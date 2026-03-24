Apakah rekor sebelumnya akan dipecahkan? Bob Hanning tampaknya sedang merencanakan transfer besar-besaran di dunia bola tangan

Füchse Berlin tampaknya sedang merancang "transfer internal" termahal dalam sejarah HBL. Sebenarnya, kepindahan Simon Pytlick, juara dunia, juara Eropa, dan peraih medali emas Olimpiade asal Denmark, dari SG Flensburg-Handewitt ke Füchse Berlin pada tahun 2027 sudah dipastikan, tetapi pemain sayap belakang tersebut tampaknya tidak sabar.
Baru-baru ini, ia menyatakan kepada stasiun TV Denmark TV 2 bahwa ia telah kehilangan kepercayaan terhadap manajemen klub Flensburg. Dari pernyataannya tersirat pesan yang jelas bahwa ia ingin segera pindah ke Berlin. Masalahnya: Pytlick masih terikat kontrak hingga 2027.
Hal ini berarti kedua klub harus mencapai kesepakatan mengenai biaya transfer agar Pytlick tidak perlu menyelesaikan sisa masa kontraknya. Ini akan menjadi tantangan tersendiri. Seperti yang dilaporkan oleh beberapa media, biaya transfer diperkirakan akan berkisar antara satu juta hingga 1,5 juta euro.
Hanning menginjak rem saat Pytlick melaju
Jika hal itu benar-benar terjadi, rekor transfer tertinggi antara dua klub HBL yang ada saat ini akan terpecahkan. Rekor tersebut sejauh ini berada di kisaran 500.000 euro. Rekor dunia untuk pembelian pemain bola tangan dicetak oleh Paris Saint-Germain pada tahun 2015 dengan merekrut Nikola Karabatic seharga dua juta euro dari FC Barcelona.
Seberapa cepat masa depan Pytlick di Flensburg benar-benar berakhir, masih menjadi misteri. Manajer Umum Füchse, Bob Hanning, bersikap hati-hati saat berbicara kepada Bild: "Bahwa kami lebih suka merekrut Simon lebih awal daripada tahun 2027, sudah diketahui. Namun, kami juga harus menghormati bahwa Simon Pytlick memiliki kontrak di Flensburg, dan kami melakukannya. Tentu saja kami dapat memahami keinginan sang pemain dan hal itu masuk akal dalam banyak hal. Namun demikian, kami tidak akan mengambil inisiatif untuk bertindak."
Glandorf tentang Pytlick: "Kami berencana mempertahankannya hingga 2027"
Apakah pernyataan tersebut sungguh-sungguh atau hanya taktik negosiasi masih harus dilihat, namun bos Flensburg, Holger Glandorf, setidaknya secara retoris menutup kemungkinan kepergian Pytlick dalam waktu dekat. "Para pemain tim nasional kami akan kembali ke Flensburg paling lambat hari Selasa. Kemudian kami akan mencari kesempatan untuk berbicara dengan Simon dan membandingkan pandangan kami. Kami merencanakan masa depannya hingga 2027. Saya yakin bahwa kami semua cukup profesional untuk menghadapi situasi ini," kata mantan pemain tim nasional tersebut kepada Bild.
Namun, sudah pasti bahwa Füchse akan memiliki skuad yang dipenuhi bintang-bintang di masa depan yang tidak terlalu jauh. Selain Pemain Handball Dunia Mathias Gidsel dan Pytlick, pada 2028, pemain Prancis Dika Mem akan bergabung dengan juara Jerman saat ini sebagai pemain kelas dunia lainnya.