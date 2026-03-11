"Apakah pria ini menghancurkan sepak bola?" Kontroversi seputar "Terrorball" FC Arsenal telah mencapai dimensi baru

Selain itu, Arsenal menjadi tim ketiga setelah FC Bayern München (128) dan Barcelona (110) yang mencetak 100 gol di semua kompetisi musim ini. Di laga tandang, mereka kini tidak terkalahkan dalam 13 pertandingan berturut-turut, sesuatu yang juga belum pernah terjadi di bawah Arteta. 14 clean sheet setelah 29 pertandingan di Premier League berarti Arsenal memiliki rekor pertahanan terbaik dalam 20 tahun terakhir.

Namun, surat kabar Swiss Blick baru-baru ini menulis judul: "Apakah pria ini menghancurkan sepak bola?" Yang dimaksud adalah Nicolas Jover, pelatih Arsenal untuk situasi standar.

"Tidak ada yang indah dari mereka," kata Alan Pardew, yang telah melatih 318 pertandingan PL, baru-baru ini. Jika Arsenal memenangkan gelar juara, bagi mantan pemain nasional Paul Scholes, mereka akan menjadi juara "paling membosankan" dalam sejarah liga. Bagi rekan sesama pakar Chris Sutton, mereka adalah yang "paling jelek". Di tempat lain, orang-orang membicarakan "bola teror" yang dimainkan Arsenal.