan tentang ungkapan-ungkapan rasis dan mengingatkan tentang peraturan yang mengkriminalisasi perilaku rasis di dalam fasilitas olahraga, di tengah sorakan protes dari sebagian penonton.

    Polisi Katalonia langsung mengumumkan pembukaan penyelidikan atas "teriakan Islamofobia dan kebencian terhadap orang asing", sementara Federasi Sepak Bola Spanyol secara resmi mengutuk kejadian tersebut, menegaskan bahwa kebencian dan rasisme tidak memiliki tempat di lapangan.

  • Yamal meledak dan Mesir mengecam

    Adegan tersebut juga sangat memengaruhi Lamine Yamal, bintang Barcelona dan tim nasional Spanyol, yang memiliki keturunan Maroko dan Guinea Khatulistiwa serta beragama Islam; karena laporan-laporan mengungkapkan bahwa ia terpukul secara psikologis oleh kejadian tersebut dan langsung pergi ke ruang ganti setelah selesai bermain tanpa menyelesaikan putaran salam kepada penonton.

    Yamal memposting pesan yang jelas melalui akun media sosialnya, di mana ia menggambarkan sorakan tersebut sebagai "bodoh dan rasis" serta "tidak sopan dan tidak dapat diterima", meskipun sorakan itu tidak ditujukan kepadanya secara pribadi. Ia menegaskan bahwa ia "seorang Muslim, alhamdulillah", dan bahwa ejekan terhadap agama mencerminkan kebodohan serta ujaran kebencian yang tidak dapat ditoleransi.

    Dari pihak Mesir, Federasi Sepak Bola Mesir mengecam sorakan tersebut dan menggambarkannya sebagai tindakan yang tidak dapat diterima dari segelintir orang yang tidak mewakili rakyat Spanyol, sekaligus menegaskan penolakannya yang tegas terhadap penghinaan terhadap lagu kebangsaan atau penistaan terhadap agama Islam.

    Tumpukan tekanan internasional mendorong FIFA untuk membuka prosedur disiplin terhadap Federasi Sepak Bola Spanyol terkait teriakan-teriakan tersebut, sebagai langkah yang menegaskan bahwa kasus ini bukan lagi sekadar perdebatan media internal, melainkan sebuah kasus resmi yang berada di meja otoritas sepak bola tertinggi di dunia.

  • Real Madrid dan Atlético mengulang adegan yang sama... Sepak bola dalam tekanan

    Belum juga mereda perdebatan seputar pertandingan Spanyol melawan Mesir, muncul lagi video-video baru di media sosial yang mendokumentasikan sekelompok suporter Real Madrid meneriakkan yel-yel yang hampir sama: "Siapa yang tidak melompat, dia Muslim," di sekitar Stadion Santiago Bernabéu sebelum pertandingan tim tersebut melawan Bayern München di perempat final Liga Champions.

    Kali ini, hal tersebut tidak terkait dengan pertandingan tim nasional yang menghadapi negara Muslim, melainkan dengan perilaku yang telah menjadi semacam "folklor" di kalangan sebagian suporter, tanpa menyadari betapa besarnya penghinaan yang terkandung di dalamnya terhadap agama ratusan juta orang di seluruh dunia, termasuk para pemain tim mereka sendiri.

    Pada waktu yang hampir bersamaan, beberapa laporan menyoroti perilaku suporter Atlético Madrid terhadap Lamine Yamal di sela-sela leg pertama perempat final Liga Champions, di mana terdengar sorakan yang mengandung nuansa rasis dan sektarian, termasuk kalimat seperti "Kembali ke Maroko" dan "Pergilah dan mainlah bersama Maroko", sebagai kelanjutan dari politisasi asal-usul pemain dan latar belakang agamanya di tribun sepak bola.

    Peristiwa ini memperkuat keyakinan sebagian besar pengamat bahwa perjuangan Vinícius dan Yamal melawan rasisme bukanlah pengecualian individu, melainkan cerminan dari masalah budaya yang lebih mendalam yang memerlukan penanganan radikal, bukan sekadar pernyataan kecaman musiman.

  • Omar Al-Hilali... Kisah dari Lapangan Sepak Bola Spanyol

    Di tengah situasi yang sama, muncul sosok Maroko lainnya dari jantung Liga Spanyol, Omar El Hilali, bek Espanyol dan tim nasional Maroko, yang juga harus menghadapi berbagai bentuk rasisme.

