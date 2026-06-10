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Apakah Rio Ngumoha yang dikaitkan dengan Bayern Munich akan hengkang dari Liverpool setelah terungkap adanya ‘ketidakpuasan’?
Bayern Munich berada dalam situasi sulit seiring munculnya rasa frustrasi
Bayern Munich disebut-sebut sebagai salah satu klub utama yang berupaya memboyong Ngumoha dari Merseyside. Minat klub Jerman tersebut muncul di tengah kabar bahwa ada ketidakpuasan terkait minimnya waktu bermain Ngumoha di bawah asuhan mantan manajer Liverpool, Arne Slot, musim lalu, menurut BBC Sport.
Meskipun The Reds bersikukuh tidak akan menjual pemain muda ini pada musim panas ini, godaan untuk mencari jalan lain bisa jadi sangat menarik jika jalannya menuju tim utama tetap terhambat. Bayern diketahui memiliki kandidat lain dalam daftar incaran mereka, tetapi potensi Ngumoha yang luar biasa telah membuatnya menjadi incaran tim perekrutan Bavaria saat mereka berusaha merebut salah satu talenta muda paling cemerlang di Inggris.
- Getty Images Sport
Kesempatan terbatas dalam Slot
Ngumoha mencatatkan sejarah sebagai pencetak gol termuda Liverpool ketika, pada usia 16 tahun, ia mencetak gol penentu pada menit ke-100 untuk mengalahkan Newcastle 3-2, namun ia hanya tampil sebagai starter dalam 10 pertandingan tim senior sepanjang musim lalu. Slot dan jajaran petinggi Liverpool mungkin akan berargumen bahwa mereka hanya melindunginya dari tekanan fisik dan psikologis sepak bola level senior selama musim pertamanya yang penuh.
Masih ada pertanyaan apakah jika ia mendapat menit bermain lebih banyak, ia akan lebih cepat masuk ke skuad Piala Dunia. Penyerang kelahiran London ini memiliki ambisi yang jelas untuk bermain di level tertinggi, dan meskipun klub mempertahankan sikap protektif, pihak pemain tampaknya sangat ingin terlibat lebih sering. Hal itu mungkin saja terjadi di bawah manajer baru Andoni Iraola, tetapi dengan rival-rival Eropa yang melihat peluang ini, Liverpool harus berjuang untuk membuktikan bahwa Anfield tetap menjadi tempat terbaik bagi perkembangannya.
Tuchel terkesan oleh bintang remaja
Ngumoha akan meninggalkan pemusatan latihan Inggris pekan ini setelah berhasil membuat kesan mendalam pada Tuchel dan rekan-rekan setimnya di tim nasional. Meskipun tidak masuk dalam skuad resmi Piala Dunia yang beranggotakan 26 pemain, ia dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam pertandingan debutnya saat masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua dalam kemenangan 1-0 atas Selandia Baru pada Sabtu lalu. Tuchel sangat terkesan sehingga ia merasa harus memainkannya selama pertandingan pemanasan pertama - sebuah keputusan mengejutkan yang dengan cepat dibenarkan oleh kualitas sang pemain.
Keputusan manajer Inggris untuk memberinya menit bermain telah memicu klaim bahwa Ngumoha seharusnya sudah masuk dalam pertimbangan Tuchel sebelumnya, baik dimasukkan dalam skuad final 26 pemain, atau menjadi prioritas pertama untuk dipanggil jika ada pemain yang cedera. Namun, karena penyerang tersebut tidak termasuk dalam daftar 55 pemain awal, ia tidak dapat dipanggil sebagai pengganti pemain yang cedera, meskipun Tuchel menolak untuk mengesampingkan kemungkinan memilih remaja tersebut untuk turnamen tersebut pada awal Maret.
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Awal yang baru di bawah kepemimpinan Iraola
Sebelum kembali untuk tur pramusim klub di Amerika Serikat, Ngumoha akan mengambil cuti yang memang pantas ia dapatkan. Jika Ngumoha merasa frustrasi terkait waktu bermainnya musim lalu, hal itu mungkin akan mereda dengan kepergian legenda The Reds, Mohamed Salah, serta kedatangan pengganti Slot, Iraola. Mantan manajer Bournemouth ini dikenal karena kepercayaannya pada pemain muda, dengan Eli Junior Kroupi dan Dean Huijsen sebagai bukti keyakinan sang pelatih asal Spanyol terhadap talenta muda.