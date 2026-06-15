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Apakah Pep Guardiola menjadi ancaman bagi Thomas Tuchel? Legenda Inggris Michael Owen menyebutkan dua alasan mengapa mantan manajer Manchester City itu tidak akan mengincar posisi pelatih Timnas Inggris
Guardiola menganggur sementara Tuchel memimpin Inggris di Piala Dunia 2026
Meskipun kontraknya di Etihad Stadium masih tersisa satu tahun lagi, Guardiola telah memutuskan untuk mundur dari bangku cadangan setelah 10 musim penuh prestasi bersama tim biru Manchester. Sebagai salah satu manajer paling bersemangat di dunia sepak bola, ia kini menantikan masa istirahat dan relaksasi.
Sebaliknya, pria lain yang sangat memahami tekanan bekerja di Liga Premier dan Bundesliga - mantan manajer Chelsea dan Bayern Munich, Tuchel - sedang mempersiapkan diri untuk musim panas yang paling sibuk.
Setelah ditugaskan untuk mengakhiri 60 tahun kekecewaan bagi tim nasional pria Inggris, pria berusia 52 tahun ini bersiap untuk berada di bawah sorotan ter terang di Amerika Utara. Ia akan melakukannya setelah sebelumnya mendapatkan perpanjangan kontrak hingga Euro 2028.
Itu adalah bentuk kepercayaan yang besar dari Asosiasi Sepak Bola Inggris, tetapi hasil akhir lah yang pada akhirnya akan menentukan apakah kontrak tersebut akan dipenuhi atau tidak. Jika Inggris gagal total dalam upaya terbaru mereka untuk meraih gelar besar yang sulit diraih, maka pertanyaan pasti akan muncul mengenai pria yang memimpin tim tersebut.
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Apakah Guardiola bisa menjadi ancaman bagi Tuchel jika Timnas Inggris gagal?
Nama Guardiola pasti akan ikut disinggung dalam perdebatan itu, mengingat kecintaannya pada sepak bola Inggris bukanlah rahasia lagi, tetapi apakah legenda Barcelona dan City ini harus dianggap sebagai ancaman nyata bagi Tuchel?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Owen, mantan striker Inggris itu—berbicara sehubungan dengan odds taruhan Piala Dunia 2026—mengatakan kepada GOAL: “Menurut saya, itu agak di luar dugaan, secara pribadi. Pertama, kami tidak sedang mencari manajer saat ini. Kami baru saja memberikan kontrak baru kepada manajer kami. Saya tidak bisa membayangkannya. Dan kedua, saya tidak tahu mengapa, saya tidak bisa membayangkan mengapa Pep akan menerimanya.
“Dia sudah berkecimpung di dunia sepak bola selama bertahun-tahun tanpa henti. Saya sarankan dia akan mengambil istirahat panjang sebelum memikirkan hal lain.
“Jika Inggris tersingkir dan kami benar-benar berantakan, dan keputusan diambil untuk berpisah—yang akan menjadi kejutan besar mengingat kami baru saja memberikan kontrak baru kepada manajer—itu akan menjadi malu besar bagi FA jika hal itu terjadi. Tapi mari kita asumsikan itu terjadi, maka tentu saja segala kemungkinan terbuka. Itu akan membutuhkan rangkaian peristiwa yang nyata untuk terjadi.”
Apakah mantan manajer Manchester City, Guardiola, bersedia menunggu tawaran posisi pelatih timnas Inggris?
Guardiola telah menyatakan niatnya untuk beristirahat sejenak, alih-alih terburu-buru kembali ke pinggir lapangan. Saat ia bersiap untuk kembali menjadi penonton biasa, menyaksikan pertandingan dari kejauhan, mungkinkah ia akan menunggu hingga posisi pelatih timnas Inggris akhirnya tersedia?
Owen menambahkan mengenai kemungkinan skenario tersebut terjadi: “Saya kira akan ada penantian yang panjang jika dia melakukannya, dan saya kira dia lebih memilih untuk mengambil pekerjaan di timnas Spanyol. Saya tidak tahu, tapi mungkin ada beberapa timnas yang bisa menarik minatnya.
“Dia baru saja meninggalkan Manchester City. Saya tidak berpikir dia meninggalkan Manchester City untuk langsung mengambil pekerjaan lain. Tidak ada kemungkinan dia menjadi manajer Inggris dalam dua bulan ke depan, begitulah.”
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Tuchel berada di bawah tekanan untuk mengakhiri 60 tahun penderitaan Inggris
Posisi tersebut akan diisi oleh Tuchel, dengan Piala Dunia 2026 berlangsung hingga 19 Juli. Inggris berharap dapat tampil di laga penutup turnamen tersebut di MetLife Stadium, di pinggiran Kota New York—saat gelar juara dunia kembali diperebutkan.
The Three Lions diperkirakan akan berada di sana atau di sekitarnya saat penghargaan tertinggi dibagikan, dan mungkin perlu berada di sana jika manajer mereka ingin terhindar dari pemecatan. Tidak ada indikasi bahwa pergantian manajer akan dipertimbangkan, terlepas dari hasil pertandingan, dan masih harus dilihat kapan dan di mana Guardiola akan kembali ke lingkaran kepelatihan saat ia terus menikmati cahaya hangat yang dipancarkan oleh 20 trofi dan kesuksesan meraih Treble di City.