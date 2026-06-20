Apakah reuni Ruben Amorim akan terwujud? Kapten Sporting CP telah berpamitan kepada rekan-rekan setimnya, sementara AC Milan berharap dapat menangkis minat dari klub-klub Premier League dan La Liga

Menurut Record, Hjulmand telah berpamitan kepada rekan-rekan setimnya dan staf pelatih. Setelah tiga tahun bersama Sporting, kapten berusia 26 tahun itu merasa masa baktinya di Estadio Jose Alvalade telah mencapai akhir yang wajar. Pemain timnas Denmark tersebut sebenarnya sudah berkeinginan pindah sejak tahun lalu, namun klub saat itu menghalangi kepindahannya.

Ketika Manchester United dan Ruben Amorim pertama kali menunjukkan minat pada tahun 2025, Sporting bersikukuh untuk mempertahankan pemimpin mereka. Namun, penolakan tersebut disertai dengan syarat penting: sebuah janji telah diberikan kepada Hjulmand bahwa ia akan diizinkan hengkang pada musim panas ini dengan “harga yang menguntungkan”. Dengan kesepakatan tersebut kini berlaku, mantan pemain Lecce ini siap menguji kemampuannya di level yang lebih tinggi sekali lagi, yang berpotensi membawanya kembali ke liga tempat ia pernah bersinar.