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Atletico Madrid v Real Madrid CF - Copa del ReyGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Apakah Perez berada di balik penolakan Atletico untuk bernegosiasi dengan Barcelona?

FEATURES
LaLiga
J. Alvarez
Atletico Madrid
Barcelona
Real Madrid
Spanyol
Argentina

Penolakan tegas dari pihak Atletico Madrid untuk bernegosiasi dengan Barcelona terkait Julian Alvarez menimbulkan banyak tanda tanya. 

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa persoalan ini mendapatkan dimensi khusus sejak Apollo Sports Capital menjadi pemegang saham terbesar di Atletico pada 12 Maret lalu. 

Apollo bukanlah pihak yang asing bagi Florentino Perez, presiden Real Madrid. Sebaliknya, terdapat hubungan komersial dan finansial yang terdokumentasi secara penuh antara raksasa Amerika tersebut dengan ACS serta Real Madrid sendiri.

Hal ini tidak lantas berarti bahwa Florentino Perez berada di balik keputusan Atletico untuk menolak bernegosiasi dengan Barcelona, sebab tidak ada satu pun bukti terbuka mengenai adanya kontak, pemberian instruksi, atau kesepakatan dalam hal ini. Namun, preseden yang ada memungkinkan diajukannya sebuah pertanyaan yang tampak tak terelakkan bagi para pendukung Barcelona.

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  • Apollo dan ACS mitra sejajar dengan porsi masing-masing 50%

    Hubungan terpenting bermula pada tahun 2014. Pada 17 Desember tahun tersebut, perusahaan Leighton, yang saat itu berada di bawah struktur korporasi perusahaan Hochtief dan ACS, menjual 50% saham divisi layanannya kepada sejumlah dana yang dikelola oleh Apollo Global Management.

    Laporan keuangan tahunan ACS menjelaskan hal ini secara gamblang. Leighton menjual saham sebesar 50% dan menjalin kesepakatan proyek bersama dengan Apollo, sebagaimana dokumen perusahaan Australia itu sendiri menggambarkan transaksi tersebut sebagai kemitraan investasi dengan rasio 50:50.

    Dengan demikian, hubungan itu bukan sekadar kerja sama sesaat antara klien dan penyedia dana. Selama bertahun-tahun, perusahaan-perusahaan afiliasi dari grup yang dipimpin Perez dan dana-dana Apollo menjadi mitra bisnis yang setara, dalam aktivitas yang kemudian menjadi bagian dari perusahaan Ventia, salah satu perusahaan Australia terbesar yang bergerak di bidang layanan dan infrastruktur. Hingga tahun 2021, CIMIC, anak perusahaan ACS, mengelola Ventia bersama Apollo.

    Jelas bahwa Apollo dan grup bisnis Florentino saling mengenal dengan baik, sekaligus berbagi kepentingan ekonomi yang penting.

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  • imago-sport-1082025494.jpgSOPA Images

    Apollo mendanai Stadion Santiago Bernabeu

    Ada titik hubung lainnya, dan kali ini secara langsung dengan Real Madrid. Pada Desember 2021, klub asal ibu kota Spanyol tersebut merampungkan kesepakatan pembiayaan tambahan senilai 225 juta euro yang dialokasikan untuk pekerjaan renovasi Stadion Santiago Bernabeu. 

    Menurut yang dimuat surat kabar El Confidencial, mengutip situs GlobalCapital, Apollo, MetLife, dan Northwestern Mutual merupakan investor paling menonjol dalam proses tersebut, yang penataannya ditangani oleh JP Morgan dan Bank of America.

    Dan kini Apollo menguasai Atletico Madrid. Pada Maret lalu, perusahaan asal Amerika Serikat itu merampungkan akuisisi mayoritas saham klub asal Madrid tersebut. 

    Apollo sendiri secara resmi menegaskan bahwa Apollo Sports Capital menjadi pemegang saham terbesar di Atletico**, sementara Miguel Angel Gil Marin dan Enrique Cerezo tetap memimpin klub.

    Selain itu, Apollo menunjuk lima dari 11 anggota dewan direksi yang baru, dan ini adalah dewan yang sama yang kini secara bulat mendukung keputusan untuk menolak bernegosiasi dengan Barcelona.

  • Julian AlvarezGetty Images

    150 juta euro mengubah keadaan

    Di sinilah muncul babak paling kontroversial dalam keseluruhan kisah ini. Pada 9 Juni 2026, Real Madrid mengeluarkan pernyataan resmi yang sama sekali tidak biasa. 

    Klub menegaskan bahwa dewan direksinya telah mengajukan tawaran senilai 150 juta euro kepada Atletico Madrid untuk mendapatkan hak registrasi Julian Alvarez, dan bahwa Los Rojiblancos menolak tawaran tersebut.

