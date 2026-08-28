Apakah Perez berada di balik penolakan Atletico untuk bernegosiasi dengan Barcelona?

Namun, yang belum terbukti adalah adanya hubungan sebab-akibat antara kedua hal tersebut, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa tawaran Real Madrid-lah yang kemudian mendorong Atletico untuk menetapkan nilai Julian sekitar 150 juta euro.
Namun, bisa dipastikan bahwa angka yang diumumkan oleh Florentino Perez pada akhirnya berubah menjadi harga acuan utama untuk keseluruhan proses tersebut.
Dan dari sudut pandang Catalonia, di sinilah letak kecurigaannya. Jika Atletico tahu bahwa sangat sulit untuk menjual bintang besarnya ke Real Madrid, dan jika Real Madrid tidak lagi berusaha untuk merekrutnya setelah itu, maka tawaran tersebut secara praktis berdampak pada peningkatan batas finansial yang harus dihadapi Barcelona.
Fakta-fakta yang terdokumentasi dengan demikian menggambarkan sebuah rangkaian yang menarik: Apollo dan ACS adalah mitra bisnis dengan porsi setara sebesar 50%.
Kemudian Apollo turut membiayai stadion Santiago Bernabeu, dan kini Apollo menjadi pemegang saham terbesar di Atletico. Selain itu, dewan direksi baru klub asal Madrid tersebut, di mana Apollo memiliki kehadiran yang kuat, secara bulat mendukung keputusan untuk menolak bernegosiasi dengan Barcelona. Dan sebelum semua itu, Real Madrid mengumumkan tawaran senilai 150 juta euro untuk Julian, tawaran yang di Barcelona ditafsirkan sebagai kemungkinan sebuah manuver untuk menaikkan biaya perekrutan penyerang asal Argentina tersebut.
Ini adalah fakta-fakta yang membenarkan diajukannya pertanyaan-pertanyaan, tetapi tidak memungkinkan untuk menjawab secara positif pertanyaan utamanya, karena tidak ada bukti terbuka apa pun bahwa Florentino Perez menggunakan hubungannya dengan Apollo untuk mencegah Alvarez pindah ke Barcelona, sebagaimana juga tidak ada bukti bahwa Apollo mengambil keputusan Atletico dengan memikirkan kepentingan Real Madrid.
Hubungan bisnis itu ada. Pembiayaan stadion Bernabeu memang terjadi. Tawaran 150 juta euro memang terjadi dan diumumkan secara resmi oleh Real Madrid, sebagaimana pula penafsiran tawaran tersebut sebagai langkah yang mungkin menimbulkan kerugian ekonomi bagi Barcelona telah muncul sejak momen pertama.