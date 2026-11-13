Apakah Phil Foden perlu pindah klub? Mantan bintang timnas Inggris khawatir terhadap pengatur serangan Manchester City yang performanya menurun dan tersisih dari timnas Inggris itu pada era pasca-Pep Guardiola
Foden menandatangani kontrak baru hingga 2030
Setelah menghadapi banyak pertanyaan mengenai masa depannya, Foden, yang berasal dari Stockport, menandatangani kontrak baru dengan Manchester City pada musim panas yang akan membuatnya bertahan di Etihad Stadium hingga 2030. Kontrak tersebut juga mencakup opsi perpanjangan selama 12 bulan.
Untuk saat ini, ia masih berada di jalur untuk menghabiskan seluruh kariernya di satu klub. Setelah menimba ilmu di akademi ternama di Manchester, Foden telah mencatatkan 378 penampilan bersama klub yang memberinya kesempatan besar dan debut di tim senior pada usia 17 tahun.
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Sosok yang disebut-sebut sebagai Gascoigne berikutnya kesulitan menghasilkan kontribusi nyata
Foden telah menjuarai Premier League enam kali bersama Manchester City, serta memenangi Piala FA, Carabao Cup, dan Liga Champions. Ia juga dua kali dinobatkan sebagai Pemain Muda Terbaik PFA.
Namun, dua musim terakhir berjalan cukup berat baginya. Setelah mencetak 27 gol pada musim 2023/24, jumlah itu turun menjadi 13 pada musim berikutnya dan 10 pada musim lalu. Tempat di susunan pemain inti tak lagi terjamin bagi pemain yang pernah disebut sebagai calon Paul Gascoigne dan Wayne Rooney berikutnya dalam sepakbola Inggris.
Foden sempat bersinar di bawah bimbingan cermat Pep Guardiola, tetapi pelatih asal Catalunya itu mengakhiri kiprahnya di Manchester pada 2026. Enzo Maresca belum mampu mengeluarkan kemampuan terbaik Foden, sementara Thomas Tuchel terus mengabaikannya di level tim nasional setelah lebih dulu mengambil keputusan menyakitkan dengan tidak membawanya ke Piala Dunia.
Foden didorong mempertimbangkan hengkang dari Manchester City
Saat ditanya tentang kondisi saat ini dan masa depan pemain yang jelas berbakat itu, mantan bintang timnas Inggris Bent, yang berbicara dalam kerja sama dengan MrQ Live Casino, mengatakan kepada GOAL: “Saya khawatir soal Foden. Titik.
“Dan bukan hanya dari sudut pandang timnas. Dalam setiap percakapan, saya selalu bertanya-tanya seperti apa Foden ketika Pep tak lagi ada di sana. Sebab, seluruh pendidikan sepak bolanya berasal dari Pep Guardiola.
“Untuk bermain di bawah Pep, Anda membutuhkan serangkaian keterampilan khusus yang tidak dimiliki semua orang, sesuai dengan cara dia ingin tim bermain dalam sistem tertentu. Inggris tidak bermain seperti itu. Tak ada tim lain di dunia yang bermain seperti itu, bukan?
“Jadi, ketika bermain untuk Man City, dia tampil luar biasa, berada di level tertinggi, dan menjadi salah satu yang terbaik. Namun, setiap kali dia bermain untuk Inggris, kami tidak pernah melihat Phil Foden yang sama. Dia bahkan nyaris selalu kesulitan saat bermain untuk Inggris.
“Jadi, dengan Pep yang sudah tidak ada di sana, Foden yang kini tidak bermain untuk Manchester City, dan namanya yang sekarang tidak masuk skuad Inggris, saya bertanya-tanya apakah pindah dari City mungkin menjadi pilihan terbaik bagi Phil Foden untuk memulai lagi dan menemukan kembali dirinya.
“Saya tahu masa kepemimpinan Maresca masih di tahap awal, tetapi sejauh ini saya sedikit khawatir tentang Phil Foden dan seperti apa kelanjutan kariernya tanpa Pep.”
- Getty
Persaingan ketat memperebutkan tempat di Stadion Etihad
Foden telah tampil delapan kali di Premier League musim ini, tetapi belum menjadi starter dalam pertandingan liga sejak 17 Oktober dan menerima kartu merah saat laga derbi melawan Manchester United baru berjalan 23 menit di Old Trafford.
Ia mencetak hat-trick dalam laga Liga Champions melawan AEK Athens, tetapi kontribusi golnya di kompetisi domestik masih minim, sehingga ia sulit menggeser pemain seperti Enzo Fernandez, Rayan Cherki dan Iliman Ndiaye.
Ada kemungkinan kepindahan ke klub lain menarik baginya dan menjadi opsi yang lebih serius pada suatu saat nanti. Pemain timnas Inggris dengan 49 penampilan itu kemungkinan tidak akan kekurangan peminat jika tersedia di bursa transfer.
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