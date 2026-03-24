Getty
Diterjemahkan oleh
Apakah Real Madrid salah memeriksa lututnya?! Isu aneh seputar cedera Kylian Mbappe bermunculan setelah sang penyerang yang 'marah' mencari pendapat kedua di Prancis
Kesalahan diagnosis yang fatal di Real Madrid
Menurut jurnalis Prancis Daniel Riolo dalam program After Foot di RMC Sport, klub raksasa Spanyol itu melakukan kesalahan besar saat melakukan penilaian awal terhadap masalah fisik yang baru-baru ini dialami Mbappe. Jurnalis tersebut mengungkapkan bahwa sang penyerang semakin frustrasi karena tidak adanya kemajuan. Miguel Angel Diaz dari COPE membenarkan klaim tersebut, dengan memberikan kutipan tepat mengenai inti cerita ini: "Real Madrid, dalam diagnosis awal, salah mengenai lututnya. Alih-alih memeriksa lutut kiri Mbappe, yang diperiksa justru lutut kanannya." Kelalaian spesifik ini berarti ia terus bermain meski merasakan sakit tanpa mengetahui sejauh mana cedera yang dialaminya, menurut tuduhan tersebut.
- Getty
Kejadian memalukan ini memicu perombakan di departemen medis
Keparahan kesalahan manajemen ini dilaporkan memicu perombakan besar-besaran di departemen medis klub pada bulan Januari. Riolo mengaitkan pemecatan massal tersebut secara langsung dengan insiden ini, dengan menyatakan: "Kami diberitahu bahwa hal itu disebabkan oleh banyaknya pemain yang cedera, tetapi saya bisa mengatakan bahwa sebenarnya itu disebabkan oleh diagnosis yang diberikan terhadap lutut Mbappe yang sangat parah, dan tentu saja lebih parah dari sekadar parah karena itu merupakan kesalahan yang sangat fatal." Dia tidak segan-segan dalam mengungkapkan betapa seriusnya situasi tersebut, sambil menambahkan kutipan lengkapnya: "Bagi Real Madrid, apa yang terjadi adalah aib total, saya pikir kami berhasil menghindari yang terburuk bagi Mbappe."
Mencari spesialis yang tepat di Prancis
Karena tak menemukan jawaban di ibu kota Spanyol, sang penyerang pun bertolak ke Prancis untuk berkonsultasi dengan spesialis ternama Bertrand Sonnery-Cottet. Dokter tersebut menegaskan bahwa penanganan yang dilakukan di Madrid belum memadai dan langsung mengalihkan fokus kembali ke lutut kirinya. Sebuah program penguatan otot khusus pun disusun, yang berhasil membuatnya terhindar dari operasi. Pemain tersebut baru-baru ini menghadiri acara utama untuk Alan, sebuah perusahaan asuransi mutual Prancis yang ia investasikan, di mana ia mengungkapkan rasa lega atas pendapat kedua tersebut: "Saya tidak tahu mengapa terasa sakit, mengapa rasa sakit itu muncul, dan mengetahui hal itu adalah langkah pertama menuju kesembuhan."
- getty
Mengklarifikasi spekulasi seputar cedera
Meskipun ada laporan mengenai ketidakpuasan di internal tim, sang penyerang berusaha meredam drama tersebut. Ia mengakui adanya rumor yang beredar, namun menegaskan bahwa fokusnya tetap sepenuhnya tertuju pada lapangan. Saat berbicara kepada para wartawan, ia memberikan pernyataan lengkap mengenai proses pemulihannya: "Lututku? Kondisinya sangat baik. Aku tahu ada banyak spekulasi, banyak hal yang telah dikatakan, tapi itu semua tidak benar. Itulah kehidupan seorang atlet tingkat tinggi dan tokoh publik, banyak hal yang bisa dikatakan tanpa verifikasi dan itu tidak masalah, tidak pernah ada dampaknya... Saya sudah terbiasa dengan itu. Tapi semuanya berjalan baik, saya sudah pulih 100%, saya mendapat kesempatan untuk mendapatkan diagnosis yang tepat saat kembali ke Paris, dan kami berhasil menemukan rencana terbaik bersama untuk kembali ke level terbaik, agar siap menghadapi akhir musim bersama Real Madrid dan Piala Dunia."