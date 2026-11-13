Saat ditanya tentang kondisi saat ini dan masa depan pemain yang jelas berbakat itu, mantan bintang timnas Inggris Bent, yang berbicara dalam kerja sama dengan MrQ Live Casino, mengatakan kepada GOAL: “Saya khawatir soal Foden. Titik.

“Dan bukan hanya dari sudut pandang timnas. Dalam setiap percakapan, saya selalu bertanya-tanya seperti apa Foden ketika Pep tak lagi ada di sana. Sebab, seluruh pendidikan sepak bolanya berasal dari Pep Guardiola.

“Untuk bermain di bawah Pep, Anda membutuhkan serangkaian keterampilan khusus yang tidak dimiliki semua orang, sesuai dengan cara dia ingin tim bermain dalam sistem tertentu. Inggris tidak bermain seperti itu. Tak ada tim lain di dunia yang bermain seperti itu, bukan?

“Jadi, ketika bermain untuk Man City, dia tampil luar biasa, berada di level tertinggi, dan menjadi salah satu yang terbaik. Namun, setiap kali dia bermain untuk Inggris, kami tidak pernah melihat Phil Foden yang sama. Dia bahkan nyaris selalu kesulitan saat bermain untuk Inggris.

“Jadi, dengan Pep yang sudah tidak ada di sana, Foden yang kini tidak bermain untuk Manchester City, dan namanya yang sekarang tidak masuk skuad Inggris, saya bertanya-tanya apakah pindah dari City mungkin menjadi pilihan terbaik bagi Phil Foden untuk memulai lagi dan menemukan kembali dirinya.

“Saya tahu masa kepemimpinan Maresca masih di tahap awal, tetapi sejauh ini saya sedikit khawatir tentang Phil Foden dan seperti apa kelanjutan kariernya tanpa Pep.”