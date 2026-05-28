Sancho mengambil keputusan berani untuk keluar dari zona nyamannya saat meninggalkan Manchester City dan bergabung dengan Borussia Dortmund pada 2017. Ia berhasil menembus tim senior di Jerman, dengan mencetak 50 gol dalam 137 penampilan bersama BVB.

Pengakuan internasional bersama Inggris pun menghampirinya, dengan debutnya pada tahun 2018, namun jumlah penampilannya bersama The Three Lions hanya mencapai 23 kali setelah ia kesulitan menemukan performa terbaiknya di level klub. Tidak ada peluang bagi Sancho untuk masuk ke dalam skuad Thomas Tuchel untuk Piala Dunia 2026.

Hal itu karena masa pinjaman di Villa gagal mengembalikan semangat yang hilang. Setelah menikmati gelar Conference League bersama Chelsea pada 2025, Sancho berhasil menambahkan medali juara Liga Europa ke koleksinya. Namun, ia hanya mencetak satu gol dan tiga assist dalam 39 penampilan untuk The Villans.

Posisi starter sangat terbatas sepanjang musim 2025-26, dengan Unai Emery lebih memilih opsi alternatif di area serangan sayap. Masih harus dilihat apakah kesepakatan transfer permanen akan dipertimbangkan.