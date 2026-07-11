Baik saat berjalan-jalan di jalanan New York maupun di kawasan tepi pantai Los Angeles: Di kawasan wisata kota-kota tuan rumah Piala Dunia, tak ada jalan untuk menghindari "Last Dance". Di mana-mana, kaos, poster, dan barang-barang suporter lainnya dijual dengan slogan tidak resmi Piala Dunia ini, lengkap dengan foto-foto bintang-bintang top yang diduga akan pensiun, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, yang kadang-kadang juga dilengkapi dengan foto Neymar dan Luka Modric.
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Apakah slogan tidak resmi Piala Dunia ini hanyalah kebohongan berikutnya? Penampilan Lionel Messi seharusnya memberikan jawaban yang jelas
Penampilan Ronaldo yang berusia 41 tahun telah berakhir sejak kekalahan Portugal di babak 16 besar melawan Spanyol, begitu pula pemain Brasil Neymar dan pemain Kroasia Modric yang timnasnya juga telah tersingkir. Sebaliknya, Messi (39) hampir sendirian membawa Argentina, sang juara bertahan, melewati babak penyisihan grup dan kemudian melaju ke perempat final berkat kemenangan dramatis atas Kap Verde dan Mesir, di mana Swiss menanti mereka pada Minggu dini hari. Setiap pertandingan bisa jadi pirouette terakhir dalam kariernya bersama tim nasional. Bisa jadi.
Namun, ini bukanlah kali pertama “Last Dance” dari dua superstar terbesar itu diumumkan terlalu dini. Faktanya, slogan ini telah berkembang menjadi model bisnis pemasaran yang sangat berkelanjutan bagi Messi dan Ronaldo. Bahkan turnamen 2018 di Rusia pun sempat dipromosikan sebagai yang terakhir bagi mereka; paling lambat pada 2022 di Qatar, seluruh dunia mengira itu akan menjadi perpisahan mereka—terlebih lagi didorong oleh pernyataan dari Messi dan Ronaldo sendiri.
Di sela-sela itu, ada Euro yang konon terakhir di sini dan satu lagi, Copa America yang konon terakhir di sana dan satu lagi, berbagai pertandingan kandang terakhir, dan seterusnya. Apakah “tarian terakhir” terpanjang dalam sejarah benar-benar berakhir setelah Piala Dunia ini? Atau apakah slogan tersebut kembali terbukti sebagai kebohongan, dan Messi serta Ronaldo akan terus bermain untuk tim nasional mereka?
- AFP
Lionel Messi: Kemenangan di Copa América 2021 mengubah segalanya
Pertama-tama, mari kita lihat ke belakang. Sejak partisipasi pertama mereka di Piala Dunia 2006, kedua superstar ini secara bersamaan mengejar gelar tertinggi dalam sepak bola dunia, namun tanpa hasil. Di tingkat kontinental, Ronaldo memenangkan Kejuaraan Eropa bersama Portugal pada 2016, sementara Messi kalah dalam dua final Copa América bersama Argentina pada 2015 dan 2016. Keduanya berakhir melalui adu penalti. Pada tahun 2016, Messi bahkan gagal mencetak gol dari titik penalti. Di Argentina, beredar tuduhan bahwa ia lebih bersemangat bermain untuk FC Barcelona daripada untuk tim nasional. Karena emosi, Messi mengundurkan diri pada usia 29 tahun, namun ia membatalkan keputusannya tak lama kemudian.
Pada Piala Dunia 2018, kedua superstar ini tersingkir di babak 16 besar. Sementara Ronaldo saat itu masih dianggap sebagai sosok yang tak terbantahkan, masa depan Messi di tim nasional tampak tidak jelas, sebagian karena perselisihan kekuasaan dengan pelatih nasional Jorge Sampaoli. Namun, alih-alih Messi, justru Sampaoli yang pergi, dan Lionel Scaloni mengambil alih jabatan pelatih nasional. Tiba-tiba, segalanya berjalan dengan sendirinya.
Pada 2021, Messi memenangkan Copa America untuk pertama kalinya. Bintang top itu dan negaranya akhirnya bersatu, meski terlambat. Dengan emosi yang meluap-luap, gelar juara Piala Dunia di Qatar pun diraih pada 2022, sementara Ronaldo bersama Portugal tersingkir di perempat final oleh Maroko dan menangis. Setelah itu, Messi pindah ke Inter Miami di AS dan Ronaldo ke Al-Nassr di Arab Saudi. Meskipun pindah ke liga-liga yang secara olahraga dianggap kelas dua, mereka memperpanjang karier mereka di tim nasional. Atau justru karena sejak saat itu mereka tidak lagi dituntut untuk bermain di batas kemampuan maksimal dalam kehidupan sehari-hari.
- AFP
Posisi kedua Portugal di babak penyisihan grup mencegah terjadinya duel langsung di perempat final
Messi kembali menjuarai Copa America pada 2024, Ronaldo meraih gelar Nations League untuk kedua kalinya pada 2025 — dan kemudian, pada usia 38 dan 41 tahun, mereka kembali tampil gemilang di Piala Dunia. Amerika Serikat menjadi panggung yang sempurna untuk itu. Meskipun sepak bola itu sendiri tidak selalu disukai di sini, antusiasme terhadap para superstar dari disiplin apa pun tetap tak terpadamkan. Messi dan Ronaldo sama-sama disambut meriah sejak awal, dan prospek duel langsung antara keduanya membuat semua orang bersemangat.
