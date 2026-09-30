Apakah Real Madrid masalahnya? Luis de la Fuente menyindir Real Madrid dengan klaim Marc Cucurella 'lebih unggul' setelah kemenangan Spanyol

Cucurella memainkan peran penting dalam kemenangan 4-1 Spanyol atas Kroasia, dengan menampilkan performa menonjol yang mengingatkan pada kampanye Piala Dunia yang luar biasanya. Bek kiri itu terlihat benar-benar segar kembali saat mengenakan seragam tim nasional, tampil dengan kepercayaan diri yang jelas-jelas absen dalam penampilannya di level domestik belakangan ini.

Penampilan dominan di laga internasional ini sangat kontras dengan situasinya saat ini di ibu kota Spanyol. Setelah bergabung dengan Real Madrid dari Chelsea dalam transfer besar pada musim panas, sang bek memikul ekspektasi sangat besar menuju musim baru. Momentum awal musimnya di Bernabeu cukup baik, tetapi belakangan retakan yang mengkhawatirkan mulai terlihat.

Laga-laga domestik terbaru menyoroti kerentanan besar dalam aspek bertahan. Cucurella mengalami malam yang sangat berat dalam derby Madrid, ketika Atletico Madrid tanpa ampun mengeksploitasi sisi pertahanannya di sebagian besar jalannya pertandingan.



