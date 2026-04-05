Apakah Roberto De Zerbi akan menjadi manajer Tottenham di Championship? Pernyataan berani dari manajer baru Spurs di tengah pertarungan menghindari degradasi di Liga Premier
Komitmen di luar Liga Premier
Dalam wawancara pertamanya dengan situs web resmi Tottenham, De Zerbi menyampaikan pesan tegas mengenai masa depannya di klub dalam jangka panjang. Saat Spurs bersiap menghadapi pertarungan sengit untuk bertahan di liga dalam tujuh pertandingan terakhir musim ini, sang manajer menanggapi skenario terburuk. Meskipun datang dalam situasi yang sangat sulit, ia menekankan kesetiaannya yang mutlak terhadap proyek ini, yang secara efektif mengakhiri spekulasi bahwa ia mungkin akan mengaktifkan klausul keluar. Meluruskan spekulasi mengenai kemungkinan degradasi, ia menyatakan: “Saya menandatangani kontrak lima tahun karena, bagi saya, ini adalah tantangan besar dan saya akan menjadi pelatih Tottenham musim depan, apa pun yang terjadi.”
Identitas taktis dikorbankan demi poin
Meskipun terkenal dengan gaya permainan rumit yang merevolusi Brighton & Hove Albion, manajer baru ini menegaskan bahwa pendekatan estetikanya harus dikesampingkan demi kenyataan pahit dalam pertarungan menghindari degradasi. Dengan laga tandang krusial ke Sunderland yang akan digelar pada 12 April, fokus kini sepenuhnya beralih ke hasil pertandingan. Ia mengakui bahwa bertahan di liga lebih penting daripada keindahan permainan membangun serangan saat ini. “Ini bukan saat yang tepat untuk membicarakan filosofi sepak bola saya,” jelasnya. “Saya berada di sini sekarang di akhir musim karena kami harus memenangkan pertandingan. Dalam sepak bola, gaya permainan dan disposisi taktis memang penting. Ada mentalitas tertentu, dan saya ingin membantu para pemain mencapai mentalitas terbaik yang bisa kami tunjukkan.”
Membangun dari lini belakang untuk memaksimalkan potensi pemain
Meskipun bersikap pragmatis terhadap situasi sulit saat ini, pelatih asal Italia itu memberikan gambaran tentang bagaimana ia mengharapkan timnya bermain dalam fase transisi. Dengan menuntut komitmen penuh di kedua ujung lapangan, ia menjelaskan harapannya terhadap kerja sama tim: “Saya suka menguasai bola, saya suka penguasaan bola, saya suka peluang emas untuk mencetak gol, tetapi pada saat yang sama, saya suka 11 pemain bertahan saat kami tidak menguasai bola, karena dalam era sepak bola saat ini, kami harus menyerang dengan 11 pemain, termasuk kiper, dan kami harus bertahan dengan 11 pemain saat bola tidak berada di pihak kami.”
Mengandalkan kemampuan alami skuad, ia mencatat: “Saat ini, kita tidak punya waktu untuk terlalu banyak mengutak-atik prinsip-prinsip, tapi kita harus tahu apa yang harus dilakukan di lapangan. Kita harus memiliki organisasi yang baik, baik saat menguasai bola maupun tidak. Kita harus mempertimbangkan kualitas para pemain. Kita beruntung—saya beruntung—karena saya memiliki pemain-pemain hebat dengan bakat besar dan tugas saya adalah membantu para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka.”
Apa langkah selanjutnya bagi Tottenham?
Kenyataan yang dihadapi Tottenham sangatlah suram. Klub ini berada di peringkat ke-17 klasemen Liga Premier dengan 30 poin, hanya unggul satu poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Masa jabatan De Zerbi dimulai dengan lawatan ke Sunderland pada 12 April, dilanjutkan dengan laga kandang melawan mantan klubnya, Brighton. Jadwal sisa musim ini mencakup pertandingan yang wajib dimenangkan melawan klub papan bawah Wolverhampton Wanderers pada 25 April dan Leeds United yang berada di peringkat ke-15 pada 11 Mei. Namun, Spurs juga harus menghadapi ujian tandang yang sulit melawan Aston Villa dan Chelsea yang sedang dalam performa bagus sebelum mengakhiri musim mereka dengan pertandingan kandang melawan Everton pada 24 Mei. Dengan status mereka di kasta tertinggi yang terancam, setiap poin akan sangat krusial.