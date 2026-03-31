Apakah Ryan Reynolds & Rob Mac di Wrexham merupakan ‘pemilik klub sepak bola terbaik’? Mantan pemain timnas Wales itu menjelaskan mengapa para bintang Hollywood mungkin bisa menyandang gelar tersebut

Reynolds dan Mac telah diuntungkan oleh kebijakan perekrutan yang cerdas—karena mereka mendatangkan pemain-pemain yang sudah terbukti kemampuannya baik di lapangan maupun di belakang layar—tetapi Chester tak pernah berhasil mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan Racecourse.

Hal itu bukan karena kurangnya usaha, dengan bek berusia 37 tahun itu - yang pensiun pada Februari 2025 - menambahkan: “Saya rasa saya sudah berusaha sebaik mungkin untuk bergabung dengan Wrexham selama sekitar tiga tahun! Tempat tinggal saya saat ini hanya sekitar 45 menit dari Wrexham. Ketika saya meninggalkan Derby [pada 2023], saya tidak terlalu banyak bermain sepak bola, jadi saat itu saya berlatih di Barrow karena mereka memiliki pusat latihan di Northwest dan teman saya mengenal manajernya, jadi saya berlatih di sana.

“Kami kebetulan bermain melawan tim U-21 Wrexham dalam pertandingan persahabatan tertutup. Saya pikir Phil Parkinson mendapat laporan pertandingan itu dan seseorang menyebutkan bahwa saya bermain. David Jones, yang merupakan pelatih tim utama di Wrexham, kami pernah bersama di United. Dia sedikit lebih tua dari saya dan dia menghubungi saya hanya untuk menanyakan situasi saya dan apakah saya tertarik.

“Saya rasa saat ini tidak ada klub sepak bola di dunia yang lebih menarik untuk bergabung selain Wrexham dengan kepemilikan yang mereka miliki, dan itu adalah sesuatu yang sangat saya harapkan terjadi. Saat itu, saya rasa mereka lebih memprioritaskan posisi lain dan hal itu tidak pernah terwujud.”