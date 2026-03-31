Yan Diomande telah berkembang menjadi salah satu pemain penyerang paling diminati di Eropa dalam waktu singkat. Pemain berusia 19 tahun dari RB Leipzig ini, menurut laporan Sky, sudah masuk dalam radar beberapa klub papan atas — termasuk FC Bayern, Manchester United, FC Liverpool, serta klub-klub dari Spanyol. Namun, pihak RB Leipzig memiliki rencana yang jelas: mereka ingin mempertahankan Diomande hingga setelah musim panas 2026.
Apakah situasinya akan sama seperti yang dialami Benjamin Sesko? RB Leipzig kabarnya ingin mempertahankan Yan Diomande dengan trik gaji
Untuk mencapai tujuan ini, RB Leipzig sedang gencar-gencarnya mengupayakan penyesuaian kontrak. Meskipun pemain timnas Pantai Gading ini masih terikat kontrak jangka panjang hingga 2030 dan tidak memiliki klausul pelepasan, gajinya kini tidak lagi sebanding dengan kontribusinya di lapangan mengingat perkembangannya. Seperti dilaporkan Sky, pihak pemain telah diberi tahu mengenai rencana kenaikan gaji tersebut. Perpanjangan kontrak juga akan menjamin bahwa Diomande setidaknya tidak akan pindah pada musim panas ini.
Langkah ini sangat mirip dengan model yang telah terbukti di Leipzig. Sebelumnya, klub berhasil mempertahankan penyerang Benjamin Sesko melalui penyesuaian kontrak meskipun ada minat besar dari klub lain. Sesko akhirnya bertahan selama dua tahun sebelum mengambil langkah selanjutnya dalam kariernya - sebuah skenario yang kini juga diupayakan untuk Diomande.
Secara olahraga dan ekonomi, Leipzig berada dalam posisi yang nyaman namun juga menantang. Di satu sisi, pemain asal Pantai Gading ini saat ini tidak memaksakan kepindahan, namun di sisi lain, ia sama sekali tidak tak tersentuh. Menurut Sky, jika ada tawaran di atas angka 100 juta euro, pihak berwenang setidaknya akan mempertimbangkannya, terutama jika pendapatan dari Liga Champions tidak kunjung datang.
Masa Depan Diomande: Kemungkinan akan hengkang paling lambat pada 2027
Untuk menghindari penjualan dini, pihak Leipzig juga berencana mengumpulkan dana transfer dari pemain lain. Secara internal, mereka menargetkan untuk mengumpulkan total lebih dari 100 juta euro. Calon pemain yang dimaksud antara lain Castello Lukeba serta beberapa pemain pinjaman yang tidak memiliki prospek jangka panjang. Kemungkinan hengkangnya pemain kunci lainnya juga menjadi pertimbangan, jika tim gagal lolos ke Liga Champions.
Terlepas dari semua upaya, tampaknya tidak realistis bagi Diomande untuk tetap bertahan dalam jangka panjang. Menurut Sky, kepergiannya paling lambat pada 2027 dianggap mungkin terjadi. Namun, hingga saat itu, Leipzig ingin memaksimalkan potensi bintang mudanya ini - baik secara olahraga maupun finansial. Kenaikan gaji bisa menjadi faktor penentu untuk mengulur waktu dan mempersiapkan langkah transfer besar berikutnya.
Yan Diomande: Statistik di RB Leipzig
Pertandingan resmi
Gol
Assist
29
11
8