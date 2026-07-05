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Apakah Reece James masih cedera? Bek sayap Chelsea itu absen dalam sesi latihan timnas Inggris menjelang laga Piala Dunia melawan Meksiko, sementara Thomas Tuchel memberikan kabar terbaru mengenai kondisinya
Keikutsertaan Reece James masih diragukan
Inggris harus menanti dengan cemas terkait ketersediaan Reece James setelah kapten Chelsea itu tidak dapat bergabung dengan rekan-rekan setimnya dalam sesi latihan terakhir di Mexico City. Bek kanan tersebut telah mengalami masalah otot paha belakang yang pertama kali muncul saat pertandingan imbang di babak penyisihan grup melawan Ghana, dan ketidakhadirannya dari kelompok utama mengindikasikan bahwa ia masih harus berjuang keras agar siap untuk pertandingan sistem gugur pada hari Minggu.
Meskipun kabar mengenai James masih belum pasti, Tuchel dapat menyambut kembalinya Jarell Quansah ke dalam skuad. Quansah absen dalam kemenangan tipis 2-1 atas Republik Demokratik Kongo setelah mengalami cedera pergelangan kaki dalam kemenangan sebelumnya melawan Panama. Kembalinya ia ke sesi latihan penuh memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan bagi lini pertahanan Inggris yang terpaksa melakukan beberapa perombakan selama turnamen ini berlangsung. "Anda lihat bahwa Jarell telah berlatih, Jarell berlatih penuh, dan siap diturunkan. Reece mungkin bisa masuk ke bangku cadangan, dia perlu penilaian terakhir dari para dokter dan pendapat medis apakah hal ini masuk akal," jelas pelatih asal Jerman tersebut.
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Tuchel bersiap menyambut momen ikonik di Piala Dunia
Terlepas dari kekhawatiran soal cedera dan kendala logistik, Tuchel tetap fokus pada tugas yang ada. Mantan pelatih Bayern Munich ini jelas menikmati kemegahan momen ini saat ia berupaya membawa Inggris ke babak perempat final di Miami. Ia sangat memuji keramahan yang diterimanya sejak tiba, meski ia tahu keramahan itu akan sirna begitu peluit pertama dibunyikan.
“Ini hanyalah pertandingan ikonik di panggung besar, dan kami merasakannya,” kata Tuchel setelah latihan di fasilitas ‘Quarry’ milik Pumas. “Orang-orang sangat ramah, sangat menghormati, dan sangat emosional. Tentu saja, mereka akan mendukung tim mereka sendiri besok. Itu sangat wajar. Kami memiliki fasilitas latihan yang luar biasa hari ini. Lingkungan yang indah, sangat tenang, dan berada di level tertinggi. Jadi, ada semacam suasana seperti itu. Kalian tahu situasinya. Kalian sudah membicarakannya. Namun, orang-orang akan menangani apa yang perlu ditangani. Kami membutuhkan penampilan yang kuat, dan saya yakin kami akan menunjukkannya.”
Harry Kane menetapkan tuntutan "tanpa alasan"
Kapten Inggris Harry Kane mengakui tantangan berat yang dihadapi skuadnya dalam laga yang “sepenting ini”, namun menegaskan kepada timnya bahwa tidak akan ada “alasan apa pun” jika mereka gagal menang. The Three Lions bersiap menghadapi atmosfer yang tidak bersahabat dan prakiraan cuaca badai petir di ibu kota Meksiko, namun Kane menegaskan tim harus menemukan cara untuk melaju terlepas dari situasi James.
“Ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit karena berbagai alasan,” kata Kane. “Pertama-tama, [Meksiko] adalah tim yang sangat bagus. Lalu, semua detail kecil lainnya akan membuatnya semakin sulit, tetapi dari sudut pandang kami, ini adalah kesempatan lain untuk membangun momentum. Ini adalah waktu yang tepat untuk melakukannya. Jadi, tidak ada alasan dalam pertandingan seperti ini. Kami tahu ini akan sulit. Kami tahu mungkin harus berjuang keras. Mungkin harus mencari cara berbeda untuk menang. Tapi itulah inti dari Piala Dunia. Semua orang menantikan momen ini, stadionnya, suasananya, dan pada akhirnya bisa berada di tengah-tengah pertandingan-pertandingan tersebut. Itulah mengapa kami berlatih seperti ini. Itulah mengapa kami bermain sepak bola—untuk menjalani pertandingan-pertandingan epik seperti ini.”
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Henderson menantikan tantangan di Azteca
Suasana di Kota Meksiko semakin memanas, dengan ketinggian dan suporter tuan rumah yang tidak bersahabat menghadirkan tantangan unik bagi skuad Inggris. Gelandang veteran Jordan Henderson sependapat dengan hal tersebut, mengakui bahwa bahkan pengalamannya yang luas di dunia sepak bola level atas pun belum cukup mempersiapkannya menghadapi lingkungan khusus ini.
Ia menjelaskan: "Tidak, sejujurnya saya rasa pertandingan ini tidak bisa disamakan dengan pertandingan mana pun yang pernah saya ikuti. Ya, saya memang sudah bermain dalam banyak pertandingan berbeda di Liga Champions, tetapi di Piala Dunia, di Meksiko, melawan Meksiko, saya rasa tidak ada yang bisa menandinginya. Itulah mengapa ini adalah pertandingan yang sangat istimewa untuk saya ikuti."
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