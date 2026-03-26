Roma sedang mempertimbangkan dengan cermat susunan lini tengah untuk musim depan. Penampilan Manu Koné mungkin akan menarik minat klub lain setelah Inter mencoba merekrutnya pada musim panas lalu, bahkan mungkin lagi dari Inter, sementara kontrak Lorenzo Pellegrini akan segera berakhir dan ia bisa hengkang secara gratis. Untuk mendapatkan pengganti yang mumpuni di lini tengah, dibutuhkan ide-ide bagus serta investasi besar, dan Remo Freuler bisa menjadi pilihan pertama.
Diterjemahkan oleh
Apakah Roma akan mempertemukan kembali Freuler dan Gasperini? Kontraknya dengan Bologna akan berakhir dan sang pemain menunjukkan ketertarikan
IDE YANG SEDANG DIKaji
Pemain yang tak tergantikan di lini tengah Bologna, baik di era Motta maupun Italiano, merupakan salah satu pilar utama Gasperini selama bertahun-tahun di Atalanta, hingga ia pindah ke Nottingham Forest pada 2022—satu musim sebelum kembali ke Italia dan menandatangani kontrak hingga 2026 bersama Rossoblù. Kontraknya yang akan habis tampaknya tidak akan diperpanjang, sehingga hanya dibutuhkan persetujuan dari Gasp agar direktur olahraga Massara dapat mencoba merekrut pemain timnas Swiss tersebut, yang mencetak gol ke gawang Italia di babak 16 besar Euro 2024.
DI DALAM PIKIRAN GASP
Hubungan antara Freuler (34 tahun) dan Gasperini adalah sesuatu yang melampaui batas lapangan setelah enam setengah tahun bersama. Hal ini tergambar dari pernyataan pemain asal Swiss tersebut, menjelang laga Eropa melawan Roma, yang dimenangkan dengan agregat 4-5 dari dua leg dan membawa mereka ke perempat final Liga Europa:
"Saya hafal betul bagaimana dia bermain, meskipun dia juga telah mengubah gaya sepak bolanya dalam beberapa tahun terakhir. Namun, dasarnya tetap kurang lebih sama. Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Gasperini di dalam dan di luar lapangan. Saya juga sangat memahami penyesuaian-penyesuaiannya, apakah dia bermain dengan tiga penyerang atau dengan gelandang tambahan, serta pemikiran-pemikiran yang ada di kepalanya."
PELUNCURAN UNTUK PASAR ITALIA
"Saya belum memutuskan masa depan saya, kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi mengingat kontrak saya akan segera berakhir," kata Freuler dari tempat pemusatan latihan timnas Swiss, yang sedang menjalani laga persahabatan melawan Jerman sebagai bagian dari persiapan menuju Piala Dunia. "Tentu saja saya tidak menutup kemungkinan untuk tetap di Italia. Banyak pemain Swiss yang bermain di Serie A, sebuah liga yang cocok dengan kualitas kami. Kami tumbuh dengan kecerdasan taktis yang baik: saya yakin inilah alasan mengapa pemain Swiss tampil bagus di Serie A."
MUSIM FREULER
Freuler mencatatkan total 30 penampilan dan 2 assist sepanjang musim ini, yang terganggu oleh cedera patah tulang selangka yang membuatnya absen selama lebih dari sebulan antara November dan Desember.