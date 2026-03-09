Berbicara di RMC Sport, mantan pemain internasional Prancis dan pemenang Piala Dunia 1998, Dugarry, mengutarakan kekhawatiran yang signifikan tentang kondisi tim yang dipimpin oleh manajer Luis Enrique saat ini. Paris Saint-Germain berada di persimpangan jalan saat mereka bersiap menghadapi Chelsea di babak 16 besar Liga Champions di Parc des Princes.

Meskipun menjadi juara Eropa saat ini, suasana di ibu kota Prancis jauh dari meriah setelah kekalahan kandang 3-1 yangmengkhawatirkan dari Monaco di Ligue 1. Dugarry tidak menahan diri: "PSG sudah ketinggalan zaman, tanpa ide, ini cukup menyedihkan. Keyakinan diri atau pemikiran positif Luis Enrique memiliki batasnya. Pada akhirnya, kenyataan akan mengejar Anda: tim Anda tidak bisa terus mengikuti."