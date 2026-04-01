Apakah Piala Dunia benar-benar terancam? Terungkap detail baru mengenai cedera bintang BVB, Felix Nmecha

Meskipun demikian, pihak BVB telah memutuskan untuk menggunakan metode pengobatan konservatif, sehingga tidak akan ada tindakan bedah. Nmecha diperkirakan akan absen dari BVB selama beberapa minggu dan baru akan kembali bermain menjelang akhir musim, tepatnya pada pertandingan-pertandingan terakhir musim ini di bulan Mei.

Dengan demikian, pemain berusia 25 tahun ini akan pulih tepat waktu untuk bergabung dengan skuad Piala Dunia. Pelatih timnas Jerman, Julian Nagelsmann, akan mengumumkan skuadnya pada 12 Mei, sebelum pertandingan uji coba melawan Finlandia (31 Mei) dan Amerika Serikat (6 Juni).

Namun, pencalonan tersebut sama sekali belum pasti, seperti yang telah dijelaskan Nagelsmann di sela-sela kemenangan 2-1 atas Ghana pada Senin: "Tentu saja ada risiko bahwa ia tidak bisa bermain di Piala Dunia," jelas pelatih timnas Jerman tersebut. "Bahkan setelah sembuh, kembalinya dia ke lapangan tidak dijamin: "Namun, belum ada jaminan bahwa dia bebas dari rasa sakit atau bisa menahan rasa sakit tersebut. Ini memang cedera yang tidak bisa dianggap remeh."