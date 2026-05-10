Apakah Real Madrid akan mendatangkan kembali Cristiano Ronaldo Jr? Rencana masa depan terdekat terungkap saat CR7 berharap putranya bisa menjadi rekan setimnya di klub Liga Pro Arab Saudi, Al-Nassr
Real Madrid memutuskan untuk tidak melakukan transfer
Menurut O JOGO, masa depan Ronaldo Jr dalam waktu dekat tidak akan berada di ibu kota Spanyol. Meskipun berhasil memukau para pejabat klub selama seminggu latihan bersama tim muda pada bulan Maret, pemain berusia 15 tahun itu tidak akan bergabung dengan tim tempat ayahnya menghabiskan sembilan musim bersejarah. Seorang sumber yang dekat dengan klub mengungkapkan: "Di Valdebebas, mereka sangat puas dengan Cristiano Junior. Ia menunjukkan komitmen yang tinggi dan sikap yang sangat profesional. Namun, saat ini, Real Madrid belum berencana untuk merekrutnya." Namun, kemungkinan pindah di masa depan tetap terbuka.
Klub-klub besar Eropa mengincar remaja tersebut
Meskipun Los Blancos telah menunda minat mereka untuk saat ini, pasar transfer tetap memantau dengan cermat perkembangan pemain muda timnas Portugal tersebut. Pemain sayap berbakat ini, yang baru-baru ini menjadi sorotan setelah mencetak gol pertamanya untuk timnas Portugal U-16, dilaporkan menarik perhatian dari beberapa klub raksasa Eropa. Laporan pekan ini mengaitkan sang pemain muda dengan kemungkinan pindah ke Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Manchester United, dan Juventus. Meskipun Ronaldo Jr lebih memilih pindah ke Eropa untuk melanjutkan perkembangannya, langkah selanjutnya mungkin membuatnya tetap tinggal di Timur Tengah.
Integrasi pramusim Al-Nassr tampaknya akan segera terlaksana
Dengan tertundanya transfer ke Eropa, peluang sang remaja untuk mendapat kesempatan bermain di klubnya saat ini semakin besar. Laporan terbaru dari media Arab Saudi menyebutkan bahwa pemain muda tersebut berpotensi dimasukkan ke dalam skuad tim utama Al-Nassr paling cepat pada pramusim mendatang. Di bawah bimbingan manajer Jorge Jesus, langkah ini dirancang untuk mempercepat perkembangannya. Perkembangan tersebut sejalan dengan ambisi yang telah lama diungkapkan ayahnya untuk bermain dalam pertandingan kompetitif bersama anak sulungnya, sebuah pencapaian luar biasa yang tampaknya semakin realistis bagi pemenang Ballon d'Or lima kali berusia 41 tahun tersebut.
Apa langkah selanjutnya bagi Ronaldo Jr?
Menjelang perayaan ulang tahunnya yang ke-16 pada 17 Juni, remaja ini akan fokus untuk mengambil langkah-langkah penting berikutnya dalam kariernya yang masih baru. Baik ia diturunkan dalam skuad utama Al-Nassr atau pada akhirnya berhasil pindah ke klub ternama di Eropa, semua mata akan tetap tertuju pada perkembangannya.