Direktur Olahraga Max Eberl saat ini sedang menghadapi dua tantangan. Ia berupaya membentuk skuad yang solid untuk FC Bayern dan memperpanjang kontraknya sendiri. Kemenangan dalam salah satu tantangan tersebut tentu saja akan sangat meningkatkan peluang keberhasilan dalam tantangan lainnya. Hingga pertengahan Juli, Eberl patut merasa puas. Dari sudut pandang FC Bayern, bursa transfer musim panas sejauh ini berjalan sangat baik.
Diterjemahkan oleh
Apakah skenario musim panas lalu akan terulang? Masalah baru mungkin akan muncul di FC Bayern
Dengan mendatangkan Nathaniel Brown (23) dan Ismael Saibari (25), klub asal Munich ini berhasil merekrut dua pemain yang menjanjikan dan berpotensi berkembang dengan syarat finansial yang cukup baik menurut standar saat ini. Eberl patut diapresiasi karena telah secara aktif mendorong proses transfer ini bersama jajaran manajemen olahraga lainnya di bawah pimpinan Direktur Olahraga Christoph Freund, bahkan sebelum Piala Dunia dimulai. Karena kedua pemain ini tampil gemilang di Amerika Serikat, persaingan untuk mendapatkan mereka pasti akan lebih ketat, sehingga harganya pun akan lebih tinggi.
Akhirnya, FC Bayern membayar masing-masing 50 juta untuk Brown dan Saibari. Keduanya sangat fleksibel dalam penempatan posisi dan pasti akan mendapatkan banyak menit bermain. Meskipun mereka belum direncanakan sebagai pemain inti mutlak, tidak perlu imajinasi yang berlebihan untuk membayangkan bahwa mereka akan berkembang menjadi pemain seperti itu dalam beberapa tahun ke depan. Saibari kemungkinan besar akan menjadi ancaman terutama bagi gelandang serang Jamal Musiala, sedangkan Brown bagi bek kiri Alphonso Davies.
- Getty Images Sport
FC Bayern: Sejumlah pemain yang kembali dari masa peminjaman kabarnya akan dijual
Pengeluaran sebesar 101,5 juta euro (di luar dua transfer termahal tersebut, masih ada klausul pembelian kembali untuk Noel Aseko) sejauh ini diimbangi dengan pendapatan sebesar 26,25 juta euro. Pendapatan tersebut diperoleh dari penjualan para pemain yang kembali dari masa peminjaman, yaitu Daniel Peretz, Alexander Nübel, Jonathan Asp Jensen, dan Jonah Kusi-Asare. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat secara signifikan.
Namun, nyatanya, upaya mencari pembeli untuk pemain-pemain bintang yang sulit dijual ternyata cukup sulit. Joao Palhinha dilaporkan sedang diincar oleh, antara lain, Benfica Lisbon, Juventus Turin, dan Aston Villa; pihak Munich memperkirakan nilainya mencapai 25 juta euro. Noel Aseko akan pindah ke Eintracht Frankfurt dengan nilai transfer 13 juta euro. Namun, hal ini masih jauh dari pasti untuk Bryan Zaragoza dan Sacha Boey. Selain itu, Lovro Zvonarek dan Armindo Sieb juga akan dilepas.
Jika semua pemain profesional ini meninggalkan FC Bayern sesuai perkiraan, masih tersisa 18 pemain lapangan yang telah teruji di level tertinggi. Itu akan menjadi skuad yang penuh peluang dan risiko. Berkat fleksibilitas sejumlah pemain, pelatih Vincent Kompany memang memiliki beberapa alternatif di setiap posisi. Namun, jika terjadi serangkaian cedera, skuad tersebut — seperti yang terjadi pada beberapa fase musim lalu — akan dengan cepat mencapai batas kapasitas personelnya.
- Getty Images Sport
FC Bayern: Apakah akan ada gelandang baru?
Pukulan terberat bagi peluang kesuksesan tim ini mungkin adalah absennya penyerang andalan Harry Kane. Saibari memang bisa (sama seperti Serge Gnabry) menggantikannya; ia juga pernah bermain sebagai penyerang untuk Maroko di Piala Dunia. Namun, posisi terbaik Saibari sebenarnya adalah satu baris di belakangnya, di mana ia tampil gemilang musim lalu bersama PSV Eindhoven. Musim panas lalu, klub asal Munich itu mendatangkan Nicolas Jackson sesaat sebelum penutupan bursa transfer sebagai cadangan klasik bagi Kane. Meskipun ia tampil mengecewakan dan tidak dikontrak secara permanen, pada dasarnya kehadiran penyerang tengah tambahan tentu akan membantu skuad. Kemungkinan lain yang bisa dipertimbangkan adalah klub asal Munich itu mendatangkan pemain sayap kiri yang masih bisa dikembangkan sebagai cadangan bagi Luis Diaz.
