Apakah Ryan Reynolds & Rob Mac di Wrexham merupakan ‘pemilik klub sepak bola terbaik’? Mantan pemain timnas Wales itu menjelaskan mengapa para bintang Hollywood mungkin bisa menyandang gelar tersebut
Wrexham terus memecahkan rekor transfer
Dukungan tersebut telah memungkinkan Wrexham berkembang pesat baik di dalam maupun di luar lapangan. Ada harapan akan hal-hal yang lebih baik di masa depan, dengan pembangunan tribun Kop baru di Racecourse Ground yang sudah berjalan lancar. Lebih banyak pendukung akan segera disambut di stadion, dengan semua mata tertuju pada target mencapai Liga Premier.
Serial dokumenter pemenang penghargaan ‘Welcome to Wrexham’ terus membangun basis penggemar global, dengan jendela ke dunia yang terbuka lebar. Kesuksesan di lapangan telah membantu menjaga minat tetap tinggi, dengan Phil Parkinson melakukan pekerjaan luar biasa selama masa jabatannya yang mencakup 267 pertandingan.
Dia telah didukung sepenuhnya oleh Reynolds dan Mac, dengan rekor transfer yang terus dipecahkan di setiap jendela transfer. Sudah ada spekulasi bahwa Wrexham bisa menghabiskan lebih dari £50 juta ($66 juta) untuk seorang pemain jika mereka berhasil mencapai kasta tertinggi.
Apakah Reynolds & Mac pemilik klub sepak bola terbaik di dunia?
Mereka—dengan dukungan penuh dari istri masing-masing, Blake Lively dan Kaitlin Olson—akan terus menyalurkan dana ke Wrexham, baik sebagai tim maupun kota. Hanya sedikit klub di seluruh dunia yang bisa mengklaim memiliki ketua yang begitu mendukung dan memegang kendali.
Ketika ditanya apakah mereka adalah yang terbaik di antara kelompok itu, Chester - saat berbicara dengan Fruity King - mengatakan: “Apakah Ryan Reynolds dan Rob McElhenney adalah pemilik terbaik di sepak bola? Itu pertanyaan yang sulit. Saya pikir ada banyak pemilik yang sangat baik di dunia sepak bola, tetapi menurut saya, apa yang telah mereka lakukan untuk Wrexham sebagai klub, dan juga kota tersebut, sangat mengesankan. Klub ini memang sudah memiliki sejarah panjang jauh sebelum para pemilik ini datang, tetapi melihat ke mana klub ini jatuh dan bagaimana mereka membalikkan keadaan sungguh luar biasa.
“Lalu ada perhatian yang mereka bawa ke klub dari luar kota, dan apa yang telah dilakukan hal itu bagi warga Wrexham dan para penggemar lokal. Menurut saya, jika dilihat dari sudut pandang luar, mereka memahami betapa pentingnya hubungan dengan warga lokal dan para penggemar yang selalu setia, daripada hanya fokus pada kesuksesan yang mereka raih dengan penggemar baru di seluruh dunia. Saya rasa hal itu mungkin menunjukkan seperti apa karakter dan sifat orang-orang di sana.”
Mengapa para pemain ingin bergabung dengan proyek ambisius Wrexham
Reynolds dan Mac telah diuntungkan oleh kebijakan perekrutan yang cerdas—karena mereka mendatangkan pemain-pemain yang sudah terbukti kemampuannya baik di lapangan maupun di belakang layar—tetapi Chester tak pernah berhasil mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan Racecourse.
Hal itu bukan karena kurangnya usaha, dengan bek berusia 37 tahun itu - yang pensiun pada Februari 2025 - menambahkan: “Saya rasa saya sudah berusaha sebaik mungkin untuk bergabung dengan Wrexham selama sekitar tiga tahun! Tempat tinggal saya saat ini hanya sekitar 45 menit dari Wrexham. Ketika saya meninggalkan Derby [pada 2023], saya tidak terlalu banyak bermain sepak bola, jadi saat itu saya berlatih di Barrow karena mereka memiliki pusat latihan di Northwest dan teman saya mengenal manajernya, jadi saya berlatih di sana.
“Kami kebetulan bermain melawan tim U-21 Wrexham dalam pertandingan persahabatan tertutup. Saya pikir Phil Parkinson mendapat laporan pertandingan itu dan seseorang menyebutkan bahwa saya bermain. David Jones, yang merupakan pelatih tim utama di Wrexham, kami pernah bersama di United. Dia sedikit lebih tua dari saya dan dia menghubungi saya hanya untuk menanyakan situasi saya dan apakah saya tertarik.
“Saya rasa saat ini tidak ada klub sepak bola di dunia yang lebih menarik untuk bergabung selain Wrexham dengan kepemilikan yang mereka miliki, dan itu adalah sesuatu yang sangat saya harapkan terjadi. Saat itu, saya rasa mereka lebih memprioritaskan posisi lain dan hal itu tidak pernah terwujud.”
Dua jendela transfer yang sibuk pada musim 2025-26 telah memungkinkan Wrexham kembali bersaing dalam perebutan promosi. Saat ini mereka berada di peringkat ketujuh klasemen Championship, dengan selisih gol menjadi satu-satunya hal yang menghalangi mereka masuk ke zona play-off.
Tim asuhan Parkinson masih memiliki tujuh pertandingan tersisa musim ini, saat mereka berupaya meraih tiket ke undian promosi ke Liga Premier, dan akan kembali beraksi pada hari Jumat saat bertandang ke markas West Brom yang terancam degradasi.