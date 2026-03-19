Apakah Ruben Amorim akan kembali ke dunia kepelatihan? Mantan manajer Man Utd dikabarkan akan kembali ke bangku cadangan secara mengejutkan
Kembalinya yang Kontroversial ke Lisbon
Masa jabatan Ruben Amorim di Manchester United berakhir secara mendadak pada Januari lalu setelah hanya 14 bulan. Namun, mantan pelatih Setan Merah itu mungkin tidak akan lama menganggur, karena laporan dari Portugal menyebutkan bahwa ia adalah kandidat terkuat untuk mengambil alih kursi kepelatihan di Benfica. Kepindahan ini akan diwarnai ketegangan, mengingat sejarah panjang Amorim dengan rival sekota mereka yang sengit, Sporting Lisbon.
Amorim yang berusia 41 tahun telah membuktikan dirinya sebagai salah satu manajer paling dicari di Eropa selama masa jabatannya di Sporting, namun reputasinya merosot tajam setelah musim yang bencana di Inggris. United terpuruk ke peringkat ke-15 di Liga Premier di bawah kepemimpinannya dan menderita kekalahan dari Tottenham di final Liga Europa, yang pada akhirnya menyebabkan pemecatannya setelah hasil imbang 1-1 dengan Leeds United. Meskipun mengalami kesulitan di Manchester, reputasinya di Portugal tetap sangat kuat.
Menggantikan The Special One
Kebijakan kosong yang mungkin terjadi di Estadio da Luz muncul di tengah ketidakpastian yang semakin meningkat seputar Jose Mourinho. Manajer legendaris tersebut kembali ke Benfica pada awal musim ini setelah absen selama 25 tahun, menyusul masa kerjanya di Turki bersama Fenerbahce. Namun, dengan Benfica yang saat ini tertinggal di belakang Sporting dan FC Porto dalam perebutan gelar Primeira Liga, petinggi klub dilaporkan sedang mempertimbangkan perubahan arah untuk menyelamatkan musim mereka.
Jurnalis Luis Rocha Rodrigues meyakini bahwa Ruben Amorim adalah pilihan yang paling tepat jika klub memutuskan untuk berpisah dengan Mourinho. Membahas situasi tersebut, Rodrigues menyatakan: "Jika Benfica beralih ke apa yang saya anggap sebagai rencana B... Benfica harus mencoba Ruben Amorim. Melihat pasar, mencari solusi yang logis dan masuk akal, seseorang yang tahu cara menang di Portugal, seseorang yang memahami arti berada di klub besar. Saya pikir Ruben Amorim berada di posisi terdepan."
Sejarah di Estadio da Luz
Meskipun penunjukannya akan menuai kontroversi karena hubungannya dengan Sporting, Amorim bukanlah sosok asing bagi Benfica. Ia menghabiskan sebagian besar kariernya sebagai pemain bersama The Eagles, dengan mencatatkan 154 penampilan untuk klub tersebut. Pengetahuannya yang mendalam tentang budaya klub, ditambah dengan rekam jejak yang terbukti dalam meraih gelar domestik bersama Braga dan Sporting, menjadikannya pilihan yang menarik bagi dewan direksi.
Meskipun klub Brasil Vasco da Gama juga disebut-sebut sebagai calon peminat, daya tarik untuk kembali ke panggung Liga Champions bersama klub yang ia kenal dengan baik mungkin terlalu besar untuk ditolak. Jika kepindahan ini terwujud, hal itu akan menjadi salah satu pergantian manajerial yang paling banyak dibicarakan dalam sejarah sepak bola Portugal, yang akan mempertemukan Amorim secara langsung dengan tim Sporting yang pernah ia bawa meraih kejayaan.
Kehidupan di Old Trafford Pasca-Amorim
Kembali ke Manchester, klub ini bisa dibilang telah menemukan kembali performa terbaiknya sejak kepergian Amorim. Michael Carrick ditunjuk sebagai pelatih sementara dan telah memimpin kebangkitan luar biasa di kompetisi domestik. Di bawah kepemimpinan mantan gelandang tersebut, United telah merangkak naik di klasemen dan lolos ke Liga Champions kini tampak sebagai kemungkinan yang nyata untuk musim depan, sehingga memicu perdebatan mengenai apakah Carrick layak ditunjuk sebagai pelatih tetap.
Namun, dewan direksi United masih mempertimbangkan berbagai opsi. Laporan terbaru menunjukkan bahwa mantan manajer Paris Saint-Germain, Luis Enrique, menjadi kandidat terdepan untuk posisi permanen tersebut, sementara nama-nama seperti Roberto De Zerbi dan Carlo Ancelotti terus dikaitkan dengan kursi panas di Old Trafford. Saat United menatap era baru, mantan manajer mereka tampaknya siap memulai babak baru yang penuh tantangan di Lisbon.