Namun, saat ini, perekrutan seorang gelandang tengah tampaknya lebih mungkin daripada mendatangkan pemain serang tambahan. Meski demikian, setidaknya hingga saat ini, belum ada perkembangan konkret terkait hal tersebut. Ayyoub Bouaddi sempat menjadi bahan pembicaraan. Namun, setelah penampilannya yang mengesankan di Piala Dunia, pemain asal Maroko itu diperkirakan kini berharga sekitar 100 juta euro, angka yang jauh melebihi anggaran transfer Bayern.
Setelah kepergian Leon Goretzka dan Raphael Guerreiro, Tom Bischof menjadi alternatif utama bagi duo utama Joshua Kimmich dan Aleksandar Pavlovic. Setelah musim lalu ia terutama dicoba sebagai bek sayap pengganti, kini Bischof berpeluang mendapatkan banyak waktu bermain di posisi andalannya. Pilihan lainnya adalah Konrad Laimer dan Brown—yang sebenarnya direncanakan sebagai bek sayap—serta Bara Sapoko Ndiaye. Pemain berusia 18 tahun ini sempat tampil sebentar untuk Senegal di Piala Dunia dan saat ini dianggap sebagai talenta paling menjanjikan di FC Bayern.
Jika FC Bayern tidak lagi melakukan perkuatan di lini serang dan lini tengah, secara otomatis para talenta muda akan mendapatkan lebih banyak menit bermain. Mereka pun akan mendapat kesempatan untuk menapaki jalur yang serupa dengan Lennart Karl pada musim lalu. Berkat skuad yang terbatas, Karl berhasil naik dari tim junior ke tim nasional senior dalam waktu beberapa bulan saja. Saat ini, Kompany merencanakan formasi lini serang dengan Arijon Ibrahimovic yang kembali dari masa peminjaman, namun perubahan haluan disertai kepergian pemain menjelang akhir jendela transfer tidak dapat dikesampingkan. Di antara pemain lain yang juga berhak berharap mendapatkan kesempatan bermain adalah David Santos Daiber, Filip Pavic, Wisdom Mike, Felipe Chavez, Erblin Osmani, dan Maycon Cardozo.
- Getty Images
FC Bayern: Di lini pertahanan tengah, mungkin masih ada perkembangan lebih lanjut
Posisi penjaga gawang sudah terisi; di sayap pertahanan, Kompany memiliki banyak opsi menarik dengan tipe pemain yang beragam — dan saat ini susunan pemain di posisi bek tengah juga sudah memadai. Namun, masih ada kemungkinan terjadi perubahan di sini. Min-Jae Kim dan Hiroki Ito kemungkinan akan hengkang dari klub jika ada tawaran yang sesuai. Jika salah satu dari keduanya benar-benar pindah, klub sangat membutuhkan bek tengah baru. Pengganti yang cocok adalah Yann Bisseck. Pemain berusia 25 tahun asal Köln yang saat ini bermain untuk Inter Milan ini telah berulang kali dikaitkan dengan klub Munich di masa lalu.
Semakin terlambat tekanan untuk bertindak muncul akibat kemungkinan penjualan Kim atau Ito, semakin sulit pula situasi bagi jajaran manajemen olahraga di bawah pimpinan Eberl. Dalam skenario terburuk, situasi musim panas lalu bahkan bisa terulang. Saat itu, kepergian Kingsley Coman pada pertengahan Agustus membuat FC Bayern berada dalam kesulitan besar. Ditambah dengan pernyataan Uli Hoeneß yang hanya akan mendatangkan pemain pinjaman sebagai pengganti, pencarian pemain pun berlarut-larut hingga Deadline Day, saat akhirnya Jackson didatangkan dengan syarat yang terlalu mahal.
Terlepas dari spekulasi semacam itu, tugas terpenting Eberl saat ini adalah menghasilkan uang dari para pemain yang sulit dijual. Selain itu, memperpanjang kontrak Kane yang berlaku hingga 2027 dan meyakinkan Michael Olise—yang terus-menerus dikaitkan dengan Real Madrid—untuk tetap bertahan di Munich dalam jangka panjang juga menjadi prioritas utama. Meskipun perpanjangan kontrak Konrad Laimer belum diumumkan, kabarnya kesepakatan tersebut sudah tercapai.
Lalu bagaimana dengan Eberl? Kontraknya – sama seperti kontrak Freund – akan berakhir pada musim panas mendatang. Kemungkinan besar, nasib mereka akan diputuskan pada rapat dewan pengawas berikutnya di bulan Agustus, atau mungkin baru pada bulan November.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami