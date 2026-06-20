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Apakah reuni Ruben Amorim akan terwujud? Kapten Sporting CP telah berpamitan kepada rekan-rekan setimnya, sementara AC Milan berharap dapat menangkis minat dari klub-klub Premier League dan La Liga
Selamat Tinggal, Lisbon
Menurut Record, Hjulmand telah berpamitan kepada rekan-rekan setimnya dan staf pelatih. Setelah tiga tahun bersama Sporting, kapten berusia 26 tahun itu merasa masa baktinya di Estadio Jose Alvalade telah mencapai akhir yang wajar. Pemain timnas Denmark tersebut sebenarnya sudah berkeinginan pindah sejak tahun lalu, namun klub saat itu menghalangi kepindahannya.
Ketika Manchester United dan Ruben Amorim pertama kali menunjukkan minat pada tahun 2025, Sporting bersikukuh untuk mempertahankan pemimpin mereka. Namun, penolakan tersebut disertai dengan syarat penting: sebuah janji telah diberikan kepada Hjulmand bahwa ia akan diizinkan hengkang pada musim panas ini dengan “harga yang menguntungkan”. Dengan kesepakatan tersebut kini berlaku, mantan pemain Lecce ini siap menguji kemampuannya di level yang lebih tinggi sekali lagi, yang berpotensi membawanya kembali ke liga tempat ia pernah bersinar.
- Getty Images Sport
Hubungan dengan Amorim
Faktor utama yang memengaruhi destinasi potensial Hjulmand selanjutnya adalah kehadiran Amorim di AC Milan. Pelatih tersebut, yang awalnya membawa Hjulmand ke Lisbon pada 2023 dan segera menunjuknya sebagai kapten, merupakan pengagum berat gelandang tersebut. Amorim dikabarkan telah membicarakan Hjulmand dengan petinggi Milan, dan memandangnya sebagai profil ideal untuk menjadi tulang punggung lini tengah Rossoneri musim depan.
Rasa saling menghormati antara pemain dan pelatih ini bersifat timbal balik, dan prospek untuk bekerja sama di Serie A merupakan hal yang sangat menarik bagi kedua belah pihak. Amorim yakin bahwa Hjulmand adalah pilihan taktis yang sempurna untuk tim kelas dunia mana pun dan dengan senang hati akan membawa jenderal tepercayanya ini ke San Siro. Kesempatan untuk merekrut pemain dengan kualitas kepemimpinan sekelas Hjulmand serta pengetahuannya yang mendalam terhadap sistem manajer mungkin terlalu bagus untuk dilewatkan.
Milan harus bersaing untuk mendapatkan Hjulmand
Meskipun ada janji "harga yang menguntungkan", kesepakatan ini jauh dari kata mudah. Sporting pernah membuat janji serupa di masa lalu, terutama terkait Viktor Gyokeres, namun justru memicu perang penawaran yang pada akhirnya membuat sang striker hengkang ke Arsenal dengan biaya transfer yang sangat besar. Milan bukanlah satu-satunya klub yang memantau situasi ini, karena Atletico Madrid dan beberapa klub raksasa Liga Premier juga dikabarkan tertarik pada pemain asal Denmark tersebut.
Jika tidak ada tawaran konkret yang datang dari liga papan atas Inggris atau Spanyol, Milan bisa saja langsung mengajukan tawaran di kisaran €35-40 juta. Ada pertanyaan di dalam klub mengenai apakah angka tersebut terlalu tinggi untuk posisi yang sudah memiliki kedalaman skuad, namun “efek Amorim” bisa menjadi penentu. Pelatih tersebut masih menaruh harapan untuk reuni, dan Hjulmand sendiri dilaporkan sangat senang dengan gagasan untuk kembali ke Italia.
- Getty Images Sport
Seorang pemain berbakat yang telah teruji di Serie A
Hjulmand sudah tidak asing lagi dengan kerasnya dunia sepak bola Italia, setelah berhasil menorehkan namanya di Lecce sebelum pindah ke Portugal. Kecerdasan taktis dan kedisiplinan pertahanannya menjadi ciri khas selama ia bermain di Puglia, dan ia semakin mengasah kedua sifat tersebut di bawah bimbingan Amorim di Lisbon. Pengalaman yang dimilikinya di Serie A ini akan sangat mempersingkat masa adaptasinya, sehingga menjadikannya pilihan yang siap main langsung bagi Rossoneri.