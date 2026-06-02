Awal tahun terakhir kontraknya bersama Los Blancos semakin dekat, dan menurut laporan surat kabar Spanyol As, tidak akan ada perkembangan lebih lanjut dalam kasus ini sebelum dimulainya Piala Dunia di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada pada 11 Juni.
Apakah Real Madrid berharap Vinicius Junior tampil buruk di Piala Dunia? Situasi aneh seputar sang bintang semakin memanas
Dengan demikian, negosiasi mengenai perpanjangan kontrak Vinicius yang akan berakhir pada 2027 telah terhenti di kubu Los Blancos sejak berakhirnya Piala Dunia Antarklub pada Juli tahun lalu. Turnamen dunia tim nasional yang akan datang kini berdampak langsung pada perkembangan selanjutnya dan berpotensi menggagalkan harapan aneh dari pihak manajemen Real Madrid.
Pasalnya, jika Vinicius tampil gemilang untuk Brasil di Piala Dunia, posisi tawar sang penyerang tentu akan meningkat. Klub-klub lain mungkin akan semakin tertarik dan mulai berupaya keras untuk merekrut pemain berbakat ini dengan harga yang relatif murah, mengingat kontraknya hanya tersisa satu tahun lagi. Vinicius pun bisa menaikkan tuntutan gajinya untuk kontrak baru di Madrid.
Menurut As, pemain sayap tersebut awalnya menuntut gaji tahunan yang fantastis sebesar sekitar 28 juta euro dalam pembicaraan perpanjangan kontrak dengan Real. Dia telah menurunkan tuntutan tersebut secara signifikan sebelum pembicaraan ditangguhkan, dan fokusnya kini adalah setidaknya mendapatkan gaji yang sama dengan rekan setimnya yang luar biasa, Kylian Mbappe (sekitar 14 juta euro per tahun). Sebenarnya, tidak ada lagi halangan bagi perpanjangan kontrak tersebut - yang juga telah diumumkan secara terbuka oleh Vinicius jauh sebelumnya.
Namun, negosiasi terhenti, kemungkinan di antaranya karena ketidakpuasan Vinicius di bawah mantan pelatih Xabi Alonso. Di bawah pelatih asal Spanyol itu, yang dipecat pada Januari, pemain timnas Brasil tersebut dilaporkan merasa tidak cukup dihargai, namun situasinya membaik di bawah pengganti Alonso, Alvaro Arbeloa. Namun, Arbeloa pun kini sudah tidak ada lagi di sana; kemungkinan besar Jose Mourinho akan duduk di bangku pelatih mulai musim depan.
Vinicius Junior dan Real Madrid: Apa yang akan terjadi jika penampilannya di Piala Dunia buruk?
Masih harus dilihat apakah Vinicius bisa menerima keputusan Mourinho. Situasi klub yang saat ini sedang kacau balau tentu saja tidak membantu terciptanya kejelasan segera mengenai masa depan Vini Jr.; misalnya, pemilihan presiden klub akan digelar Minggu depan. Pemegang jabatan saat ini, Florentino Perez, baru-baru ini menjawab dengan mengangkat bahu saat ditanya oleh TVE apakah Vinicius akan segera memperpanjang kontraknya: "Saya tidak tahu. Jika Anda menanyakan pendapat saya, saya berharap dia tetap tinggal. Dia adalah salah satu yang terbaik di dunia."
Jika Vinicius, yang merupakan salah satu pemain kunci di timnas Brasil di bawah asuhan mantan pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti, tampil buruk di Piala Dunia, hal itu akan menguntungkan Real Madrid karena mereka tidak perlu khawatir akan tuntutan gaji baru yang kembali meningkat dari sang ahli dribel tersebut. Di sisi lain: Jika terjadi perpecahan definitif dan pemisahan sudah terlihat pada musim panas ini, agar tidak harus melepas salah satu pemain terbaiknya secara gratis tahun depan, nilai pasar Vinicius akan turun dalam negosiasi transfer dengan klub-klub yang tertarik jika penampilannya di Piala Dunia buruk. Dan semakin sedikit uang yang tersedia untuk merekrut calon penggantinya.
Bagaimanapun juga, waktu lebih berpihak pada Vinicius daripada Real Madrid. Meskipun pada dasarnya kedua belah pihak masih tertarik untuk melanjutkan kerja sama. Menurut As, setidaknya untuk saat ini, pihak Vinicius belum berpikir sejauh itu untuk mengabaikan perpanjangan kontrak dan meninggalkan Real secara gratis pada 2027. Prioritasnya adalah tetap bertahan di Los Blancos.
Rasio gol Vinicius untuk Brasil tergolong rendah
Vinicius, yang pindah dari Flamengo ke Madrid pada 2018 saat berusia 18 tahun, baru saja melewati musim yang lumayan, namun sama sekali tidak memuaskan. Real Madrid gagal meraih gelar untuk kedua kalinya berturut-turut, sementara bintang Selecao itu sendiri sesekali harus duduk di bangku cadangan di bawah asuhan Alonso dan bahkan sempat mendapat sorakan keras dari para pendukungnya sendiri. Secara statistik, pada musim 2025/26 ia mencatatkan 22 gol dan 14 assist dari 53 penampilan di semua kompetisi.
Di Piala Dunia, Vinicius memang termasuk dalam kelompok favorit bersama Brasil, namun juara dunia lima kali ini bukanlah salah satu favorit utama untuk gelar tersebut. Kualifikasi mereka terlalu lemah, bahkan secara poin berjalan sangat buruk secara historis. Selain itu, negara-negara yang paling diunggulkan seperti Prancis, Spanyol, atau Argentina memiliki kedalaman skuad yang lebih baik daripada Brasil.
Vinicius telah tampil dalam 48 pertandingan internasional; dengan sembilan gol, rasio golnya di tim nasional relatif rendah jika dibandingkan dengan kontribusinya bagi tim. Namun, dalam kemenangan 6-2 pada laga uji coba melawan Panama, peserta Piala Dunia, akhir pekan lalu, Vini Jr. dan kawan-kawan berhasil membangkitkan sedikit euforia Piala Dunia menjelang dimulainya turnamen. Pemain asal Madrid ini menyumbang satu gol di awal pertandingan dan satu assist; pada hari Sabtu, pertandingan persahabatan terakhir melawan Mesir akan digelar.
Piala Dunia akan dimulai bagi Brasil pada 12 Juni dengan pertandingan grup pertama melawan Maroko yang menjadi favorit tersembunyi, sementara lawan lain di babak penyisihan grup adalah Skotlandia dan Haiti.
Apakah Vinicius tampil bagus di Piala Dunia? Rekor penampilannya di level internasional sejauh ini dalam angka
Debut internasional
11 September 2019 (kalah 0-1 dari Peru, pertandingan persahabatan)
Pertandingan internasional
48
Gol
9
Assist
9
Turnamen Besar
Copa America 2021 (4 penampilan, 0 gol, finalis) / Piala Dunia 2022 (4 penampilan, 1 gol, perempat final), Copa America 2024 (3 penampilan, 2 gol, perempat final)