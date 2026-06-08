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Apakah Real Madrid pernah bermimpi merekrut Lionel Messi untuk bermain bersama Cristiano Ronaldo? Mantan presiden klub menjelaskan mengapa transfer yang akan mempertemukan dua legenda tersebut itu ‘tidak mungkin’
Impian duet yang sempurna
Calderón adalah sosok di balik kedatangan Ronaldo ke Madrid pada tahun 2009. Saat itu, mereka memecahkan rekor transfer dengan membeli pemain asal Portugal tersebut dari Manchester United seharga £80 juta ($107 juta). Meskipun Ronaldo selalu menjadi target utama Madrid, bayang-bayang rival abadinya, Messi, begitu mendominasi dunia sepak bola Spanyol selama masa kejayaannya di Barcelona.
Calderon mengakui bahwa ia bermimpi untuk menyatukan keduanya di satu klub, yang akan menjadi puncak pencapaian olahraga. Namun, menghadapi realitas persaingan membuat mimpi tersebut hampir mustahil, mengingat perselisihan yang sangat pahit secara historis antara dua klub terbesar Spanyol.
- AFP
Mengapa kepindahan Messi ke Madrid tidak mungkin
Saat membahas kemungkinan transfer sensasional sang maestro Argentina, Calderon dengan jujur mengakui adanya hambatan yang menghalangi. Ikatan politik dan emosional dengan Catalonia berarti bahwa setiap upaya pendekatan dari Madrid pasti akan langsung ditolak, sehingga kedua ikon tersebut tetap berada di kubu yang berseberangan selama masa kejayaan mereka.
"Saya pasti akan menyukainya, tapi itu mustahil karena Messi berada di Barcelona dan mereka tidak akan pernah membiarkannya pergi kecuali dia yang mengambil inisiatif, seperti yang dilakukan Cristiano di Manchester United," kata Calderon kepada A BOLA. "Tapi dia bahagia di Barca dan oleh karena itu tidak ada kemungkinan. Itu sangat disayangkan karena menyatukan dua pemain terbaik di dunia dalam satu tim pasti akan fantastis."
Perjalanan panjang menuju penandatanganan Ronaldo
Meskipun Messi tetap tak terjangkau, upaya merekrut Ronaldo merupakan kisah yang melelahkan yang berlangsung selama beberapa musim. Calderon menegaskan bahwa keberhasilan transfer tersebut lebih disebabkan oleh reputasi klub daripada keahlian negosiasi pribadinya, sambil mencatat bahwa sang penyerang sudah bertekad untuk meninggalkan Old Trafford menuju Bernabeu meskipun Sir Alex Ferguson menentangnya.
"Kami melakukan negosiasi selama dua tahun. Manchester United, tentu saja, tidak ingin dia pergi, tetapi sang pemain ingin pindah," jelas Calderon. “Sudah menjadi rahasia umum bahwa pesepakbola seperti Cristiano pada akhirnya akan pergi ke tempat yang benar-benar mereka inginkan; mustahil untuk menahan mereka melawan kehendak mereka. Saya tegaskan, saya ada di sana dan, seperti yang akan dilakukan orang lain, saya memanfaatkan peluang itu. Pada saat itu, dia adalah pemain terbaik di dunia bersama Messi, dan oleh karena itu, hal yang paling logis untuk dilakukan adalah memanfaatkan peluang untuk merekrutnya dengan sepenuh hati.”
- AFP
Kepergian yang berantakan dan kehidupan setelah Madrid
Meskipun Ronaldo meraih kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya saat mengenakan seragam putih, Calderon meyakini bahwa perpisahan pada tahun 2018 merupakan kesalahan bagi semua pihak yang terlibat. Hubungan antara bintang asal Portugal itu dan presiden klub saat itu, Florentino Perez, dilaporkan mulai memburuk, yang pada akhirnya berujung pada kepindahan bersejarah ke Juventus yang gagal mengulangi kejayaan masa-masa indahnya di Spanyol.
"Saya yakin itu adalah kesalahan dari kedua belah pihak," tutup Calderon. "Tentu saja hubungan mereka tidak baik sejak awal, lalu, seiring berjalannya waktu, hubungan itu semakin memburuk menjelang akhir masa tinggalnya di sini. Saya yakin presiden tidak mengira ada yang mampu membayar 100 juta euro, tapi ya, ada klub yang bersedia melakukannya, dan kemudian dia tidak punya pilihan lain selain menerima kepergian sang pemain. Pemain itu tidak pernah benar-benar beradaptasi dengan klub mana pun di luar Real Madrid, dan Real Madrid sulit karena mustahil menemukan seseorang seperti Cristiano."