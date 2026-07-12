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USMNT future coaches GOAL
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

Apakah Pep Guardiola bisa melatih Tim Nasional Sepak Bola Pria AS (USMNT)? Mengulas Mauricio Pochettino, Pellegrino Matarazzo, dan para kandidat bertabur bintang untuk siklus Piala Dunia 2030

Analysis
USA
FEATURES
M. Pochettino
P. Guardiola
B. Schmetzer
P. Matarazzo

Masa depan Mauricio Pochettino masih belum pasti, sehingga U.S. Soccer memiliki beberapa opsi menarik saat mulai merencanakan siklus Piala Dunia 2030.

Beberapa hari setelah Tim Nasional Sepak Bola Putra AS tersingkir dari Piala Dunia, para petinggi dari federasi maupun staf kepelatihan menyerukan agar bersabar. Istirahat dan refleksi sangat diperlukan. Beberapa jam setelah kekalahan 4-1 dari Belgia bukanlah waktu yang tepat untuk memutuskan langkah selanjutnya.

Jadi, bahkan sekarang, seminggu setelah USMNT tersingkir dari Piala Dunia, tim ini mungkin masih memiliki pelatih untuk ke depannya, atau mungkin tidak. Mauricio Pochettino mungkin kembali, atau mungkin tidak, dan Federasi Sepak Bola AS mungkin tertarik untuk memperpanjang kerja sama mereka, atau mungkin tidak. Sekali lagi, istirahat dan refleksi sangat diperlukan. Setelah itu barulah keputusan akan diambil.

Faktanya, kontrak Pochettino berakhir musim panas ini. Saat ia menandatangani kontrak untuk memimpin tim ini pada 2024, ia melakukannya khusus untuk Piala Dunia ini dan tidak lebih dari itu. Jadi, meskipun kedua belah pihak telah membahas perpanjangan kontrak, AS, secara efektif, saat ini tanpa pelatih, dan itu berarti program ini bisa berjalan ke berbagai arah.

Lalu, seperti apa bentuknya? Siapa yang bisa menjadi pelatih kepala USMNT berikutnya? Apakah akan menjadi sosok yang sudah dikenal atau kejutan lain? Berikut ini gambaran tentang bagaimana proses pencarian pelatih USMNT bisa berlangsung, jika memang hal itu terjadi...

  • USA Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pelatih saat ini - Mauricio Pochettino

    Kita akan mulai dengan pelatih yang sedang menjabat karena, saat ini, belum ada indikasi apakah dia akan tetap bertahan atau hengkang. Secara logika, kemungkinan besar dia akan hengkang, tapi, hei, hal-hal yang lebih aneh pun pernah terjadi, kan?

    Jika Pochettino tetap bertahan, akan menarik untuk melihat bagaimana ia menghadapi siklus keduanya ini. Siklus pertama, secara umum, berfokus pada pembangunan budaya serta memulihkan rasa kebanggaan dan tanggung jawab di timnas AS. Harus diakui, ia berhasil melakukannya.

    Di bawah kepemimpinan Pochettino, USMNT menampilkan permainan sepak bola yang fantastis di Piala Dunia dan, yang tak kalah pentingnya, berhasil membuat para penggemar percaya diri sebelum kekalahan yang menyakitkan itu melawan Belgia. Apakah semuanya sesuai dengan harapan? Mungkin tidak, tetapi setidaknya, Pochettino telah membawa tim ini ke posisi yang lebih baik daripada sebelum ia tiba pada siklus pertamanya.

    Siklus kedua, karenanya, akan dimulai dengan fondasi yang sudah ada. Pertanyaannya adalah bagaimana dia akan membangun fondasi tersebut dan, yang lebih penting, seperti apa visi jangka panjangnya setelah menghabiskan dua tahun pertamanya berlari kencang menuju Piala Dunia di kandang sendiri.

