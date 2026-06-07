Menurut laporan BBC, Arsenal FC juga telah ikut bersaing untuk mendapatkan pemain berusia 18 tahun tersebut dan dilaporkan telah mengajukan tawaran awal kepada Paris.
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Apakah salah satu klub papan atas Liga Premier akan merebut talenta bertahan FC Bayern München?
Kontrak Mbemba di klub ibu kota Prancis itu hanya berlaku hingga akhir Juni, sehingga ia berpotensi pindah tanpa biaya transfer. Menurut kabar yang beredar, PSG ingin memperpanjang kontraknya, namun pemain yang dua kali membela timnas U-19 itu dilaporkan telah memutuskan untuk pindah pada musim panas nanti.
Seiring dengan hal tersebut, Bayern juga dilaporkan telah menyatakan minatnya pada pemain serba bisa berkaki kiri ini, yang dapat bermain baik sebagai bek sayap kiri maupun bek tengah.
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Bayern sedang mencari pemain baru untuk memperkuat lini pertahanan
Di Säbener Straße, mereka masih terus mencari pemain baru untuk memperkuat lini pertahanan, karena dua pemain, Min-Jae Kim dan Hiroki Ito, berpotensi hengkang dari klub pada musim panas nanti.
Dengan merekrut Mbemba, Bayern akan mendapatkan dua keuntungan sekaligus - di satu sisi memberikan persaingan bagi Alphonso Davies yang juga tidak luput dari kontroversi, dan di sisi lain mencegah kemungkinan hengkangnya Kim dan Ito.
L'Equipe telah melaporkan pada awal tahun ini bahwa juara Bundesliga asal Jerman tersebut memiliki peluang bagus untuk merekrut Mbemba. Selain Bayern, rival Bundesliga Bayer 04 Leverkusen serta Paris FC juga dilaporkan telah mengincar pemain berusia 18 tahun tersebut.
Alternatif lain bagi FCB adalah Tomas Araujo dari Benfica Lisbon. Sky baru-baru ini melaporkan bahwa bek asal Portugal tersebut, setelah sebelumnya muncul rumor pada awal tahun, masih berada dalam daftar incaran Bayern.