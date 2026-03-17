Apakah Pep Guardiola sudah kehilangan sentuhan ajaibnya? Keputusan rotasi pemain yang membingungkan dari sang pelatih membuat Man City harus berjuang keras untuk mempertahankan peluang mereka di musim ini

Penjelasan Guardiola bahwa ia ingin "membuat Bernabeu merasa bahwa kami ada di sana" terkesan sombong. Hal itu mengingatkan pada taktik naifnya bersama Bayern pada 2014, yang ia gambarkan sebagai "kesalahan terbesar dalam karier saya", dan tak lama setelah pertandingan usai, beberapa kutipan pedas dari Fabio Capello, yang disampaikan kepada surat kabar Spanyol El Mundo hampir tepat setahun sebelumnya, mulai bermunculan kembali di media sosial.

"Tahukah Anda apa yang tidak saya sukai dari Guardiola? Arogansinya," kata mantan manajer Inggris itu. "Liga Champions yang dimenangkannya bersama City adalah satu-satunya di mana ia tidak mencoba hal-hal aneh dalam pertandingan-pertandingan penentu. Tapi di tahun-tahun lainnya, di Manchester dan Munich, pada hari-hari krusial, dia selalu ingin menjadi protagonis. Dia akan mengubah hal-hal dan mengada-ada agar bisa berkata: ‘Bukan para pemain yang menang, tapi aku’. Dan kesombongan itu membuatnya kehilangan beberapa gelar Liga Champions. Aku menghormatinya, tapi bagiku, hal itu jelas."

Kecuali jika City menjadi tim kelima dalam sejarah modern kompetisi ini yang berhasil membalikkan defisit tiga gol atau lebih dan lolos ke perempat final, maka kesombongan Guardiola akan membuatnya kehilangan gelar Liga Champions lainnya. Namun, hanya tiga hari setelah kesalahannya di Bernabeu, sang pelatih membuat keputusan pemilihan pemain yang bahkan lebih membingungkan.