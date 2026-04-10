Apakah Robert Lewandowski akan pindah klub? Penyerang FC Barcelona itu telah menawarkan diri ke klub papan atas

Lewandowski sendiri belakangan ini selalu enggan berkomentar mengenai masa depannya dan hanya menyatakan bahwa baginya, baik tetap di Barca maupun pindah ke klub lain sama-sama mungkin. "Saya tidak tahu. Karena saya harus merasakannya. Saat ini saya tidak bisa memberi tahu Anda apa-apa, karena saya sendiri belum 50 persen yakin jalan mana yang ingin saya ambil. Ini belum saat yang tepat," katanya pada awal Maret. Spekulasi mengenai kemungkinan bermain di Arab Saudi atau di AS juga terus bermunculan.

Mengenai minat dari Turin, Gazzetta dello Sport baru-baru ini juga melaporkan pertemuan antara Lewandowski dan petinggi Juventus, yang berlangsung di sela-sela pertandingan kualifikasi Piala Dunia antara Polandia dan Albania (2-1). Di Juve, ia bisa menggantikan Dusan Vlahovic, yang kontraknya juga akan habis - dan bahkan sedang dibicarakan oleh Barcelona dan FC Bayern München.

Di bawah asuhan pelatih Hansi Flick, Lewandowski telah kehilangan statusnya sebagai pemain inti yang tak tergantikan musim ini, namun ia tetap diturunkan secara reguler dan sesekali masuk dalam starting eleven, seperti pada leg pertama perempat final Liga Champions melawan Atletico Madrid pada Rabu lalu.