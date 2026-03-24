Ada kegemparan di antara Strasbourg dan London. Di masa kejayaan klub Prancis ini, yang tak diragukan lagi berkat kepemilikan BlueCo yang juga memiliki Chelsea, kebanggaan para pendukung Strasbourg—salah satu favorit untuk menjuarai Conference League tahun ini—semakin menguat. Semua berawal dari keputusan The Blues untuk secara tiba-tiba merekrut pelatih tim satelit, Liam Rosenior, saat Enzo Maresca hengkang, sebuah langkah yang membuat banyak penggemar marah, karena mereka tidak senang menyadari bahwa mereka hanyalah semacam cadangan bagi klub induk. Namun, hubungan ini mungkin segera diperluas ke klub ketiga, dan bukan sembarang klub.
Apakah River Plate akan bergabung dengan Chelsea? Kendry Paez jadi pelopor, kerja sama tiga pihak dengan Strasbourg. Dan para pendukung Prancis akan melakukan protes di London
SERANGAN TERHADAP RIVER PLATE
Pindah pemain muda berbakat asal Ekuador, KendryPaez—yang jelas-jelas dimiliki oleh Chelsea—dari Strasbourg ke River Plate untuk musim 2026 di Argentina (di Amerika Selatan, liga-liga dimainkan berdasarkan tahun kalender) tampaknya dapat menjadi langkah awal bagi kesepakatan antara BlueCo dan Millonarios: klub-klub milik Todd Boehly akan saling bertukar pemain muda terbaik, menciptakan dua jalur prioritas menuju London.
Dengan cara ini, dari Buenos Aires mereka dapat memberi tahu Chelsea mengenai tawaran untuk talenta terbaik yang tersedia, dan The Blues dapat menandinginya serta memastikan mendapatkan pemain tambahan terbaik. Atau, "menitipkan" mereka di Strasbourg jika lompatan ke klub besar tampak terlalu besar pada awalnya. Bagi yang membutuhkan lebih banyak waktu bermain, seperti yang terjadi baru-baru ini pada Andrey Santos, Anselmino, dan Barco—untuk menyebut beberapa nama—mereka bisa dipinjamkan ke Monumental selain ke Prancis. Masalahnya? Para pendukung.
IKUTI AKSI PROTES
Dari Argentina, dikabarkan bahwa para pendukung River siap melakukan perlawanan habis-habisan. Memang, klub paling legendaris di negara itu kini menjadi cabang dari sebuah perusahaan Inggris, setelah semua yang terjadi terkait Kepulauan Falkland/Malvinas pada abad lalu... dan di Prancis pun tak kalah: para pendukung Strasbourg telah mengumumkan aksi unjuk rasa menuju markas Chelsea pada 18 April, sebelum pertandingan melawan Manchester United. Beberapa pendukung The Blues pun ikut bergabung. Penolakan tegas terhadap kepemilikan ganda: apakah itu cukup?