Di Säbener Straße, mereka masih terus mencari pemain baru untuk memperkuat lini pertahanan, karena dua pemain, Min-Jae Kim dan Hiroki Ito, berpotensi hengkang dari klub pada musim panas nanti.

Dengan merekrut Mbemba, Bayern akan mendapatkan dua keuntungan sekaligus - di satu sisi memberikan persaingan bagi Alphonso Davies yang juga tidak luput dari kontroversi, dan di sisi lain mencegah kemungkinan hengkangnya Kim dan Ito.

L'Equipe telah melaporkan pada awal tahun ini bahwa juara Bundesliga asal Jerman tersebut memiliki peluang bagus untuk merekrut Mbemba. Selain Bayern, rival Bundesliga Bayer 04 Leverkusen serta Paris FC juga dilaporkan telah mengincar pemain berusia 18 tahun tersebut.

Alternatif lain bagi FCB adalah Tomas Araujo dari Benfica Lisbon. Sky baru-baru ini melaporkan bahwa bek asal Portugal tersebut, setelah sebelumnya muncul rumor pada awal tahun, masih berada dalam daftar incaran Bayern.