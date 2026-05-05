Lukaku akhirnya kembali ke fasilitas latihan Napoli di Castel Volturno, menandai penampilannya yang pertama di kompleks tersebut setelah lebih dari sebulan. Penyerang tersebut membuat klub Italia itu kesal karena tidak hadir tanpa izin selama jeda internasional, sehingga membuat posisinya di tim dan masa depannya menjadi dipertanyakan.

Pemain internasional Belgia ini sebelumnya sempat mengunjungi kota tersebut sebentar, namun gagal menjalin kontak dengan staf teknis maupun rekan setimnya, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai komitmennya. Namun, kembalinya ia ke lapangan latihan pada hari Selasa menandakan meredanya ketegangan dan kemungkinan untuk kembali ke starting eleven saat musim memasuki tahap akhir.