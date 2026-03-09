Getty
Apakah PSG telah kehilangan faktor ketakutan mereka? Juara Eropa diberitahu 'segala hal yang membuat mereka kuat telah hilang' saat mantan bintang Prancis mengatakan pelatih Luis Enrique telah mencapai 'batasnya'
Tim yang sedang mengalami penurunan performa menjelang pertandingan melawan Chelsea.
Berbicara di RMC Sport, mantan pemain internasional Prancis dan pemenang Piala Dunia 1998, Dugarry, mengutarakan kekhawatiran yang signifikan tentang kondisi tim yang dipimpin oleh manajer Luis Enrique saat ini. Paris Saint-Germain berada di persimpangan jalan saat mereka bersiap menghadapi Chelsea di babak 16 besar Liga Champions di Parc des Princes.
Meskipun menjadi juara Eropa saat ini, suasana di ibu kota Prancis jauh dari meriah setelah kekalahan kandang 3-1 yangmengkhawatirkan dari Monaco di Ligue 1. Dugarry tidak menahan diri: "PSG sudah ketinggalan zaman, tanpa ide, ini cukup menyedihkan. Keyakinan diri atau pemikiran positif Luis Enrique memiliki batasnya. Pada akhirnya, kenyataan akan mengejar Anda: tim Anda tidak bisa terus mengikuti."
Faktor ketakutan yang hilang dan berjalan di atas air
Komentator yang blak-blakan itu berargumen bahwa kontras yang mencolok antara performa Paris Saint-Germain di awal musim dan versi saat ini telah memicu perdebatan. "Semua yang membuat mereka kuat selama lima bulan telah hilang. Kita tidak boleh takut untuk mengatakan kebenaran. Dan tidak ada yang bisa memastikan apa pun. Selama lima bulan, kita melihat Paris Saint-Germain yang luar biasa. Itu berarti kita mungkin tidak akan pernah melihat Paris Saint-Germain di level itu lagi. Kita perlu mendengarnya. Dan bahkan para pemain pun perlu mendengarnya. Kita semua pernah mengalami momen dalam karier kita di mana kita berada dalam performa terbaik. Itu bisa berlangsung berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bertahun-tahun, tergantung situasinya."
Kesempatan yang terlewatkan dan kurangnya ide-ide baru
Menyoroti apa yang dia anggap sebagai kurangnya manajemen proaktif, mantan striker tersebut menyoroti kegagalan dalam melakukan rotasi dan penyegaran skuad pemain secara efektif. Dia menambahkan: "Ada beberapa langkah yang bisa diambil: istirahat di musim panas dan tidak ikut serta dalam Piala Dunia Klub. Merekrut pemain baru yang dapat menyegarkan tim dan membawa hal baru, hal itu belum dilakukan."
Ia merasa alat-alat tersebut diabaikan karena hierarki tim percaya skuad saat ini sudah cukup. "Ada banyak alat yang tidak diaktifkan karena mereka merasa sangat kuat, secara sah. Mereka berkata pada diri sendiri: 'Ini sudah cukup', kecuali kenyataannya tidak demikian. Hari ini, tim ini tidak lagi dikenali. Ia telah menjadi tim yang tidak lagi menakutkan siapa pun."
Tekanan manajerial semakin meningkat menjelang uji coba Eropa.
Enrique berusaha meredam penurunan performa tim belakangan ini, dengan komentarnya yang terkenal setelah kekalahan dari Monaco: "Kepercayaan diri tidak bisa dibeli di supermarket." Namun, pelatih asal Spanyol ini kini menghadapi tekanan yang semakin besar. Dugarry mencatat: "Luis Enrique akhirnya mulai merasa cemas. Pikirkan positif tidak lagi efektif. Saya berharap bagi semua yang mencintai Paris Saint-Germain agar keadaan membaik, tetapi saya sudah khawatir sejak lama. Ini bukan kebetulan, ini kelanjutan dari tren. Bagaimana mungkin ada perbedaan level yang begitu besar antara apa yang kita lihat selama lima bulan terakhir dan apa yang kita lihat sekarang? Selisih antara keduanya semakin mengkhawatirkan."
