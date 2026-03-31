Apakah situasinya akan sama seperti yang dialami Benjamin Sesko? RB Leipzig kabarnya ingin mempertahankan Yan Diomande dengan trik gaji

Untuk mencapai tujuan ini, RB Leipzig sedang gencar-gencarnya mengupayakan penyesuaian kontrak. Meskipun pemain timnas Pantai Gading ini masih terikat kontrak jangka panjang hingga 2030 dan tidak memiliki klausul pelepasan, gajinya kini tidak lagi sebanding dengan kontribusinya di lapangan mengingat perkembangannya. Seperti dilaporkan Sky, pihak pemain telah diberi tahu mengenai rencana kenaikan gaji tersebut. Perpanjangan kontrak juga akan menjamin bahwa Diomande setidaknya tidak akan pindah pada musim panas ini.

Langkah ini sangat mirip dengan model yang telah terbukti di Leipzig. Sebelumnya, klub berhasil mempertahankan penyerang Benjamin Sesko melalui penyesuaian kontrak meskipun ada minat besar dari klub lain. Sesko akhirnya bertahan selama dua tahun sebelum mengambil langkah selanjutnya dalam kariernya - sebuah skenario yang kini juga diupayakan untuk Diomande.

Secara olahraga dan ekonomi, Leipzig berada dalam posisi yang nyaman namun juga menantang. Di satu sisi, pemain asal Pantai Gading ini saat ini tidak memaksakan kepindahan, namun di sisi lain, ia sama sekali tidak tak tersentuh. Menurut Sky, jika ada tawaran di atas angka 100 juta euro, pihak berwenang setidaknya akan mempertimbangkannya, terutama jika pendapatan dari Liga Champions tidak kunjung datang.