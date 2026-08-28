Apakah Perez berada di balik penolakan Atletico untuk bernegosiasi dengan Barcelona?

Penolakan tegas dari pihak Atletico Madrid untuk bernegosiasi dengan Barcelona terkait Julian Alvarez menimbulkan banyak tanda tanya.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa persoalan ini mendapatkan dimensi khusus sejak Apollo Sports Capital menjadi pemegang saham terbesar di Atletico pada 12 Maret lalu.

Apollo bukanlah pihak yang asing bagi Florentino Perez, presiden Real Madrid. Sebaliknya, terdapat hubungan komersial dan finansial yang terdokumentasi secara penuh antara raksasa Amerika tersebut dengan ACS serta Real Madrid sendiri.

Hal ini tidak lantas berarti bahwa Florentino Perez berada di balik keputusan Atletico untuk menolak bernegosiasi dengan Barcelona, sebab tidak ada satu pun bukti terbuka mengenai adanya kontak, pemberian instruksi, atau kesepakatan dalam hal ini. Namun, preseden yang ada memungkinkan diajukannya sebuah pertanyaan yang tampak tak terelakkan bagi para pendukung Barcelona.

Anda dapat membahas topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum Kooora