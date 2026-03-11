Pada hari Sabtu, FC Arsenal melaju ke perempat final Piala FA setelah mengalahkan Mansfield Town, klub divisi ketiga. Ini adalah kemenangan keempat berturut-turut bagi The Gunners dalam pertandingan resmi dan kemenangan ke-36 mereka musim ini (dengan tujuh hasil imbang dan tiga kekalahan). Tidak ada klub lain di lima liga besar Eropa yang berhasil meraih lebih banyak kemenangan musim ini. Di bawah asuhan pelatih Mikel Arteta, ini merupakan rekor baru bagi klub London tersebut.
"Apakah pria ini menghancurkan sepak bola?" Kontroversi seputar "Terrorball" FC Arsenal telah mencapai dimensi baru
Selain itu, Arsenal menjadi tim ketiga setelah FC Bayern München (128) dan Barcelona (110) yang mencetak 100 gol di semua kompetisi musim ini. Di laga tandang, mereka kini tidak terkalahkan dalam 13 pertandingan berturut-turut, sesuatu yang juga belum pernah terjadi di bawah Arteta. 14 clean sheet setelah 29 pertandingan di Premier League berarti Arsenal memiliki rekor pertahanan terbaik dalam 20 tahun terakhir.
Namun, surat kabar Swiss Blick baru-baru ini menulis judul: "Apakah pria ini menghancurkan sepak bola?" Yang dimaksud adalah Nicolas Jover, pelatih Arsenal untuk situasi standar.
"Tidak ada yang indah dari mereka," kata Alan Pardew, yang telah melatih 318 pertandingan PL, baru-baru ini. Jika Arsenal memenangkan gelar juara, bagi mantan pemain nasional Paul Scholes, mereka akan menjadi juara "paling membosankan" dalam sejarah liga. Bagi rekan sesama pakar Chris Sutton, mereka adalah yang "paling jelek". Di tempat lain, orang-orang membicarakan "bola teror" yang dimainkan Arsenal.
Hürzeler sangat marah kepada Arsenal.
Kontroversi seputar estetika yang tepat dalam gaya bermain, yang juga mengiringi pelatih Borussia Dortmund, Niko Kovac, di Jerman, telah berkembang ke dimensi baru di Inggris dalam beberapa hari terakhir. Arsenal tidak hanya bermain tidak menarik, tetapi juga diduga menggunakan cara-cara yang tidak adil.
"Ketika Arsenal memiliki tendangan sudut dan memimpin, mereka terkadang membutuhkan lebih dari satu menit hanya untuk melakukan tendangan sudut. Tidak ada lagi aturan yang jelas tentang berapa lama waktu yang boleh digunakan untuk tendangan sudut atau lemparan ke dalam, karena tidak ada yang menyadarinya," kata pelatih asal Jerman Brighton, Fabian Hürzeler, sebelum pertandingan melawan The Gunners pekan lalu.
Satu hari dan 90 menit kemudian, Seagulls kalah tipis 0-1, Hürzeler sangat kesal. Dia mengeluh bahwa "hanya satu tim yang mencoba bermain sepak bola" dan menjelaskan: "Tidak mudah untuk mengikuti ritme lawan yang hanya mencoba mengulur waktu. Jika wasit membiarkan semuanya, maka para pemain praktis membuat aturan sendiri. Saat ini, Arsenal hanya melakukan apa yang mereka inginkan. Batasannya harus ditentukan oleh wasit."
Arsenal adalah tim yang paling lambat dalam hal tendangan sudut.
Data dari Opta mendukung kemarahan Hürzeler dalam beberapa hal. Dari semua tim Liga Premier, hanya lima tim yang membutuhkan waktu rata-rata lebih lama daripada tim Arteta (30,2 detik) untuk melanjutkan permainan setelah jeda (Leeds, Newcastle, Crystal Palace, Brentford, dan Sunderland).
