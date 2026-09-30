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Apakah Real Madrid masalahnya? Luis de la Fuente menyindir Real Madrid dengan klaim Marc Cucurella 'lebih unggul' setelah kemenangan Spanyol
Cucurella bersinar saat bertugas bersama tim nasional
Cucurella memainkan peran penting dalam kemenangan 4-1 Spanyol atas Kroasia, dengan menampilkan performa menonjol yang mengingatkan pada kampanye Piala Dunia yang luar biasanya. Bek kiri itu terlihat benar-benar segar kembali saat mengenakan seragam tim nasional, tampil dengan kepercayaan diri yang jelas-jelas absen dalam penampilannya di level domestik belakangan ini.
Penampilan dominan di laga internasional ini sangat kontras dengan situasinya saat ini di ibu kota Spanyol. Setelah bergabung dengan Real Madrid dari Chelsea dalam transfer besar pada musim panas, sang bek memikul ekspektasi sangat besar menuju musim baru. Momentum awal musimnya di Bernabeu cukup baik, tetapi belakangan retakan yang mengkhawatirkan mulai terlihat.
Laga-laga domestik terbaru menyoroti kerentanan besar dalam aspek bertahan. Cucurella mengalami malam yang sangat berat dalam derby Madrid, ketika Atletico Madrid tanpa ampun mengeksploitasi sisi pertahanannya di sebagian besar jalannya pertandingan.
- AFP
De la Fuente memuji bek yang 'sensasional'
Setelah kemenangan meyakinkan atas Kroasia, pelatih Spanyol De la Fuente cepat menyoroti dampak besar sang bek sayap. Berbicara setelah peluit akhir berbunyi, sang pelatih kepala tidak menahan diri dalam penilaiannya terhadap pemain Madrid tersebut, melontarkan pujian tinggi sambil seolah mempertanyakan lingkungan klubnya.
"Dia sensasional," kata De la Fuente, sebelum mengisyaratkan bahwa suasana tim nasional mampu mengeluarkan level kemampuan yang berbeda dari sejumlah pemain. "Bersama kami, ada sesuatu yang terjadi yang kami lihat pada banyak pemain."
Pelatih Spanyol itu secara tegas membandingkan performa internasional tersebut dengan kesulitan di level domestik, seraya mencatat adanya kesenjangan penampilan yang jelas. "Ketika mereka bergabung dengan tim nasional, mereka berubah. Terkadang beberapa menunjukkan level yang jauh lebih superior dibandingkan yang mereka tunjukkan di klub," tambahnya. "Mungkin karena mereka merasa sangat nyaman di sini, karena gaya kami sangat cocok untuk mereka."
Tekanan yang kian meningkat di Bernabeu
Cucurella tiba di Madrid dengan beban banderol harga yang sangat besar serta reputasi sebagai salah satu bek kiri terbaik di dunia. Meski sistem De la Fuente jelas memaksimalkan kekuatannya, beradaptasi dengan pakem taktik Real Madrid terbukti sangat sulit.
Sang bek kerap terlihat kewalahan dalam laga klub bertekanan tinggi, dengan kekokohan bertahan yang tidak sesuai harapan di level tertinggi. Penampilannya yang kurang meyakinkan dengan cepat mengubah transfer impian itu menjadi ujian yang berat.
Persaingan internal juga semakin memperbesar sorotan. Real Madrid mengeluarkan dana besar untuk Alvaro Carreras hanya setahun sebelum kedatangan Cucurella. Dengan Carreras menampilkan performa yang andal dan solid dalam menit bermainnya yang terbatas, perebutan posisi bek kiri utama semakin memanas.
- Pressinphoto
Perebutan posisi starter
Cucurella menghadapi periode krusial untuk menyelamatkan musim domestiknya. Bek asal Spanyol itu harus menemukan cara untuk meniru performa internasionalnya yang tanpa cela dengan seragam putih agar bisa kembali merebut kepercayaan publik Bernabeu.
Dengan Carreras menunggu kesempatan dan memaksimalkan peluang yang didapatnya, rekrutan musim panas itu tak bisa lagi mengalami kolaps lain di lini pertahanan. Tekanan kini sepenuhnya berada di pundak Cucurella untuk meningkatkan permainannya dan membenarkan biaya transfernya yang sangat besar sebelum ia benar-benar kehilangan tempat di starting XI Jose Mourinho.
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