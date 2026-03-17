Has Pep lost his magic touch
Richard Martin

Diterjemahkan oleh

Apakah Pep Guardiola sudah kehilangan sentuhan ajaibnya? Keputusan rotasi pemain yang membingungkan dari sang pelatih membuat Man City harus berjuang keras untuk mempertahankan peluang mereka di musim ini

Dengan Manchester City tertinggal 3-0 dari Real Madrid menjelang leg kedua babak 16 besar Liga Champions, Anda mungkin mengira Pep Guardiola akan menghabiskan hari sebelum pertandingan di Stadion Etihad untuk membahas instruksi taktis bersama skuadnya atau memberikan pesan motivasi guna membantu mereka membalikkan defisit yang sangat berat ini melawan raja-raja sepak bola Eropa. Anda tentu tidak akan membayangkan sang pelatih justru memberi para pemainnya hari libur.

Namun, itulah tepatnya yang dilakukan Guardiola pada hari Senin, memberikan bukti lebih lanjut—seolah-olah masih diperlukan—bahwa ia berbeda dari yang lain.

Interpretasi unik Guardiola terhadap sepak bola lah yang menjadikannya salah satu pelatih klub paling sukses sepanjang masa, namun dengan City yang telah kehilangan posisi penting dari Arsenal dalam perebutan gelar Liga Premier sekaligus berada dalam bahaya besar tersingkir dari kompetisi Eropa, pemilihan pemain yang dilakukan pelatih asal Catalan ini mendapat sorotan tajam di tengah tanda-tanda bahwa pria yang telah mendefinisikan dunia kepelatihan selama dua dekade terakhir ini mulai kehilangan sentuhan ajaibnya.

  • FC Internazionale v Manchester City FC - UEFA Champions League Final 2022/23Getty Images Sport

    Tidak lagi terlalu banyak berpikir...

    Meskipun telah memenangkan tiga gelar Liga Champions dan mengoleksi 12 gelar liga selama kariernya di Spanyol, Jerman, dan Inggris, serta berbagai trofi lainnya, Guardiola terus dibayangi reputasinya yang dianggap terlalu banyak berpikir dalam pertandingan-pertandingan besar, terutama di ajang Eropa. Itu adalah reputasi yang sangat dibencinya, dan baru pekan lalu ia mengaku "dihujat habis-habisan" karena keputusannya.

    Namun, ada banyak bukti yang mendukungnya, seperti menurunkan empat penyerang untuk Bayern Munich melawan Madrid pada 2014, memainkan Eric Garcia yang masih kurang berpengalaman dalam formasi tiga bek melawan Lyon pada 2020, atau menempatkan Ilkay Gundogan sebagai gelandang bertahan dalam final Liga Champions 2021 melawan Chelsea. 

    Untungnya bagi para penggemar City, susunan pemain Guardiola yang mengejutkan tampaknya tidak lagi menjadi masalah besar. Pilihan timnya cukup konsisten dalam perjalanan menuju kemenangan pertama dan satu-satunya City di Liga Champions pada 2023, yang berjalan dengan sangat baik saat mereka mengungguli Madrid dan Bayern sebelum berhasil mengalahkan Inter di final. 

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Tapi kebiasaan lama sulit dihilangkan

    Kegagalan City di kompetisi ini di tangan Madrid pada perempat final 2024 melalui adu penalti bisa saja dianggap sebagai nasib buruk, sementara kekalahan telak musim lalu dari Los Merengues sebagian besar bisa disalahkan pada performa City yang sedang sangat buruk saat itu serta kehebatan Kylian Mbappe.

    Namun, kecenderungan Guardiola untuk menghadirkan kejutan taktis dan harus membayar mahal karenanya kembali muncul dengan keras pekan lalu saat melawan Madrid dan West Ham.

    Manajer Real, Alvaro Arbeloa, yang begitu sering kalah dari Guardiola saat masih menjadi pemain, telah meramalkan kejadian keesokan harinya dalam konferensi pers prapertandingan ketika ia mengatakan bahwa manajer City itu "selalu memiliki kejutan yang direncanakan". Dan di ibu kota Spanyol, Guardiola menurunkan susunan pemain penyerang yang berani, yang tidak hanya mengacaukan semua yang telah dibangun City dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya, tetapi juga bertentangan dengan keinginannya yang biasa untuk menguasai permainan pada leg pertama babak sistem gugur.

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Mengubah formula yang sudah terbukti sukses

    Guardiola tidak menurunkan empat bek andalannya, yakni Rayan Ait-Nouri, Marc Guehi, Ruben Dias, dan Matheus Nunes, yang telah tampil bersama sebagai starter dalam empat pertandingan liga sebelumnya. Ia juga memisahkan trio gelandang Nico O'Reilly, Bernardo Silva, dan Rodri yang telah menjadi fondasi kebangkitan performa tim belakangan ini, termasuk saat mereka meraih enam kemenangan beruntun pada bulan Februari. 

