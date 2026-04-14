Apakah Romelu tak punya jalan kembali? Lukaku akan dicoret dari skuad Napoli hingga akhir musim akibat insiden cedera
Keretakan hubungan di Castel Volturno
Menurut La Repubblica, hubungan antara Lukaku dan Napoli telah mencapai titik kritis, dengan kembalinya sang penyerang ke klub kini ditunda hingga 20 April, namun ia terancam dicoret sepenuhnya dari skuad untuk sisa musim ini. Pemain berusia 32 tahun itu semula dijadwalkan kembali ke markas latihan klub di Castel Volturno setelah jeda internasional. Di tengah musim yang berantakan akibat cedera hamstring parah yang membatasi penampilannya hanya pada beberapa pertandingan, sang striker memilih untuk tetap di Antwerp guna mengobati peradangan pinggul yang baru terdeteksi. Napoli mengambil pendekatan tanpa toleransi terhadap ketidakhadirannya yang tidak sah, dengan mengeluarkan pernyataan tegas yang menjanjikan mereka akan "mempertimbangkan tindakan disiplin yang sesuai, serta menentukan apakah pemain tersebut akan terus berlatih bersama skuad untuk periode yang tidak ditentukan."
Kini dijadwalkan kembali minggu depan, laporan lain dari La Repubblicamenyebutkan bahwa ia diperkirakan akan bertemu dengan pelatih Antonio Conte dan direktur olahraga Giovanni Manna pada hari Selasa untuk mengklarifikasi situasi tersebut. Namun, diskusi tersebut mungkin akan menjadi kesempatan terakhirnya untuk menyelamatkan kariernya di Napoli.
Insiden cedera yang memicu pengusiran
Inti dari masalah ini bermula dari ketidaksepakatan mengenai penanganan masalah fisik sang penyerang. Setelah mundur dari skuad Belgia, ia memilih mencari pendapat medis independen alih-alih kembali ke Italia untuk menjalani pemeriksaan. Hal ini dianggap sebagai bentuk kurangnya kepercayaan yang membuat juara Serie A tersebut sangat marah. Petinggi Napoli merasa tidak dihormati, dan menganggap tindakannya sebagai pelanggaran protokol.
Direktur olahraga Manna telah menjelaskan sikap klub dengan sangat jelas sebelum kemenangan 1-0 mereka atas AC Milan baru-baru ini, dengan mengatakan: "Romelu pergi ke Belgia untuk tugas internasional, mengalami sedikit kemunduran akibat cedera, dan memilih untuk tetap di sana untuk berlatih, bertentangan dengan apa yang kami minta. Tidak ada yang akan menghalanginya untuk bekerja sama dengan dokternya, tetapi kami ingin mendiskusikannya di Naples, dan itu tidak terjadi. Kami tidak senang dengan hal ini. Integritas, rasa hormat, dan nilai-nilai tim adalah yang utama. Membahasnya sekarang sudah tidak perlu, karena Romelu tidak ada di sini. Dia sedang berlatih di Belgia. Saya pikir dan berharap dia akan kembali dalam seminggu. Namun, dia tahu akan ada konsekuensinya."
Kesetiaan Conte diuji seiring mendekatnya kemungkinan kepergiannya di musim panas
Meskipun ketegangan semakin memuncak, rekan setimnya Matteo Politano dan Leonardo Spinazzola secara terbuka membelanya, dengan menyoroti beban emosional yang dialaminya akibat kehilangan ayahnya. Namun, loyalitasnya kini diuji oleh manajer Conte. Conte sangat gencar mendorong perekrutan senilai €30 juta dari Chelsea pada Agustus 2024, namun dengan hanya mencetak satu gol liga dalam lima penampilan musim ini, gangguan taktis yang disebabkan oleh ketidakhadirannya yang terus-menerus telah memaksa adanya pertimbangan ulang. Akibatnya, kepergiannya pada musim panas tampaknya tak terelakkan setelah periode yang penuh kegagalan ini. Semakin sulit membayangkan sang pemain tetap bertahan di Napoli setelah Juni. Napoli harus secara aktif mencari pembeli, dengan tujuan melepas gajinya yang besar dan membangun kembali skuad yang solid dan bebas dari gangguan di luar lapangan.
Napoli berjuang untuk lolos ke kompetisi Eropa dan mengejar gelar juara
Dengan absennya Lukaku, Napoli harus fokus pada enam laga terakhir mereka di Serie A. Saat ini berada di peringkat kedua dengan 66 poin, mereka tertinggal sembilan poin dari pemuncak klasemen, Inter. Untuk menutup musim dengan gemilang, klub ini harus menghadapi laga-laga krusial melawan Lazio, Cremonese, dan Como guna memastikan tiket ke Liga Champions, menahan laju AC Milan dalam perebutan posisi kedua, serta menjaga harapan tipis mereka untuk meraih gelar juara tetap hidup.