Menurut laporan Sport Bild, El Mala telah memberi isyarat kepada rekan-rekan setimnya di Köln bahwa ia akan meninggalkan klub tersebut pada musim panas ini. Berdasarkan laporan tersebut, FC Brentford dilaporkan siap membayar biaya transfer sebesar 50 juta euro yang diminta untuk penyerang berusia 19 tahun itu. Ia sendiri dikabarkan akan menerima gaji tahunan sebesar empat juta euro.
Apakah Said El Mala sudah memberi isyarat secara internal bahwa ia akan hengkang? Sebuah klub dari Liga Premier tampaknya bersedia memenuhi tuntutan biaya transfer dari 1. FC Köln
Awalnya, Brighton dianggap sebagai kandidat terkuat untuk merekrutnya. Namun, menurut kabar yang beredar, negosiasi antara Köln dan klub asuhan pelatih asal Jerman Fabian Hürzeler telah menemui jalan buntu selama berbulan-bulan. Tawaran terakhir Brighton dilaporkan sebesar 35 juta euro — angka yang dianggap terlalu rendah oleh Köln.
Di Brentford, El Mala akan bertemu dengan dua rekan senegaranya, Kevin Schade dan Vitaly Janelt. The Bees saat ini sedang berjuang untuk lolos ke kompetisi internasional. Menjelang hari pertandingan terakhir, mereka berada di peringkat kesembilan, yang tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi di Piala Eropa. FC Chelsea berada di peringkat kedelapan Conference League hanya karena selisih gol yang lebih baik. Selisih poin dengan peringkat ketujuh Liga Europa (saat ini ditempati Brighton) adalah satu poin.
Said El Mala tampaknya masuk dalam skuad Jerman untuk Piala Dunia
El Mala belakangan ini juga dikaitkan dengan Chelsea FC, Newcastle United, dan berulang kali dengan FC Bayern München. Justru di München, ia menunjukkan kemampuannya pada akhir pekan lalu. Meskipun timnya harus mengakui kekalahan 1-5, ia berhasil mencuri perhatian dengan gol indah hasil aksi solo.
Secara keseluruhan, El Mala mencetak 13 gol dan lima assist dalam 34 pertandingan Bundesliga musim ini. Imbalannya tampaknya adalah nominasi dari pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann untuk skuad Piala Dunia Jerman, seperti yang telah bocor sebelum pengumuman resmi pada Kamis pukul 13.00.