Sejak Reynolds dan Mac mengambil alih kendali pada tahun 2021, tujuan yang telah ditetapkan adalah membawa klub asal Wales Utara ini hingga ke kasta tertinggi. Setelah berhasil meraih tiga kali promosi berturut-turut untuk mencapai Championship, Red Dragons finis di peringkat ketujuh yang sangat membanggakan pada musim lalu, hanya terpaut dua poin dari posisi play-off yang bisa membawa mereka ke Liga Premier.

Meskipun kecewa karena gagal masuk enam besar, Williamson menegaskan bahwa para pemilik klub tidak kehilangan semangat mereka sama sekali. Ia menegaskan bahwa keduanya tetap “sangat fokus” pada ambisi mereka untuk mencapai Liga Premier. Peta jalan tersebut tidak hanya mencakup hasil di lapangan, tetapi juga perluasan dan perbaikan stadion untuk memastikan infrastruktur klub dapat mendukung aspirasi tinggi mereka untuk bermain di kasta tertinggi.