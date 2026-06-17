Surat kabar tersebut mengutip informasi dari kalangan dekat Dortmund. Menurut laporan tersebut, para petinggi BVB sedang merancang "paket kreatif El-Mala" di belakang layar untuk mendatangkan penyerang berusia 19 tahun itu ke Signal Iduna Park.
Diterjemahkan oleh
Apakah skema bernilai jutaan yang gila itu terungkap? BVB tampaknya memburu Said El Mala dari Köln dengan rencana pertukaran yang kreatif
Karena 1. FC Köln menetapkan batas toleransi finansial yang sangat tinggi, Borussia terpaksa harus menggunakan berbagai trik. Model yang dikabarkan: Dibahas adanya biaya transfer dasar tetap sebesar 30 juta euro untuk El Mala, yang dapat bertambah hingga lima juta euro lagi melalui bonus yang bergantung pada prestasi. Untuk membuat kesepakatan ini menarik bagi klub asal Kota Katedral tersebut, Dortmund juga dikabarkan akan menjamin bagian dari hasil penjualan kembali.
Untuk menutupi selisih dengan tuntutan Köln, BVB tampaknya ingin memasukkan dua pemain pinjaman ke dalam kesepakatan tersebut. Salah satu nama yang secara konkret dibicarakan dalam konteks ini adalah Kabar, bek kiri berbakat.
- Getty Images
Kabar dari Köln, El Mala ke BVB?
Pemain berusia 20 tahun itu bisa mendapatkan pengalaman bertanding yang berharga di tepi Sungai Rhein sebagai gantinya. Namun, masih harus dilihat apakah skema pertukaran ini akan disambut baik oleh pihak Geißböcke. Kepala Keuangan Köln, Philipp Türoff, baru-baru ini mengambil sikap yang sangat tegas dan menegaskan bahwa klub tidak ingin menyimpang dari tuntutan sebesar 50 juta yang telah ditetapkan secara internal.
Transfer sebesar ini memang terikat pada satu syarat bagi Borussia. Baru setelah pemain sayap Karim Adeyemi dijual pada musim panas ini—dan dengan demikian satu tahun sebelum kontraknya resmi berakhir—jalan bagi bintang muda Köln tersebut akan terbuka. Anggaran yang diperlukan serta tempat dalam skuad asuhan pelatih Niko Kovac baru akan terjamin melalui kepergian pemain tersebut.
Tottenham tampaknya juga sedang berusaha merekrut El Mala
Dalam upaya merekrut pemain muda tersebut, BVB memang harus bersaing dengan klub-klub ternama. Seperti dilaporkan dalam edisi terbaru Sport Bild, Tottenham Hotspur juga tengah gencar memantau penyerang asal Köln tersebut.
Meskipun klub asal London tersebut belum melakukan langkah konkret, mereka tetap mengintai dari belakang layar. Mengenai kabar yang dilaporkan Express beberapa hari lalu mengenai keterkaitan dengan TSG Hoffenheim, pihak TSG Hoffenheim langsung membantahnya sebagai isapan jempol, meskipun surat kabar tersebut yakin bahwa "mungkin saja" ada pertimbangan semacam itu.
- Getty Images
Apakah BVB juga akan merekrut saudara El Malas?
Bagi BVB, ada faktor lain yang bisa menjadi penentu dalam negosiasi ini: keluarga. Ibu El Mal, Sandra, sangat ingin agar anak-anaknya “bermain di Jerman, tidak jauh dari sini”.
Di Dortmund, ada solusi yang disesuaikan untuk hal ini, karena dalam skenario terbaik, kakak laki-laki Said, Malek, akan dilibatkan dalam kesepakatan tersebut. Penyerang tengah berusia 21 tahun itu dapat dikembangkan secara bertahap melalui tim cadangan Dortmund di Regionalliga West.