    Al-Hilali terlibat dalam insiden di mana wasit menghentikan pertandingan untuk sementara setelah ia mengklaim menjadi korban penghinaan rasial dari penyerang Elche, Rafa Mir, yang mencakup sindiran menghina terkait latar belakang imigran Al-Hilali. Hal ini memicu penerapan protokol anti-rasisme di La Liga dan pembukaan penyelidikan terhadap insiden tersebut.

    El-Hilali kemudian berbicara dalam wawancara media tentang penolakannya yang tegas terhadap sorakan anti-Muslim di stadion-stadion Spanyol, mengutip apa yang terjadi dalam pertandingan Spanyol melawan Mesir, dan menyoroti bahwa mengejek agama mana pun tidak dapat diterima, sama seperti seorang Kristen tidak akan menerima jika keyakinannya diejek di stadion.

    Yang menarik, Al-Hilali menyebut nama Lamine Yamal dalam pembicaraannya, mengingatkan bahwa salah satu pemain terbaik Spanyol saat ini adalah seorang Muslim keturunan Maroko yang memilih mewakili La Roja, dan bahwa yang paling pantas ia dapatkan adalah rasa hormat, bukan mendengar sorakan yang mengejek agamanya.

    Kesaksian-kesaksian ini dari para pemain yang berasal dari latar belakang berbeda—seorang pemain Brasil berkulit gelap, penyerang muda keturunan Maroko, dan bek Maroko yang bermain di Katalonia—bersama-sama menggambarkan realitas yang tak dapat dengan mudah dibantah: Ada masalah berulang di sebagian tribun sepak bola Spanyol, terkait rasisme dan ujaran kebencian, yang pasti memengaruhi citra negara ini saat bersiap menjadi tuan rumah acara sepak bola terbesar di planet ini.

  • Pernyataan resmi pihak Spanyol... namun kenyataan di lapangan bertentangan dengan narasi tersebut

    Menanggapi kritik tersebut, sejumlah tokoh terkemuka Spanyol berupaya menegaskan bahwa negara mereka bukanlah negara yang rasis, dan bahwa apa yang terjadi hanyalah tindakan segelintir orang yang tidak mewakili masyarakat secara keseluruhan.

    Para pemain seperti Dani Carvajal membela citra Spanyol, dengan menyoroti adanya protokol canggih untuk memerangi rasisme di La Liga, serta bahwa lembaga olahraga dan peradilan telah mulai menjatuhkan hukuman terhadap para pelaku, seperti yang terjadi dalam kasus Vinícius di Mestalla.

    Namun, berulangnya insiden dalam waktu singkat, serta meluasnya dari stadion klub ke pertandingan tim nasional, ditambah penyelidikan polisi dan pembukaan prosedur disiplin oleh FIFA terhadap Federasi Sepak Bola Spanyol akibat yel-yel anti-Muslim, membuat sulit untuk menyederhanakan masalah ini hanya sebagai "beberapa individu yang tidak terkendali".

    Masalah di sini tidak terkait dengan apakah Spanyol pada dasarnya adalah negara yang rasis, melainkan lebih terkait dengan pesan yang disampaikan oleh rangkaian insiden ini kepada para pemain dan penonton dari berbagai latar belakang, serta kepada negara-negara mitra dalam penyelenggaraan Piala Dunia itu sendiri, terutama Maroko.

  • Maroko.. Kesiapan organisasi yang baik dan pesan yang luar biasa

    Di sisi lain, Maroko memanfaatkan penyelenggaraan Piala Afrika 2025 untuk menunjukkan kemampuan organisasinya secara nyata, dengan menyiapkan 9 stadion yang menakjubkan di 6 kota utama. Beberapa di antaranya telah direnovasi, sementara yang lain dibangun khusus untuk turnamen ini, dengan fokus pada standar modern dalam hal lapangan, kapasitas, dan aksesibilitas.

    Stadion Pangeran Moulay Abdallah di Rabat, yang menjadi tuan rumah pertandingan pembuka dan final, tampil sebagai stadion modern khusus sepak bola dengan atmosfer penonton yang kuat, tanpa adanya keluhan mengenai rasisme sistematis di tribun selama turnamen.

    Turnamen ini juga kembali menonjolkan Stadion Mohammed V di Casablanca dan stadion-stadion bersejarah lainnya, setelah proses pengembangan yang meningkatkan kapasitas penonton dan memperbaiki fasilitasnya, sebagai bagian dari persiapan yang lebih luas untuk pencalonan Piala Dunia 2030 bersama.