Arsenal adalah tim kelima paling lambat dalam hal mengembalikan bola ke dalam permainan setelah lemparan ke dalam (19,6 detik) dan membutuhkan waktu paling lama untuk tendangan sudut: dengan 44,5 detik, mereka 3,2 detik lebih lambat dari Sunderland, yang berada di posisi kedua dari bawah dalam peringkat ini. Chelsea FC sebagai "pemimpin" membutuhkan 13,6 detik lebih sedikit daripada Arsenal untuk mengembalikan bola ke dalam permainan setelah tendangan sudut.
Melawan Brighton, Arsenal melakukan 59 penundaan permainan yang secara keseluruhan mencapai lebih dari 30 persen dari total waktu permainan (30 menit dan 51 detik). Hal ini hanya dilampaui sepuluh kali sebelumnya dalam musim ini, dan merupakan nilai tertinggi bagi The Gunners sejauh ini.
Arteta kepada Hürzeler: "Sungguh mengejutkan!"
Rata-rata, dalam pertandingan pekan lalu, dibutuhkan waktu 31,4 detik bagi tim London untuk mengembalikan bola ke permainan setelah situasi standar. Hal ini sendiri bukanlah hal yang mengejutkan: dalam musim PL saat ini, ada 195 kasus di mana sebuah tim membutuhkan waktu lebih lama untuk melakukannya. Tiga dari kasus tersebut bahkan melibatkan Brighton. Saat melawan Manchester City pada bulan Agustus, tim Hürzeler membutuhkan waktu rata-rata 38,7 detik.
"Sungguh mengejutkan!" kata Arteta ketika ditanya tentang pernyataan Hürzeler setelah pertandingan. "Jika Anda melihat pertandingan sebelumnya, Anda akan menemukan banyak komentar seperti itu. Selalu. Saya rasa mereka menyukai pemain kami. Mereka selalu membicarakan pemain kami. Mereka adalah yang paling dicintai di seluruh negeri."
Pelatih itu membela diri dengan tegas. Gol yang "lebih indah" tidak dirayakan secara berbeda dari gol yang kurang indah, gol itu hanya "untuk YouTube" saja. Gayanya "tidak jelek", tetapi dia membiarkan pemainnya bermain sesuai dengan apa yang ditawarkan lawan dan menjanjikan kesuksesan.
Kekuatan dalam standar: Arsenal bergerak sesuai aturan
Yang menarik adalah bahwa IFAB (International Football Association Board), badan pengatur sepak bola, mengumumkan minggu lalu bahwa mereka akan menerapkan langkah-langkah tambahan untuk meningkatkan alur permainan. Di antaranya adalah pengenalan hitungan mundur untuk mempercepat tendangan gawang dan lemparan ke dalam. Namun, tendangan sudut tidak dibahas.
Intinya, situasinya sederhana: Arsenal telah mengembangkan kekuatan dalam situasi standar yang membedakannya dari semua tim lain. Mereka telah mencetak 16 gol dari tendangan sudut - tiga gol lebih banyak dari tim terbaik kedua dan merupakan rekor yang belum pernah tercapai sebelumnya.
Sulit untuk menjawab dengan pasti apakah angka ini disebabkan oleh penundaan permainan sebelum eksekusi atau lebih merupakan hasil kerja keras tim Arteta. Interpretasi aturan yang lebih ketat mungkin dapat mengurangi nilainya, tetapi faktanya tetap sama: Arsenal bergerak sesuai dengan peraturan.
Belum lama ini, selama bertahun-tahun, The Gunners dianggap sebagai tim yang rapuh, yang kadang-kadang bermain bagus, tetapi tidak pernah memenangkan gelar. Sekarang, serangan Arsenal tidak terlalu indah untuk dilihat, tetapi tim ini bermain lebih stabil dan jauh lebih sulit untuk dikalahkan. Para puritan mungkin tidak setuju, tetapi setelah beberapa kali menempati posisi kedua, Arteta tampaknya telah menemukan formula yang berhasil. Jika puasa gelar selama 22 tahun segera berakhir, berarti dia dan timnya telah melakukan segalanya dengan benar.
FC Arsenal: Statistik pada musim 2025/26
Pertandingan resmi Kemenangan Seri Kekalahan Selisih gol 46 36 7 3 109:38