Meskipun ada laporan mengenai ketidakpuasan di internal tim, sang penyerang berusaha meredam drama tersebut. Ia mengakui adanya rumor yang beredar, namun menegaskan bahwa fokusnya tetap sepenuhnya tertuju pada lapangan. Saat berbicara kepada para wartawan, ia memberikan pernyataan lengkap mengenai proses pemulihannya: "Lututku? Kondisinya sangat baik. Aku tahu ada banyak spekulasi, banyak hal yang telah dikatakan, tapi itu semua tidak benar. Itulah kehidupan seorang atlet tingkat tinggi dan tokoh publik, banyak hal yang bisa dikatakan tanpa verifikasi dan itu tidak masalah, tidak pernah ada dampaknya... Saya sudah terbiasa dengan itu. Tapi semuanya berjalan baik, saya sudah pulih 100%, saya mendapat kesempatan untuk mendapatkan diagnosis yang tepat saat kembali ke Paris, dan kami berhasil menemukan rencana terbaik bersama untuk kembali ke level terbaik, agar siap menghadapi akhir musim bersama Real Madrid dan Piala Dunia."