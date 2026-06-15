Apakah Pep Guardiola menjadi ancaman bagi Thomas Tuchel? Legenda Inggris Michael Owen menyebutkan dua alasan mengapa mantan manajer Manchester City itu tidak akan mengincar posisi pelatih Timnas Inggris

Meskipun kontraknya di Etihad Stadium masih tersisa satu tahun lagi, Guardiola telah memutuskan untuk mundur dari bangku cadangan setelah 10 musim penuh prestasi bersama tim biru Manchester. Sebagai salah satu manajer paling bersemangat di dunia sepak bola, ia kini menantikan masa istirahat dan relaksasi.

Sebaliknya, pria lain yang sangat memahami tekanan bekerja di Liga Premier dan Bundesliga - mantan manajer Chelsea dan Bayern Munich, Tuchel - sedang mempersiapkan diri untuk musim panas yang paling sibuk.

Setelah ditugaskan untuk mengakhiri 60 tahun kekecewaan bagi tim nasional pria Inggris, pria berusia 52 tahun ini bersiap untuk berada di bawah sorotan ter terang di Amerika Utara. Ia akan melakukannya setelah sebelumnya mendapatkan perpanjangan kontrak hingga Euro 2028.

Itu adalah bentuk kepercayaan yang besar dari Asosiasi Sepak Bola Inggris, tetapi hasil akhir lah yang pada akhirnya akan menentukan apakah kontrak tersebut akan dipenuhi atau tidak. Jika Inggris gagal total dalam upaya terbaru mereka untuk meraih gelar besar yang sulit diraih, maka pertanyaan pasti akan muncul mengenai pria yang memimpin tim tersebut.