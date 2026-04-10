Seperti dilaporkan oleh surat kabar harian Italia Gazzetta dello Sport, pemain asal Polandia tersebut berencana bergabung dengan AC Milan setelah musim ini berakhir. Portal mitra SPOX, calciomercato.com, dapat mengonfirmasi laporan tersebut.
Diterjemahkan oleh
Apakah Robert Lewandowski akan pindah klub? Penyerang FC Barcelona itu telah menawarkan diri ke klub papan atas
Menurut laporan tersebut, agen Lewandowski, Pini Zahavi, sedang berupaya meyakinkan pihak Milan untuk merekrut kliennya. Juventus Turin juga dikabarkan tertarik.
Kontrak Lewandowski dengan klub Catalan akan berakhir setelah musim ini dan, berdasarkan informasi terkini, tidak akan diperpanjang. Dengan demikian, pemain berusia 37 tahun itu akan bergabung dengan klub baru tanpa biaya transfer.
- Getty Images
Apakah Lewandowski sudah bertemu dengan perwakilan Juventus Turin?
Lewandowski sendiri belakangan ini selalu enggan berkomentar mengenai masa depannya dan hanya menyatakan bahwa baginya, baik tetap di Barca maupun pindah ke klub lain sama-sama mungkin. "Saya tidak tahu. Karena saya harus merasakannya. Saat ini saya tidak bisa memberi tahu Anda apa-apa, karena saya sendiri belum 50 persen yakin jalan mana yang ingin saya ambil. Ini belum saat yang tepat," katanya pada awal Maret. Spekulasi mengenai kemungkinan bermain di Arab Saudi atau di AS juga terus bermunculan.
Mengenai minat dari Turin, Gazzetta dello Sport baru-baru ini juga melaporkan pertemuan antara Lewandowski dan petinggi Juventus, yang berlangsung di sela-sela pertandingan kualifikasi Piala Dunia antara Polandia dan Albania (2-1). Di Juve, ia bisa menggantikan Dusan Vlahovic, yang kontraknya juga akan habis - dan bahkan sedang dibicarakan oleh Barcelona dan FC Bayern München.
Di bawah asuhan pelatih Hansi Flick, Lewandowski telah kehilangan statusnya sebagai pemain inti yang tak tergantikan musim ini, namun ia tetap diturunkan secara reguler dan sesekali masuk dalam starting eleven, seperti pada leg pertama perempat final Liga Champions melawan Atletico Madrid pada Rabu lalu.
Lewandowski masih mempertahankan rasio gol yang tinggi
Hingga saat ini, ia telah tampil dalam 39 pertandingan dan bermain selama lebih dari 2.000 menit, di mana mantan penyerang FC Bayern München ini mencetak 17 gol dan tiga assist. Lewandowski bergabung dengan Barcelona pada 2022, yang dilaporkan telah mentransfer 45 juta euro kepada juara Bundesliga tersebut sebagai biaya transfernya.
Bahwa bintang-bintang yang sudah menua di Milan dapat mengalami kebangkitan kedua (atau ketiga) mereka, saat ini ditunjukkan oleh Luka Modric. Setelah kedatangannya pada musim panas, ia menjadi salah satu pemain kunci di tim yang saat ini berada di peringkat ketiga klasemen. Sebelumnya, kontrak pemain Kroasia itu di Real Madrid telah berakhir.