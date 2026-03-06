Helguera dengan tegas menyatakan bahwa tenggat waktu untuk mengevaluasi Alonso terlalu singkat secara tidak adil, menyarankan bahwa klub panik selama periode performa yang buruk daripada mempercayai proses jangka panjang. Masa jabatan sang pelatih Spanyol berakhir dengan kesepakatan bersama pada 12 Januari, sehari setelah kekalahan tipis 3–2 dari Barcelona di final Supercopa de España, periode yang juga diwarnai oleh perselisihan taktis yang dilaporkan dengan Vinicius Junior.

Helguera mengatakan: “Saya pikir mereka seharusnya menunggu hingga Februari atau Maret untuk menilai. Saat itu, kita akan melihat bagaimana tim sebenarnya berkinerja. Mereka terlalu terburu-buru dalam memecat Xabi Alonso.”