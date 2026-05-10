Menurut O JOGO, masa depan Ronaldo Jr dalam waktu dekat tidak akan berada di ibu kota Spanyol. Meskipun berhasil memukau para pejabat klub selama seminggu latihan bersama tim muda pada bulan Maret, pemain berusia 15 tahun itu tidak akan bergabung dengan tim tempat ayahnya menghabiskan sembilan musim bersejarah. Seorang sumber yang dekat dengan klub mengungkapkan: "Di Valdebebas, mereka sangat puas dengan Cristiano Junior. Ia menunjukkan komitmen yang tinggi dan sikap yang sangat profesional. Namun, saat ini, Real Madrid belum berencana untuk merekrutnya." Namun, kemungkinan pindah di masa depan tetap terbuka.