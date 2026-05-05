Apakah Romelu Lukaku akan kembali? Agennya mengatakan Antonio Conte bisa mengakhiri masa pengasingan striker Napoli itu setelah insiden cedera yang memalukan
Lukaku kembali ke Castel Volturno
Lukaku akhirnya kembali ke fasilitas latihan Napoli di Castel Volturno, menandai penampilannya yang pertama di kompleks tersebut setelah lebih dari sebulan. Penyerang tersebut membuat klub Italia itu kesal karena tidak hadir tanpa izin selama jeda internasional, sehingga membuat posisinya di tim dan masa depannya menjadi dipertanyakan.
Pemain internasional Belgia ini sebelumnya sempat mengunjungi kota tersebut sebentar, namun gagal menjalin kontak dengan staf teknis maupun rekan setimnya, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai komitmennya. Namun, kembalinya ia ke lapangan latihan pada hari Selasa menandakan meredanya ketegangan dan kemungkinan untuk kembali ke starting eleven saat musim memasuki tahap akhir.
Pastorello berbicara mengenai keterkaitan dengan Conte
Federico Pastorello, agen lama Lukaku, angkat bicara mengenai situasi ini, sambil menekankan ikatan unik antara sang pemain dan manajernya.
Berbicara kepada DAZN di Belgia, sang agen menyoroti intensitas yang dibawa oleh kedua pria tersebut ke dalam olahraga ini. "Conte dan Lukaku saya kenal dengan baik, mereka adalah dua orang yang penuh gairah," kata Pastorello, mengakui dinamika yang penuh semangat yang telah menjadi ciri kesuksesan mereka sebelumnya bersama-sama.
Menanggapi absennya striker tersebut baru-baru ini dan kurangnya komunikasi yang membuat klub frustrasi, Pastorello menambahkan: "Beberapa hari yang lalu bukanlah waktu yang tepat untuk bertemu. Hari ini mereka akan bertemu lagi untuk kembali berlatih dan kemudian pelatih akan memutuskan apakah akan memainkannya."
Mengatasi sikap diam
Ketegangan di antara keduanya terungkap ke publik setelah pertandingan Napoli melawan Cremonese baru-baru ini. Conte tidak menyembunyikan kekecewaannya ketika ditanya mengenai keberadaan Lukaku selama kunjungannya ke kota tersebut sebelumnya, yang mengisyaratkan bahwa sang pemain tidak berusaha untuk menengok tim selama masa pemulihannya.
"Pintu saya selalu terbuka, tapi tidak ada yang mengetuk. Dan ini membuat saya sedih," jelas Conte setelah pertandingan melawan Cremonese. Pengakuan kekecewaan sang manajer di depan umum menjadi awal dari reuni yang berpotensi canggung, namun komentar sang agen menunjukkan bahwa sifat "bersemangat" dari kedua individu inilah yang pada akhirnya akan mendorong mereka menuju penyelesaian di lapangan.
Keputusan krusial menjelang akhir musim
Dengan kembalinya Lukaku ke skuad, semua mata kini tertuju pada susunan pemain Napoli untuk laga-laga mendatang. Masa depan sang striker di Stadio Diego Armando Maradona masih menjadi bahan perdebatan, namun untuk saat ini, fokus utama tertuju pada kemampuannya untuk memulihkan kebugaran dan performa yang dibutuhkan guna memenuhi tuntutan taktis Conte yang ketat.
Meskipun Pastorello tetap enggan berkomentar mengenai ke mana Lukaku akan berlabuh pada jendela transfer berikutnya, prioritasnya jelas ada pada masa kini. Dengan kembali berlatih, "Big Rom" telah mengambil langkah pertama untuk mengakhiri masa pengasingannya, menyerahkan keputusan akhir kepada pria yang bisa dibilang paling tahu cara memaksimalkan potensinya dibandingkan pelatih mana pun di dunia sepak bola.