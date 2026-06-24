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Apakah Ryan Reynolds & Rob Mac masih berkomitmen terhadap impian Wrexham untuk masuk ke Liga Premier? CEO Red Dragons memberikan kabar terbaru mengenai rencana masa depan para pemilik klub asal Hollywood tersebut
Liga Premier tetap menjadi target utama
Sejak Reynolds dan Mac mengambil alih kendali pada tahun 2021, tujuan yang telah ditetapkan adalah membawa klub asal Wales Utara ini hingga ke kasta tertinggi. Setelah berhasil meraih tiga kali promosi berturut-turut untuk mencapai Championship, Red Dragons finis di peringkat ketujuh yang sangat membanggakan pada musim lalu, hanya terpaut dua poin dari posisi play-off yang bisa membawa mereka ke Liga Premier.
Meskipun kecewa karena gagal masuk enam besar, Williamson menegaskan bahwa para pemilik klub tidak kehilangan semangat mereka sama sekali. Ia menegaskan bahwa keduanya tetap “sangat fokus” pada ambisi mereka untuk mencapai Liga Premier. Peta jalan tersebut tidak hanya mencakup hasil di lapangan, tetapi juga perluasan dan perbaikan stadion untuk memastikan infrastruktur klub dapat mendukung aspirasi tinggi mereka untuk bermain di kasta tertinggi.
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Menjaga ikatan emosional dengan Racecourse
Sementara para pemilik Wrexham asal Hollywood terus mengalami pasang surut emosi di ajang Championship, manajer Phil Parkinson fokus pada perekrutan pemain. Setelah gagal lolos ke babak play-off dengan selisih hanya dua poin musim lalu, klub berencana merekrut seorang kiper, seorang gelandang, dan seorang penyerang untuk menyaingi kekuatan finansial tim-tim yang terdegradasi dari Liga Premier.Komitmen emosional ini juga disuarakan oleh Williamson, yang menjelaskan kepada The Leader: “Saya rasa mereka sangat bangga. Mereka sama sekali tidak berpuas diri; saya mendengarnya dari mereka setiap minggu. Mereka tetap sangat terikat secara emosional dengan klub sepak bola ini. Mereka telah menikmati momen-momen kesuksesan yang luar biasa, mereka menderita saat kami tidak tampil baik, dan mereka bersemangat saat kami melakukan hal-hal yang luar biasa. Untungnya bagi mereka dan bagi kami, selama beberapa tahun terakhir ini kami lebih sering mencatatkan prestasi luar biasa daripada tampil buruk."
Sebuah visi yang melampaui batas lapangan
Meskipun hasil pertandingan tim utama menjadi sorotan utama dan menjadi bahan utama serial dokumenter populer di Disney+, jajaran petinggi Wrexham ingin menekankan bahwa dampak mereka harus dirasakan di seluruh kota. "Tema dan prinsip dasar" yang ditetapkan selama proses pengambilalihan terus memandu proses pengambilan keputusan mereka saat klub memasuki fase pengembangan berikutnya. Selain itu, seiring kesuksesan global acara tersebut yang telah mengubah para pemain lokal menjadi selebriti dalam semalam, Reynolds dan Mac memanfaatkan latar belakang hiburan mereka untuk secara pribadi membimbing skuad dalam menghadapi tantangan unik dari ketenaran yang tiba-tiba.
Williamson menyoroti bahwa fokus para pemilik bersifat dua arah, yaitu pada kesuksesan olahraga sekaligus warisan budaya daerah tersebut. Ia menyatakan: “Namun, mereka benar-benar fokus pada ambisi mereka untuk mencapai Liga Premier, memperbaiki stadion, dan berinvestasi demi kesuksesan jangka panjang klub, sekaligus berusaha memberikan dampak positif bagi komunitas Wrexham yang lebih luas. Ada janji-janji mendasar untuk melindungi warisan, memperkuat nilai-nilai komunitas, dan meningkatkan eksposur global klub, sekaligus menciptakan budaya kemenangan yang sejalan dengan tema dan prinsip-prinsip pendirian yang tidak pernah goyah."
- Getty Images Sport
Kesuksesan harus memberikan manfaat bagi para pendukung dan kota tersebut
Paparan global yang dibawa oleh Reynolds dan Mac telah mengubah Wrexham menjadi nama yang dikenal luas, namun CEO tersebut meyakini bahwa para pemilik mengukur kesuksesan mereka tidak hanya berdasarkan penjualan jersey di tingkat internasional. Prioritas utamanya tetap memastikan bahwa masyarakat lokal tidak tertinggal seiring klub ini terus menapaki jalur kesuksesan di kancah sepak bola profesional.
Saat membahas dampak yang lebih luas dari kepemilikan Hollywood ini, Williamson menyimpulkan: "Antusiasme dan ikatan emosional mereka terhadap klub tidak pernah goyah, tetapi saya rasa yang paling penting bagi mereka bukanlah sekadar kesuksesan klub sepak bola itu sendiri, melainkan bahwa kesuksesan klub tersebut benar-benar memberikan manfaat tidak hanya bagi klub, tetapi juga bagi para pendukung, kota, dan masyarakat. Itulah inti dari nilai-nilai mereka dalam semua ini, dan mereka menyadari bahwa meskipun emosi saat meraih kemenangan di lapangan membuat mereka bersemangat dan mereka bisa meraih kesuksesan bersama klub sepak bola ini, mereka adalah orang pertama yang mengakui bahwa kesuksesan itu tidaklah lengkap jika hal-hal lain tidak turut berkembang seiring perjalanan klub.”