    O'Reilly, yang kembali bermain sebagai bek kiri untuk pertama kalinya dalam dua bulan, diekspos dengan buruk oleh Federico Valverde untuk gol pembuka, sementara Madrid melewati lini tengah City yang terbuka lebar setiap kali mereka mencetak gol. Guardiola menolak mengakui kesalahannya, dengan menyoroti dominasi timnya pada 20 menit pertama sambil mengklaim bahwa Madrid mencetak gol dari satu-satunya tembakan tepat sasaran mereka. Faktanya, tuan rumah memiliki tujuh upaya ke gawang dibandingkan empat milik City, dan Vinicius Jr membuang peluang untuk praktis mengunci kemenangan saat ia gagal mengeksekusi penalti di babak kedua.

  • FBL-UAE-SPORTS-CONFERENCEAFP

    Tuduhan 'kesombongan' itu memang benar adanya

    Penjelasan Guardiola bahwa ia ingin "membuat Bernabeu merasa bahwa kami ada di sana" terkesan sombong. Hal itu mengingatkan pada taktik naifnya bersama Bayern pada 2014, yang ia gambarkan sebagai "kesalahan terbesar dalam karier saya", dan tak lama setelah pertandingan usai, beberapa kutipan pedas dari Fabio Capello, yang disampaikan kepada surat kabar Spanyol El Mundo hampir tepat setahun sebelumnya, mulai bermunculan kembali di media sosial. 

    "Tahukah Anda apa yang tidak saya sukai dari Guardiola? Arogansinya," kata mantan manajer Inggris itu. "Liga Champions yang dimenangkannya bersama City adalah satu-satunya di mana ia tidak mencoba hal-hal aneh dalam pertandingan-pertandingan penentu. Tapi di tahun-tahun lainnya, di Manchester dan Munich, pada hari-hari krusial, dia selalu ingin menjadi protagonis. Dia akan mengubah hal-hal dan mengada-ada agar bisa berkata: ‘Bukan para pemain yang menang, tapi aku’. Dan kesombongan itu membuatnya kehilangan beberapa gelar Liga Champions. Aku menghormatinya, tapi bagiku, hal itu jelas."

    Kecuali jika City menjadi tim kelima dalam sejarah modern kompetisi ini yang berhasil membalikkan defisit tiga gol atau lebih dan lolos ke perempat final, maka kesombongan Guardiola akan membuatnya kehilangan gelar Liga Champions lainnya. Namun, hanya tiga hari setelah kesalahannya di Bernabeu, sang pelatih membuat keputusan pemilihan pemain yang bahkan lebih membingungkan. 

  • West Ham United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    "Sekarang aku pantas mendapatkannya"

    Setelah tampil agresif di kandang tim paling sukses di sepak bola Eropa, Guardiola kemudian memilih untuk mengutamakan penguasaan bola di London Stadium saat menghadapi West Ham yang terancam degradasi. Melawan pelatih yang terkenal defensif seperti Nuno Espirito Santo, manajer City memilih untuk kembali memainkan Antoine Semenyo sebagai starter, mengorbankan Rayan Cherki, yang kemampuannya bermain di ruang sempit dan mengontrol bola dengan baik membuatnya tampak seperti kandidat ideal untuk kesempatan seperti itu. 

    Guardiola memasukkan Cherki saat pertandingan tersisa setengah jam dan menambah tiga penyerang lagi, namun itu sudah terlambat dan City kehilangan poin melawan tim yang berjuang menghindari degradasi untuk pertandingan kedua berturut-turut, tertinggal sembilan poin dari Arsenal dalam perburuan gelar, meski mereka masih memiliki satu pertandingan lebih sedikit.

    Kali ini Guardiola mengakui kesalahannya, meskipun dengan nada sarkasme yang lebih kental: "Pilihan pemain yang buruk, sekarang kalian bisa mengkritik saya habis-habisan soal pemilihan pemain, sekarang saya pantas mendapatkannya."

  • Manchester City FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Warisan elit dipertaruhkan

    Guardiola tidak boleh lagi melakukan banyak kesalahan dalam pemilihan pemain selama sebulan ke depan, mengingat City akan menghadapi Madrid, Arsenal di final Carabao Cup, Liverpool di perempat final FA Cup, dan kemudian bertandang ke markas Chelsea sebelum laga penentuan gelar melawan The Gunners pada 18 April. Musim City, yang beberapa minggu lalu tampak begitu menjanjikan, bisa runtuh dan menjadi tak berarti dalam waktu empat minggu. Dan dengan adanya ekspektasi bahwa Guardiola bisa hengkang pada Juni, hal itu akan menjadi akhir yang sangat pahit bagi dekade luar biasa yang ia jalani bersama City.

    Namun, harapan klub untuk meraih trofi bukanlah satu-satunya hal yang dipertaruhkan saat ini. Warisan Guardiola sebagai taktik yang benar-benar elit juga dipertaruhkan. Dia layak untuk mengakhiri kariernya dengan gemilang, tetapi ada risiko bahwa warisannya akan ternoda oleh ketidakmampuannya untuk menahan diri dari membuat kejutan.

