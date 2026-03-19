Masa jabatan Ruben Amorim di Manchester United berakhir secara mendadak pada Januari lalu setelah hanya 14 bulan. Namun, mantan pelatih Setan Merah itu mungkin tidak akan lama menganggur, karena laporan dari Portugal menyebutkan bahwa ia adalah kandidat terkuat untuk mengambil alih kursi kepelatihan di Benfica. Kepindahan ini akan diwarnai ketegangan, mengingat sejarah panjang Amorim dengan rival sekota mereka yang sengit, Sporting Lisbon.

Amorim yang berusia 41 tahun telah membuktikan dirinya sebagai salah satu manajer paling dicari di Eropa selama masa jabatannya di Sporting, namun reputasinya merosot tajam setelah musim yang bencana di Inggris. United terpuruk ke peringkat ke-15 di Liga Premier di bawah kepemimpinannya dan menderita kekalahan dari Tottenham di final Liga Europa, yang pada akhirnya menyebabkan pemecatannya setelah hasil imbang 1-1 dengan Leeds United. Meskipun mengalami kesulitan di Manchester, reputasinya di Portugal tetap sangat kuat.