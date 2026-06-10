Apakah Rio Ngumoha yang dikaitkan dengan Bayern Munich akan hengkang dari Liverpool setelah terungkap adanya ‘ketidakpuasan’?

Bayern Munich disebut-sebut sebagai salah satu klub utama yang berupaya memboyong Ngumoha dari Merseyside. Minat klub Jerman tersebut muncul di tengah kabar bahwa ada ketidakpuasan terkait minimnya waktu bermain Ngumoha di bawah asuhan mantan manajer Liverpool, Arne Slot, musim lalu, menurut BBC Sport.

Meskipun The Reds bersikukuh tidak akan menjual pemain muda ini pada musim panas ini, godaan untuk mencari jalan lain bisa jadi sangat menarik jika jalannya menuju tim utama tetap terhambat. Bayern diketahui memiliki kandidat lain dalam daftar incaran mereka, tetapi potensi Ngumoha yang luar biasa telah membuatnya menjadi incaran tim perekrutan Bavaria saat mereka berusaha merebut salah satu talenta muda paling cemerlang di Inggris.