Apakah Reece James masih cedera? Bek sayap Chelsea itu absen dalam sesi latihan timnas Inggris menjelang laga Piala Dunia melawan Meksiko, sementara Thomas Tuchel memberikan kabar terbaru mengenai kondisinya

Inggris harus menanti dengan cemas terkait ketersediaan Reece James setelah kapten Chelsea itu tidak dapat bergabung dengan rekan-rekan setimnya dalam sesi latihan terakhir di Mexico City. Bek kanan tersebut telah mengalami masalah otot paha belakang yang pertama kali muncul saat pertandingan imbang di babak penyisihan grup melawan Ghana, dan ketidakhadirannya dari kelompok utama mengindikasikan bahwa ia masih harus berjuang keras agar siap untuk pertandingan sistem gugur pada hari Minggu.

Meskipun kabar mengenai James masih belum pasti, Tuchel dapat menyambut kembalinya Jarell Quansah ke dalam skuad. Quansah absen dalam kemenangan tipis 2-1 atas Republik Demokratik Kongo setelah mengalami cedera pergelangan kaki dalam kemenangan sebelumnya melawan Panama. Kembalinya ia ke sesi latihan penuh memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan bagi lini pertahanan Inggris yang terpaksa melakukan beberapa perombakan selama turnamen ini berlangsung. "Anda lihat bahwa Jarell telah berlatih, Jarell berlatih penuh, dan siap diturunkan. Reece mungkin bisa masuk ke bangku cadangan, dia perlu penilaian terakhir dari para dokter dan pendapat medis apakah hal ini masuk akal," jelas pelatih asal Jerman tersebut.