    Meskipun ada kekacauan wasit dan kontroversi yang menyertai final turnamen, serta dimanfaatkannya situasi tersebut oleh Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol sendiri untuk menyerang secara terselubung penyelenggaraan Maroko, tingkat infrastruktur dan fasilitas tetap mendapat pujian dari banyak pengamat, dan dianggap sebagai langkah penting dalam kesiapan Kerajaan untuk menyelenggarakan pertandingan-pertandingan besar Piala Dunia.

    Indikator terpenting adalah Maroko memposisikan dirinya, baik dalam retorika resmi maupun populer, sebagai negara yang beragam secara agama dan budaya, yang menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, dan berupaya memanfaatkan acara ini untuk memperkuat citra kerukunan dan keterbukaan. Retorika ini sangat selaras dengan pesan-pesan FIFA yang tegas mengenai tidak adanya toleransi terhadap rasisme dan ujaran kebencian.

  • Negara mana yang paling layak mendapatkan kehormatan untuk tampil di final?

    Di sini muncul kembali pertanyaan utamanya: Apakah Spanyol lebih layak daripada Maroko untuk menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030? 

    Dari segi pengalaman historis dan penyelenggaraan turnamen besar, tidak diragukan lagi bahwa Spanyol memiliki rekam jejak panjang dalam menyelenggarakan acara olahraga besar dan infrastruktur yang kuat di kota-kota seperti Madrid, Barcelona, Sevilla, dan lainnya. Namun, penawaran untuk final tidak hanya diukur dari infrastruktur, melainkan juga citra dan pesan yang ingin disampaikan oleh sepak bola dunia pada saat miliaran orang berkumpul di depan layar.

    Rangkaian insiden rasisme, mulai dari serangan terhadap Vinícius di lebih dari satu stadion, hingga sorakan anti-Muslim dalam pertandingan Spanyol melawan Mesir, kemudian pengulangan slogan yang sama di sekitar Santiago Bernabéu, serta ungkapan rasis yang ditujukan kepada Lamine Yamal dan insiden lainnya, semuanya merupakan elemen yang melemahkan argumen bahwa Spanyol sepenuhnya siap secara moral untuk menjadi tuan rumah pertandingan terpenting dalam sejarah turnamen seratus tahun ini.

    Sebaliknya, Maroko menampilkan diri sebagai pilihan yang mampu menggabungkan kesiapan organisasi dengan pesan kemanusiaan, sebagai negara dengan mayoritas Muslim yang untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah final, yang merupakan simbol besar pengakuan terhadap keragaman agama dan budaya dalam sepak bola dunia.

  • Tidak ada tempat bagi rasisme dalam pertandingan yang menyatukan dunia

    Di saat dunia sedang menggaungkan pesan bahwa sepak bola adalah olahraga untuk semua orang, gagasan untuk menggelar final di negara yang sering diwarnai oleh teriakan-teriakan yang memusuhi orang kulit hitam dan umat Islam tampak sebagai kontradiksi yang mencolok terhadap semangat Piala Dunia.

    Tidak mungkin pertandingan yang seharusnya menyatukan seluruh umat manusia di bawah satu bendera, pada saat yang sama menjadi saksi atas tribun yang meneriakkan ejekan terhadap warna kulit seorang pemain atau agama seluruh penonton.

    Pernyataan Vinícius Júnior, yang bagi banyak orang tampak berlebihan saat pertama kali dilontarkan, kini mendapatkan kredibilitas tambahan berkat peristiwa-peristiwa terbaru; ia tidak berbicara tentang satu pertandingan saja, melainkan tentang iklim umum yang membutuhkan upaya institusional jangka panjang, peraturan yang lebih ketat, serta kemauan politik dan olahraga yang jelas sebelum dapat dikatakan bahwa negara tersebut siap menjadi tuan rumah final bersejarah.

    Di antara Spanyol yang masih berjuang membersihkan tribunnya dari ujaran kebencian, dan Maroko yang dalam beberapa tahun terakhir menampilkan citra organisasi yang ambisius serta pesan keterbukaan dan keragaman, tampaknya jawaban objektif cenderung mendukung pemberian kehormatan menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030 kepada pihak yang lebih selaras dengan slogan mendasar sepak bola: Tidak ada tempat bagi rasisme di lapangan.

