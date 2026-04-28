Gordon adalah target transfer kelas atas yang sangat diminati Bayern. Ia bisa bersaing dan menggantikan posisi Luis Díaz di sayap kiri, mendukung Harry Kane di lini depan, atau bermain sebagai gelandang serang (nomor 10) di belakang Serge Gnabry dan Jamal Musiala.

Kemampuan serba bisa ini memberinya keunggulan kompetitif yang tipis namun nyata atas Diomande, yang telah muncul ke panggung utama dalam musim Bundesliga pertamanya bersama Leipzig namun pada dasarnya adalah seorang sayap. Meskipun demikian, pemain berusia 19 tahun asal Pantai Gading ini telah memberikan dampak langsung. Dalam 33 penampilan kompetitif sejauh ini, ia telah mencetak 13 gol dan memberikan sembilan assist - angka-angka yang telah menarik perhatian di seluruh Eropa, bukan hanya di Munich.

Menurut Bild, agensi barunya, Roc Nation, telah bertemu dengan Paris Saint-Germain dan Liverpool FC. Secara internal, Leipzig menilai Diomande setidaknya €100 juta. Laporan terbaru menyarankan kemungkinan penjualan musim panas ini, dengan klub meminjamkannya kembali untuk satu musim lagi.

Namun, bos Red Bull, Oliver Mintzlaff, menegaskan bahwa penjualan musim panas mendatang tidak mungkin terjadi. “Jika saya menjadi direktur olahraga, saya tidak akan menjual pemain muda ini yang bahkan belum menyelesaikan satu musim penuh bersama kami. Tidak peduli berapa pun harga yang ditawarkan. Saya yakin dia adalah pemain yang masih bisa berkembang lebih jauh, karena tentu saja dia masih sangat muda. Dan dia pasti bisa menjadi lebih berharga lagi,” katanya Jumat lalu di Sky.