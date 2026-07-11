Penampilan Ronaldo yang berusia 41 tahun telah berakhir sejak kekalahan Portugal di babak 16 besar melawan Spanyol, begitu pula pemain Brasil Neymar dan pemain Kroasia Modric yang timnasnya juga telah tersingkir. Sebaliknya, Messi (39) hampir sendirian membawa Argentina, sang juara bertahan, melewati babak penyisihan grup dan kemudian melaju ke perempat final berkat kemenangan dramatis atas Kap Verde dan Mesir, di mana Swiss menanti mereka pada Minggu dini hari. Setiap pertandingan bisa jadi pirouette terakhir dalam kariernya bersama tim nasional. Bisa jadi.

Namun, ini bukanlah kali pertama “Last Dance” dari dua superstar terbesar itu diumumkan terlalu dini. Faktanya, slogan ini telah berkembang menjadi model bisnis pemasaran yang sangat berkelanjutan bagi Messi dan Ronaldo. Bahkan turnamen 2018 di Rusia pun sempat dipromosikan sebagai yang terakhir bagi mereka; paling lambat pada 2022 di Qatar, seluruh dunia mengira itu akan menjadi perpisahan mereka—terlebih lagi didorong oleh pernyataan dari Messi dan Ronaldo sendiri.

Di sela-sela itu, ada Euro yang konon terakhir di sini dan satu lagi, Copa America yang konon terakhir di sana dan satu lagi, berbagai pertandingan kandang terakhir, dan seterusnya. Apakah “tarian terakhir” terpanjang dalam sejarah benar-benar berakhir setelah Piala Dunia ini? Atau apakah slogan tersebut kembali terbukti sebagai kebohongan, dan Messi serta Ronaldo akan terus bermain untuk tim nasional mereka?