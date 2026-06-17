Apakah skema bernilai jutaan yang gila itu terungkap? BVB tampaknya memburu Said El Mala dari Köln dengan rencana pertukaran yang kreatif

Karena 1. FC Köln menetapkan batas toleransi finansial yang sangat tinggi, Borussia terpaksa harus menggunakan berbagai trik. Model yang dikabarkan: Dibahas adanya biaya transfer dasar tetap sebesar 30 juta euro untuk El Mala, yang dapat bertambah hingga lima juta euro lagi melalui bonus yang bergantung pada prestasi. Untuk membuat kesepakatan ini menarik bagi klub asal Kota Katedral tersebut, Dortmund juga dikabarkan akan menjamin bagian dari hasil penjualan kembali.

Untuk menutupi selisih dengan tuntutan Köln, BVB tampaknya ingin memasukkan dua pemain pinjaman ke dalam kesepakatan tersebut. Salah satu nama yang secara konkret dibicarakan dalam konteks ini adalah Kabar, bek kiri berbakat.