Apakah petualangan Jadon Sancho di Liga Premier sudah berakhir? Mantan bek Aston Villa mengulas kegagalan masa peminjaman sang sayap seharga £73 juta dan membuat prediksi transfer ke depannya
Catatan Sancho: Masa peminjaman yang sulit di Chelsea dan Villa
Sancho mengambil keputusan berani untuk keluar dari zona nyamannya saat meninggalkan Manchester City dan bergabung dengan Borussia Dortmund pada 2017. Ia berhasil menembus tim senior di Jerman, dengan mencetak 50 gol dalam 137 penampilan bersama BVB.
Pengakuan internasional bersama Inggris pun menghampirinya, dengan debutnya pada tahun 2018, namun jumlah penampilannya bersama The Three Lions hanya mencapai 23 kali setelah ia kesulitan menemukan performa terbaiknya di level klub. Tidak ada peluang bagi Sancho untuk masuk ke dalam skuad Thomas Tuchel untuk Piala Dunia 2026.
Hal itu karena masa pinjaman di Villa gagal mengembalikan semangat yang hilang. Setelah menikmati gelar Conference League bersama Chelsea pada 2025, Sancho berhasil menambahkan medali juara Liga Europa ke koleksinya. Namun, ia hanya mencetak satu gol dan tiga assist dalam 39 penampilan untuk The Villans.
Posisi starter sangat terbatas sepanjang musim 2025-26, dengan Unai Emery lebih memilih opsi alternatif di area serangan sayap. Masih harus dilihat apakah kesepakatan transfer permanen akan dipertimbangkan.
Apakah Sancho sudah tidak akan bermain lagi di Liga Premier?
Sancho dibeli United seharga £73 juta ($98 juta) saat bergabung ke Old Trafford, namun ia hanya mencetak 12 gol untuk klub tersebut, dan nilainya pun anjlok drastis. Mungkinkah Premier League tidak akan melihatnya lagi untuk beberapa waktu ke depan?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Hutton, mantan bek Villa tersebut - yang berbicara secara eksklusif bekerja sama dengan Uudet Kasinot - mengatakan kepada GOAL: “Mungkin. Ini sulit baginya karena saya benar-benar menyukainya sebagai pemain.
“Saya pikir saat dia di Dortmund, dia benar-benar luar biasa. Dia menunjukkan apa yang dia mampu lakukan—pemain teknis sejati, suka melakukan 1 lawan 1, menciptakan peluang. Kita belum melihat itu.
“Saya tidak tahu apakah itu karena pindah ke Manchester United tidak berjalan sesuai harapan dan sedikit kurang percaya diri. Saya melihat di Villa musim ini sesekali apa yang dia mampu lakukan, tapi mungkin saja biaya transfer, gaji, atau struktur kesepakatan itu yang membuat tim lain enggan.
“Jadi, apakah dia akan dipinjamkan lagi ke klub Eropa lain, kita tunggu saja. Sayang sekali dia belum bisa mencapai level terbaiknya.”
Rencana transfer: Apakah Villa mempertimbangkan untuk membeli secara permanen?
Emery belum banyak memberikan petunjuk mengenai rencananya untuk Sancho. Keputusan besar harus diambil oleh semua pihak menjelang dibukanya jendela transfer berikutnya, di mana semua orang ingin tahu posisi mereka.
Pelatih kepala asal Spanyol di Villa ini mengatakan saat ditanya mengenai masa depan Sancho: “Kami akan merenungkan dan menganalisis setiap situasi. Kami akan memutuskannya, tapi belum saat ini. Kami ambisius dan segala hal yang kami lakukan penting untuk menganalisis bagaimana kami bisa menjadi lebih baik tahun depan. Saya hanya ingin berkembang dan menjadi lebih baik tahun depan. Keputusan yang kami ambil akan mengarah ke sana.”
Man Utd akan mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak dan meminta biaya transfer
Kontrak Sancho di Old Trafford akan berakhir dalam hitungan minggu, yang seharusnya membuatnya menjadi pemain bebas transfer, namun United dilaporkan akan mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak selama 12 bulan yang akan memungkinkan mereka meminta biaya transfer dari setiap penjualan.
Masih harus dilihat apakah Villa telah melihat cukup banyak hal dari Sancho untuk meyakinkan mereka bahwa ia layak masuk dalam rencana untuk musim 2026-27 yang mencakup kembalinya ke kompetisi Liga Champions. Kemungkinan masa bakti ketiganya di Dortmund juga telah dibicarakan, sementara sejumlah tim di seluruh Eropa dikabarkan tertarik padanya.