“Clash of GOATs” yang paling dinanti itu bisa saja terjadi di babak perempat final yang akan datang. Tepatnya, jika bukan hanya Argentina, tetapi juga Portugal yang menjadi juara grup. Selain itu, karena Ronaldo—terlepas dari dua golnya melawan Uzbekistan—tampil mengecewakan dalam hasil imbang melawan Republik Demokratik Kongo dan Kolombia, Portugal pun hanya finis di posisi kedua. Di jalur turnamen lainnya, Portugal awalnya menyingkirkan Kroasia asuhan Modrić, namun perjalanan mereka berakhir saat menghadapi Spanyol. Hingga saat ini, Messi dan Ronaldo belum pernah saling berhadapan dalam pertandingan resmi tingkat tim nasional; keduanya hanya bertemu pada dua pertandingan persahabatan pada tahun 2011 dan 2014.
- Getty Images Sport
Cristiano Ronaldo belum memutuskan masa depannya setelah tersingkir dari Piala Dunia
Setelah tersingkir oleh Spanyol, Ronaldo tidak memberikan kepastian mengenai masa depannya di tim nasional. Ia hanya menekankan bahwa ini “kemungkinan besar” merupakan Piala Dunia terakhirnya. Berkali-kali ia telah berbicara tentang mimpinya untuk menembus angka 1.000 gol sepanjang kariernya. Untuk itu, setiap pertandingan menjadi kesempatan baginya, baik saat membela Portugal maupun Al-Nassr. Saat ini, Ronaldo telah mencetak 976 gol.
Sebagai informasi, pelatih baru timnas Portugal setelah kepergian Roberto Martinez kabarnya akan dijabat oleh Jorge Jesus, yang tak lain adalah orang kepercayaan Ronaldo. Baru beberapa minggu lalu, keduanya bersama-sama membawa Al-Nassr menjuarai liga Arab Saudi.
Kontrak Ronaldo bersama Al-Nassr masih berlaku hingga 2027. Setahun kemudian, Kejuaraan Eropa akan digelar di Inggris Raya, dan tak lama setelah itu, Piala Dunia berikutnya sudah hampir tiba—di mana Portugal bahkan menjadi tuan rumah bersama. Saat itu, Ronaldo akan berusia 45 tahun dan berpotensi menggantikan pemain Mesir, Essam El Hadary, sebagai pemain tertua dalam sejarah Piala Dunia selama turnamen berlangsung. Namun, itu pun hanya jika ia diturunkan dalam pertandingan final pada 21 Juli 2030.
Tentu saja, hal itu sangat tidak mungkin. Namun, segala hal bisa saja terjadi pada Ronaldo dan egonya, apalagi dengan statusnya di Portugal, ia tampaknya tidak akan pernah dipaksa untuk pensiun. Dari segi performa, penampilannya yang kurang inspiratif dan egosentris di Piala Dunia tidak memberikan alasan yang kuat baginya untuk melanjutkan kariernya di tim nasional.
- Getty Images Sport
Secara statistik, Lionel Messi sedang menjalani Piala Dunia terbaik dalam kariernya
Sangat berbeda dengan rival abadinya, Messi. Secara statistik, Messi bahkan sedang menjalani Piala Dunia terbaik dalam kariernya. Ia mencetak gol dalam kelima pertandingan yang telah dilaluinya, dengan total delapan gol—jumlah yang kini sudah melebihi pencapaiannya saat meraih gelar juara pada 2022. Di usia yang sudah tidak muda lagi dalam dunia sepak bola, Messi diuntungkan karena kemampuannya didasarkan pada kecerdasan bermain dan teknik yang tak lekang oleh waktu. Dan tidak seperti Ronaldo, kemampuannya tidak bergantung pada faktor fisik yang bersifat sementara.
Sebenarnya, dari sudut pandang Messi, tidak ada alasan untuk berhenti. Setelah bertahun-tahun yang penuh lika-liku di tim nasional, ia akhirnya dipuja oleh semua pihak dan menjadi pemimpin tak terbantahkan di dalam tim. Sangat menggambarkan betapa rekan-rekan setimnya mengangkatnya ke udara setelah comeback yang ia ciptakan sendiri saat melawan Mesir.
Kontrak Messi di Inter Miami berlaku hingga akhir 2028; pada musim panas sebelumnya, ia berpotensi memenangkan Copa America ketiga berturut-turut atau berpartisipasi dalam Olimpiade. Pada awal Piala Dunia 2030, di mana salah satu pertandingannya akan digelar di Argentina, ia akan berusia 42 tahun dan dengan demikian hanya satu tahun lebih tua dari usia Ronaldo saat ini. Asalkan CR7 sudah tidak bermain lagi saat itu, Messi berpotensi menggantikan Roger Milla dari Kamerun sebagai pemain lapangan tertua dan pencetak gol tertua dalam sejarah Piala Dunia, serta melanjutkan persaingannya dengan Kylian Mbappé untuk status sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia.
Messi mengelak saat ditanya mengenai kemungkinan partisipasinya di Piala Dunia 2030 selama fase grup. "Saya tidak tahu," katanya singkat. Scaloni telah menekankan bahwa Messi akan bermain untuk Argentina "selama dia mau". Pihak pemasar turnamen dan para penggemar duel sengit antar-bintang super pasti sangat berharap agar Messi dan juga Ronaldo terus bermain. Setidaknya, pemain asal Argentina itu masih bisa membantu timnya secara olahraga.
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