    Pada saat itu, Julian Alvarez memang sudah menjadi salah satu target utama Barcelona, dan proses ini menarik perhatian khusus karena ketertarikan Real Madrid terhadap penyerang asal Argentina itu nyaris menghilang setelah pengumuman tersebut. Adapun pembacaan yang muncul dari pihak Barcelona sama sekali berbeda dari sekadar upaya gagal untuk mendatangkan sang pemain.

    Langkah tersebut ditafsirkan oleh kubu Katalan sebagai manuver yang bertujuan menaikkan harga yang nantinya harus dibayar Barcelona.

    Pada awal Juni, bocor sebuah pertemuan yang mempertemukan Florentino dan Cerezo di meja makan, dan urutan kronologisnya tampak sangat mencolok.

    Pertama, Real Madrid secara terbuka meletakkan angka 150 juta euro di atas meja, lalu setelah itu, angka yang sama berubah menjadi acuan yang digunakan Atletico untuk secara hipotetis mengizinkan kepergian Julian.

    Menurut yang disebutkan Cadena SER, klub asal Madrid tersebut memberi tahu sang pemain bahwa jika ia ingin pergi, maka harus ada tawaran senilai 150 juta euro sebelum 20 Juni.

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  • Florentino PérezGetty

    Kemiripan yang jelas: urutan yang mencolok

    Namun, yang belum terbukti adalah adanya hubungan sebab-akibat antara kedua hal tersebut, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa tawaran Real Madrid-lah yang kemudian mendorong Atletico untuk menetapkan nilai Julian sekitar 150 juta euro. 

    Namun, bisa dipastikan bahwa angka yang diumumkan oleh Florentino Perez pada akhirnya berubah menjadi harga acuan utama untuk keseluruhan proses tersebut.

    Dan dari sudut pandang Catalonia, di sinilah letak kecurigaannya. Jika Atletico tahu bahwa sangat sulit untuk menjual bintang besarnya ke Real Madrid, dan jika Real Madrid tidak lagi berusaha untuk merekrutnya setelah itu, maka tawaran tersebut secara praktis berdampak pada peningkatan batas finansial yang harus dihadapi Barcelona.

    Fakta-fakta yang terdokumentasi dengan demikian menggambarkan sebuah rangkaian yang menarik: Apollo dan ACS adalah mitra bisnis dengan porsi setara sebesar 50%. 

    Kemudian Apollo turut membiayai stadion Santiago Bernabeu, dan kini Apollo menjadi pemegang saham terbesar di Atletico. Selain itu, dewan direksi baru klub asal Madrid tersebut, di mana Apollo memiliki kehadiran yang kuat, secara bulat mendukung keputusan untuk menolak bernegosiasi dengan Barcelona. Dan sebelum semua itu, Real Madrid mengumumkan tawaran senilai 150 juta euro untuk Julian, tawaran yang di Barcelona ditafsirkan sebagai kemungkinan sebuah manuver untuk menaikkan biaya perekrutan penyerang asal Argentina tersebut.

    Ini adalah fakta-fakta yang membenarkan diajukannya pertanyaan-pertanyaan, tetapi tidak memungkinkan untuk menjawab secara positif pertanyaan utamanya, karena tidak ada bukti terbuka apa pun bahwa Florentino Perez menggunakan hubungannya dengan Apollo untuk mencegah Alvarez pindah ke Barcelona, sebagaimana juga tidak ada bukti bahwa Apollo mengambil keputusan Atletico dengan memikirkan kepentingan Real Madrid.

    Hubungan bisnis itu ada. Pembiayaan stadion Bernabeu memang terjadi. Tawaran 150 juta euro memang terjadi dan diumumkan secara resmi oleh Real Madrid, sebagaimana pula penafsiran tawaran tersebut sebagai langkah yang mungkin menimbulkan kerugian ekonomi bagi Barcelona telah muncul sejak momen pertama.

  • Banyak kebetulan dalam latar yang berkabut

    Ada banyak kebetulan dalam latar belakang yang samar, yang mendorong Barcelona untuk mempertanyakan apakah Florentino memainkan peran dalam semua kekacauan ini. 

    Mungkin ini hanya sekadar alasan dari pihak yang tidak akan mampu merekrut sang pemain, atau mungkin ada sesuatu yang lain yang mengungkap pengaruh besar yang dimiliki Florentino Perez di berbagai lingkaran masyarakat.

    Bagaimanapun, ketidakmampuan Barcelona untuk merekrut Julian seharusnya menjadi sumber kelegaan bagi Real Madrid, karena itu berarti Barcelona tidak akan memperkuat skuadnya sebesar yang mereka inginkan.

    Sport menyoroti, "Mari kita ingat bahwa Florentino Perez dan Joan Laporta memiliki hubungan buruk sejak Barcelona menarik diri dari proyek Liga Super Eropa, dan juga karena tuntutan yang diajukan Real Madrid dalam kasus Negreira.