Apakah Real Madrid berharap Vinicius Junior tampil buruk di Piala Dunia? Situasi aneh seputar sang bintang semakin memanas

Dengan demikian, negosiasi mengenai perpanjangan kontrak Vinicius yang akan berakhir pada 2027 telah terhenti di kubu Los Blancos sejak berakhirnya Piala Dunia Antarklub pada Juli tahun lalu. Turnamen dunia tim nasional yang akan datang kini berdampak langsung pada perkembangan selanjutnya dan berpotensi menggagalkan harapan aneh dari pihak manajemen Real Madrid.

Pasalnya, jika Vinicius tampil gemilang untuk Brasil di Piala Dunia, posisi tawar sang penyerang tentu akan meningkat. Klub-klub lain mungkin akan semakin tertarik dan mulai berupaya keras untuk merekrut pemain berbakat ini dengan harga yang relatif murah, mengingat kontraknya hanya tersisa satu tahun lagi. Vinicius pun bisa menaikkan tuntutan gajinya untuk kontrak baru di Madrid.

Menurut As, pemain sayap tersebut awalnya menuntut gaji tahunan yang fantastis sebesar sekitar 28 juta euro dalam pembicaraan perpanjangan kontrak dengan Real. Dia telah menurunkan tuntutan tersebut secara signifikan sebelum pembicaraan ditangguhkan, dan fokusnya kini adalah setidaknya mendapatkan gaji yang sama dengan rekan setimnya yang luar biasa, Kylian Mbappe (sekitar 14 juta euro per tahun). Sebenarnya, tidak ada lagi halangan bagi perpanjangan kontrak tersebut - yang juga telah diumumkan secara terbuka oleh Vinicius jauh sebelumnya.

Namun, negosiasi terhenti, kemungkinan di antaranya karena ketidakpuasan Vinicius di bawah mantan pelatih Xabi Alonso. Di bawah pelatih asal Spanyol itu, yang dipecat pada Januari, pemain timnas Brasil tersebut dilaporkan merasa tidak cukup dihargai, namun situasinya membaik di bawah pengganti Alonso, Alvaro Arbeloa. Namun, Arbeloa pun kini sudah tidak ada lagi di sana; kemungkinan besar Jose Mourinho akan duduk di bangku pelatih mulai musim depan.