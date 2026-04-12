Pelatih Portugal Carlos Queiroz kini semakin dekat untuk mencetak rekor bersejarah di Piala Dunia, jika ia memimpin tim nasional Ghana pada edisi berikutnya yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Queiroz saat ini tidak terikat kontrak dengan tim nasional mana pun, setelah pemutusan kontraknya secara kesepakatan bersama dengan Asosiasi Sepak Bola Oman pada Maret lalu.

Namun, pelatih Portugal itu telah masuk dalam negosiasi dengan Asosiasi Sepak Bola Ghana untuk menangani “Black Stars” di Piala Dunia, sebagai pengganti Otto Addo yang dipecat karena hasil buruk.

Meski demikian, Queiroz bukan satu-satunya kandidat untuk posisi tersebut, melainkan bersaing dengan dua rekan senegaranya, Fernando Santos dan Paulo Bento.

Agen Queiroz, Tadio Martins, mengatakan dalam pernyataannya kepada Kooora pada Jumat lusa, “Tidak ada komunikasi dari Asosiasi Ghana dalam periode terakhir, tetapi hari ini kami menerima panggilan resmi pertama. Kita akan lihat apakah proyek ini cocok untuk kami.”