Menurut informasi dari surat kabar Bild, cedera yang dialami gelandang Borussia Dortmund berusia 25 tahun itu ternyata lebih parah daripada yang diperkirakan semula. Cedera tersebut diduga berupa robekan pada ligamen lateral lutut.
Diterjemahkan oleh
Apakah Piala Dunia benar-benar terancam? Terungkap detail baru mengenai cedera bintang BVB, Felix Nmecha
Meskipun demikian, pihak BVB telah memutuskan untuk menggunakan metode pengobatan konservatif, sehingga tidak akan ada tindakan bedah. Nmecha diperkirakan akan absen dari BVB selama beberapa minggu dan baru akan kembali bermain menjelang akhir musim, tepatnya pada pertandingan-pertandingan terakhir musim ini di bulan Mei.
Dengan demikian, pemain berusia 25 tahun ini akan pulih tepat waktu untuk bergabung dengan skuad Piala Dunia. Pelatih timnas Jerman, Julian Nagelsmann, akan mengumumkan skuadnya pada 12 Mei, sebelum pertandingan uji coba melawan Finlandia (31 Mei) dan Amerika Serikat (6 Juni).
Namun, pencalonan tersebut sama sekali belum pasti, seperti yang telah dijelaskan Nagelsmann di sela-sela kemenangan 2-1 atas Ghana pada Senin: "Tentu saja ada risiko bahwa ia tidak bisa bermain di Piala Dunia," jelas pelatih timnas Jerman tersebut. "Bahkan setelah sembuh, kembalinya dia ke lapangan tidak dijamin: "Namun, belum ada jaminan bahwa dia bebas dari rasa sakit atau bisa menahan rasa sakit tersebut. Ini memang cedera yang tidak bisa dianggap remeh."
- (C)Getty Images
Nmecha adalah pemain inti yang tak tergantikan di BVB
Nmecha mengalami cedera saat Dortmund mengalahkan HSV 3-2 pada 21 Mei. Gelandang tersebut baru ditarik keluar pada masa tambahan waktu, dan kemudian BVB mengonfirmasi bahwa ia mengalami cedera ligamen lateral di lututnya. Nmecha diperkirakan akan absen selama "beberapa minggu", namun jangka waktu pastinya belum disebutkan.
Setelah penampilan gemilang di musim ini, Nmecha menjadi bagian tak tergantikan dari skuad inti Dortmund, dan di timnas Jerman pun ia diprediksi memiliki peluang besar untuk memainkan peran penting.
Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di timnas, Lothar Matthäus, baru-baru ini juga memuji pemain berusia 25 tahun itu dengan sangat tinggi: "Jika Felix Nmecha terus berkembang seperti ini dan terhindar dari cedera, maka ia tidak hanya akan menjadi pilar di Dortmund, tetapi juga bisa menjadi pengatur tempo di timnas, peran yang tidak lagi diemban Kimmich karena posisinya yang baru."
BVB - Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan Borussia Dortmund berikutnya
Tanggal
Pertandingan
4 April, pukul 18.30
VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)
11 April, pukul 15.30
BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)
18 April, pukul 15.30
TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)