Apakah Romelu tak punya jalan kembali? Lukaku akan dicoret dari skuad Napoli hingga akhir musim akibat insiden cedera

Menurut La Repubblica, hubungan antara Lukaku dan Napoli telah mencapai titik kritis, dengan kembalinya sang penyerang ke klub kini ditunda hingga 20 April, namun ia terancam dicoret sepenuhnya dari skuad untuk sisa musim ini. Pemain berusia 32 tahun itu semula dijadwalkan kembali ke markas latihan klub di Castel Volturno setelah jeda internasional. Di tengah musim yang berantakan akibat cedera hamstring parah yang membatasi penampilannya hanya pada beberapa pertandingan, sang striker memilih untuk tetap di Antwerp guna mengobati peradangan pinggul yang baru terdeteksi. Napoli mengambil pendekatan tanpa toleransi terhadap ketidakhadirannya yang tidak sah, dengan mengeluarkan pernyataan tegas yang menjanjikan mereka akan "mempertimbangkan tindakan disiplin yang sesuai, serta menentukan apakah pemain tersebut akan terus berlatih bersama skuad untuk periode yang tidak ditentukan."

Kini dijadwalkan kembali minggu depan, laporan lain dari La Repubblicamenyebutkan bahwa ia diperkirakan akan bertemu dengan pelatih Antonio Conte dan direktur olahraga Giovanni Manna pada hari Selasa untuk mengklarifikasi situasi tersebut. Namun, diskusi tersebut mungkin akan menjadi kesempatan terakhirnya untuk menyelamatkan kariernya di Napoli.