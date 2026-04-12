Apakah Queiroz akan mencetak rekor bersejarah di Piala Dunia lewat Ghana?

Pelatih Portugal adalah wajah yang familier di Piala Dunia.. apakah ia memimpin impian Bintang Hitam?

Pelatih Portugal Carlos Queiroz kini semakin dekat untuk mencetak rekor bersejarah di Piala Dunia, jika ia memimpin tim nasional Ghana pada edisi berikutnya yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Queiroz saat ini tidak terikat kontrak dengan tim nasional mana pun, setelah pemutusan kontraknya secara kesepakatan bersama dengan Asosiasi Sepak Bola Oman pada Maret lalu.

Namun, pelatih Portugal itu telah masuk dalam negosiasi dengan Asosiasi Sepak Bola Ghana untuk menangani “Black Stars” di Piala Dunia, sebagai pengganti Otto Addo yang dipecat karena hasil buruk.

Meski demikian, Queiroz bukan satu-satunya kandidat untuk posisi tersebut, melainkan bersaing dengan dua rekan senegaranya, Fernando Santos dan Paulo Bento.

Agen Queiroz, Tadio Martins, mengatakan dalam pernyataannya kepada Kooora pada Jumat lusa, “Tidak ada komunikasi dari Asosiasi Ghana dalam periode terakhir, tetapi hari ini kami menerima panggilan resmi pertama. Kita akan lihat apakah proyek ini cocok untuk kami.”

  5 postingan berturut-turut?

    Jika Queiroz menangani tim nasional Ghana di Piala Dunia 2026, ia akan menjadi pelatih kedua dalam sejarah yang berpartisipasi dalam 5 edisi Piala Dunia secara beruntun.

    Queiroz yang berusia 73 tahun merupakan sosok yang familiar di Piala Dunia, karena ia tampil di 4 edisi terakhir: 2010, 2014, 2018, dan 2022.

    Queiroz memimpin negaranya, Portugal, pada 2010, sementara pada tiga edisi lainnya ia bersama Iran.

    Setelah memimpin impian dua tim dari Eropa dan Asia di Piala Dunia, Queiroz akan memasuki edisi berikutnya dengan “kostum” Afrika, jika negosiasinya dengan tim nasional Ghana rampung.

    Dalam empat penampilan sebelumnya di Piala Dunia, Queiroz menjalani 13 pertandingan di turnamen tersebut; ia menang 3 kali, imbang 4 kali, dan kalah 6 kali.

    • Iklan
    Pemilik nomor saat ini

    Satu-satunya pelatih yang berpartisipasi dalam 5 edisi Piala Dunia secara beruntun adalah Bora Milutinović, karena ia memimpin mimpi 3 tim nasional dari 3 benua.

    Milutinović mengawali partisipasinya di Piala Dunia pada edisi 1986 bersama timnas Meksiko, kemudian menangani Kosta Rika pada 1990, dan Amerika Serikat pada 1994, yang berarti ia menangani dua tim nasional yang menjadi tuan rumah turnamen.

    Pelatih asal Serbia itu kemudian meninggalkan “jubah” Amerika untuk memimpin mimpi timnas Nigeria pada 1998, sebelum menutup partisipasinya dengan menangani Tiongkok pada 2002.

    Sepanjang kiprahnya di Piala Dunia, Milutinović memainkan 20 pertandingan: menang 8 kali, seri 3 kali, dan kalah 9 kali.

    Perlu dicatat bahwa pelatih Brasil Carlos Alberto Parreira memegang rekor jumlah partisipasi terbanyak di Piala Dunia dengan 6 kali, tetapi tidak dalam rangkaian yang beruntun.

    Ia menangani timnas Kuwait pada 1982, lalu memulai rangkaian 3 partisipasi bersama UEA pada 1990, Brasil pada 1994 (menjuarai gelar), dan Arab Saudi pada 1998.

    Ia absen pada edisi 2002, kemudian kembali bersama timnas Brasil dalam periode baru pada 2006, sebelum menutup partisipasinya dengan menangani Afrika Selatan di kandang sendiri pada edisi 2010.

