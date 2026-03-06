Getty Images Sport
Apakah Real Madrid memilih orang yang salah? Alvaro Arbeloa bukan 'orang yang tepat' untuk posisi tersebut, kata legenda klub yang mengusulkan opsi alternatif setelah pemecatan Xabi Alonso yang terburu-buru
Yayasan Alonso layak mendapatkan lebih banyak kesabaran.
Helguera menyatakan keyakinan yang kuat bahwa Alonso layak mendapatkan lebih banyak kesabaran dari dewan direksi, dengan mencatat bahwa meskipun ada beberapa keraguan taktis, tim memiliki dasar yang kokoh yang seharusnya diberi lebih banyak waktu untuk berkembang sebelum keputusan pemecatan diambil oleh pimpinan klub. Ia berargumen bahwa penilaian yang adil terhadap potensi sebenarnya skuad di bawah mantan pelatih Bayer Leverkusen seharusnya ditunda hingga jauh lebih akhir musim.
Keluarnya Alonso yang terburu-buru
Helguera dengan tegas menyatakan bahwa tenggat waktu untuk mengevaluasi Alonso terlalu singkat secara tidak adil, menyarankan bahwa klub panik selama periode performa yang buruk daripada mempercayai proses jangka panjang. Masa jabatan sang pelatih Spanyol berakhir dengan kesepakatan bersama pada 12 Januari, sehari setelah kekalahan tipis 3–2 dari Barcelona di final Supercopa de España, periode yang juga diwarnai oleh perselisihan taktis yang dilaporkan dengan Vinicius Junior.
Helguera mengatakan: “Saya pikir mereka seharusnya menunggu hingga Februari atau Maret untuk menilai. Saat itu, kita akan melihat bagaimana tim sebenarnya berkinerja. Mereka terlalu terburu-buru dalam memecat Xabi Alonso.”
Keraguan terkait promosi Arbeloa
Penunjukan Arbeloa juga disambut dengan skeptisisme, dengan Helguera menyoroti kurangnya pengalaman yang signifikan di level tertinggi. Ia menambahkan: “Ini konyol. Arbeloa belum pernah melatih di La Liga, dan pada hari ia dipromosikan, timnya kalah 4-1 melawan Castilla.”
Apakah Real melewatkan kesempatan Raul?
Helguera juga mengkritik keputusan Real Madrid yang mengabaikan legenda klub Raul, yang pernah menjabat sebagai manajer tim Castilla selama enam tahun setelah karier bermain yang gemilang di Bernabeu. Dia menambahkan: “Raul pasti akan menangani hal ini dengan lebih baik karena dia pernah menjadi kapten dan telah mengalami situasi-situasi seperti ini. Saya tidak berpikir Arbeloa adalah orang yang tepat.”
