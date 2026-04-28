FC Bayern Munich dilaporkan telah mengincar Yan Diomande dari RB Leipzig sebagai target transfer utama mereka untuk musim panas mendatang, menurut The Athletic. Namun, karena petinggi klub menilai kesepakatan tersebut akan terlalu mahal, Anthony Gordon dari Newcastle United pun muncul sebagai alternatif yang lebih disukai.
Diterjemahkan oleh
Apakah rencana kepindahan Anthony Gordon ke Bayern Munich akan gagal? Juara Bundesliga mengincar target transfer top lainnya
Minat terhadap Gordon masih ada
Sky dan media lainnya telah melaporkan bahwa Gordon adalah “target utama” Bayern. Ketertarikan juara terbanyak Jerman itu terhadap pemain internasional Inggris tersebut kini dianggap beralasan dan konkret. Meskipun Diomande tetap menjadi “target utama”, The Athletic menambahkan bahwa Gordon sangat dihargai di Säbener Straße, di mana para petinggi klub kini yakin dapat menyelesaikan proses perekrutan pemain berusia 25 tahun tersebut.
Bayern telah melakukan pembicaraan dengan sang pemain, menurut The Athletic, meskipun belum ada kontak langsung dengan The Magpies. Newcastle berharap penjualan ini akan menghasilkan biaya transfer tertinggi kedua dalam sejarah klub setelah kepindahan Alexander Isak senilai €145 juta ke Liverpool musim panas lalu.
Meskipun Gordon sendiri kemungkinan tidak akan mendapatkan biaya rekor tersebut, The Magpies dikabarkan menuntut minimal €80 juta untuk penyerang serba bisa ini, yang masih terikat kontrak hingga 2030. Kesediaan klub untuk menjual pencetak gol terbanyak mereka berasal dari kebutuhan untuk mengumpulkan dana dan tetap mematuhi peraturan Financial Fair Play.
Perburuan untuk merekrut Diomande seharga €100 juta
Gordon adalah target transfer kelas atas yang sangat diminati Bayern. Ia bisa bersaing dan menggantikan posisi Luis Díaz di sayap kiri, mendukung Harry Kane di lini depan, atau bermain sebagai gelandang serang (nomor 10) di belakang Serge Gnabry dan Jamal Musiala.
Kemampuan serba bisa ini memberinya keunggulan kompetitif yang tipis namun nyata atas Diomande, yang telah muncul ke panggung utama dalam musim Bundesliga pertamanya bersama Leipzig namun pada dasarnya adalah seorang sayap. Meskipun demikian, pemain berusia 19 tahun asal Pantai Gading ini telah memberikan dampak langsung. Dalam 33 penampilan kompetitif sejauh ini, ia telah mencetak 13 gol dan memberikan sembilan assist - angka-angka yang telah menarik perhatian di seluruh Eropa, bukan hanya di Munich.
Menurut Bild, agensi barunya, Roc Nation, telah bertemu dengan Paris Saint-Germain dan Liverpool FC. Secara internal, Leipzig menilai Diomande setidaknya €100 juta. Laporan terbaru menyarankan kemungkinan penjualan musim panas ini, dengan klub meminjamkannya kembali untuk satu musim lagi.
Namun, bos Red Bull, Oliver Mintzlaff, menegaskan bahwa penjualan musim panas mendatang tidak mungkin terjadi. “Jika saya menjadi direktur olahraga, saya tidak akan menjual pemain muda ini yang bahkan belum menyelesaikan satu musim penuh bersama kami. Tidak peduli berapa pun harga yang ditawarkan. Saya yakin dia adalah pemain yang masih bisa berkembang lebih jauh, karena tentu saja dia masih sangat muda. Dan dia pasti bisa menjadi lebih berharga lagi,” katanya Jumat lalu di Sky.
Bayern menjadi favorit utama untuk merekrut Gordon
Jika Bayern gagal mendatangkan Diomande musim panas ini, mereka berada dalam posisi yang tepat untuk merekrut Gordon yang harganya lebih terjangkau. Menurut The Telegraph, petinggi Newcastle United semakin yakin bahwa Gordon menginginkan tantangan baru dan akan mencari kesempatan untuk pindah. Kegagalan The Magpies lolos ke kompetisi Eropa juga menguntungkan Bayern.
Gordon dikabarkan telah mengamati dengan cermat adaptasi cepat Michael Olise di klub tersebut dan kini memandang pindah ke Munich sebagai “langkah logis berikutnya” dalam kariernya, menurut pakar transfer Sacha Tavolieri.
Yan Diomande vs Anthony Gordon
Pemain Pertandingan (2025-26) Gol Assist Menit bermain Yan Diomande 33 13 9 2.464 Anthony Gordon 46 17 5 2.869 menit