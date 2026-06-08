Apakah Real Madrid pernah bermimpi merekrut Lionel Messi untuk bermain bersama Cristiano Ronaldo? Mantan presiden klub menjelaskan mengapa transfer yang akan mempertemukan dua legenda tersebut itu ‘tidak mungkin’

Meskipun Messi tetap tak terjangkau, upaya merekrut Ronaldo merupakan kisah yang melelahkan yang berlangsung selama beberapa musim. Calderon menegaskan bahwa keberhasilan transfer tersebut lebih disebabkan oleh reputasi klub daripada keahlian negosiasi pribadinya, sambil mencatat bahwa sang penyerang sudah bertekad untuk meninggalkan Old Trafford menuju Bernabeu meskipun Sir Alex Ferguson menentangnya.

"Kami melakukan negosiasi selama dua tahun. Manchester United, tentu saja, tidak ingin dia pergi, tetapi sang pemain ingin pindah," jelas Calderon. “Sudah menjadi rahasia umum bahwa pesepakbola seperti Cristiano pada akhirnya akan pergi ke tempat yang benar-benar mereka inginkan; mustahil untuk menahan mereka melawan kehendak mereka. Saya tegaskan, saya ada di sana dan, seperti yang akan dilakukan orang lain, saya memanfaatkan peluang itu. Pada saat itu, dia adalah pemain terbaik di dunia bersama Messi, dan oleh karena itu, hal yang paling logis untuk dilakukan adalah memanfaatkan peluang untuk merekrutnya dengan sepenuh hati.”