    Ada juga realitas komitmen di sini. Jika Pochettino menandatangani kontrak, itu akan menjadi komitmen empat tahun menuju 2030, yang akan menjauhkannya dari klub-klub besar dunia. Dan, jika Asosiasi Sepak Bola AS memperpanjang kontrak Pochettino, itu akan menjadi siklus empat tahun di mana pelatih kepala tim ini selalu dikaitkan dengan setiap posisi pelatih utama di Eropa setiap kali ada lowongan. Apakah kedua belah pihak bersedia menghadapi gangguan tersebut?

    Jika semuanya berjalan lancar, baik Pochettino maupun U.S. Soccer telah menunjukkan bahwa mereka bisa menjadi tim yang sangat bagus dalam jangka pendek. Namun, komitmen jangka panjang jauh lebih rumit.

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  • Nashville SC v Inter Miami CF - CONCACAF Champions Cup 2026Getty Images Sport

    Wajah yang tak asing lagi — BJ Callaghan

    Ada sebagian kalangan di media sosial yang masih mengenang dengan penuh kerinduan masa-masa ketika timnas AS (USMNT) ini menampilkan permainan sepak bola terbaiknya dalam beberapa tahun terakhir. Masa apa yang mereka maksud? Era BJ Callaghan.

    Setelah menjabat sebagai asisten Gregg Berhalter, Callaghan diberi kepercayaan untuk memimpin tim secara sementara pada Mei 2023. Anthony Hudson, yang awalnya menggantikan Berhalter saat Federasi Sepak Bola AS (U.S. Soccer) menyelidiki perilaku mantan pelatih tersebut, telah pindah ke pekerjaan lain. Dalam pertandingan pertamanya, Callaghan membawa AS meraih kemenangan 3-0 atas Meksiko di semifinal CONCACAF Nations League. Tiga hari kemudian, Timnas AS mengalahkan Kanada untuk mengangkat trofi. Meskipun skuad yang kekurangan pemain gagal di Piala Emas musim panas itu, Callaghan tetap berhasil meraih dukungan signifikan dari para penggemar Timnas AS pada akhir masa jabatannya yang singkat.

    Setelah itu, ia mendapat tawaran melatih di Nashville dan juga telah melakukan pekerjaan yang luar biasa di sana, memenangkan U.S. Open Cup pada tahun 2025 sekaligus membuktikan dirinya sebagai salah satu pelatih terbaik di MLS. Itulah alasan mengapa ada sebagian besar penggemar yang memandang Callaghan sebagai pilihan terbaik dari dalam negeri untuk mengambil alih jabatan pelatih.

    Dari segi prestasi, ya, Callaghan memang akan menjadi langkah mundur dibandingkan Pochettino. Namun, ia memiliki reputasi yang mapan dan dihormati di dalam USMNT. Jadi, meskipun secara teori ini mungkin bukan pilihan yang paling ambisius, ini merupakan jalan tengah yang baik—lebih terjangkau bagi federasi dan disukai oleh sekelompok penggemar yang masih menyimpan kenangan indah tentang masa jabatannya yang pertama.

  • Schmetzer Sounders 2023Getty

    Pemain veteran yang konsisten - Brian Schmetzer

    Brian Schmetzer pernah mengatakan bahwa ia terbuka terhadap tawaran tersebut. Namun, akan ada sebagian penggemar di AS yang menganggap perekrutan seorang pelatih MLS tanpa pengalaman internasional sebagai langkah yang kurang ambisius. Mereka mungkin benar, tetapi perlu juga diperhatikan bahwa Schmetzer bukan sekadar pelatih MLS.

    Bersama Seattle Sounders, Schmetzer berhasil mempertahankan, membangun, dan membangun kembali sebuah kerajaan. Ia langsung menjadi sorotan sebagai pelatih sementara, menggantikan Sigi Schmid yang legendaris, dan berhasil mempertahankan posisinya dengan memenangkan MLS Cup pada musim pertamanya. Ia kembali memenangkan MLS Cup pada 2019 dan mencapai final dua kali lagi, sehingga totalnya mencapai empat final liga dalam rentang waktu lima tahun. Selama periode tersebut, Sounders hanya sekali gagal lolos ke babak playoff dan dua kali berlaga di Piala Dunia Antarklub.

    Selama dekade terakhir, Schmetzer telah memimpin berbagai era sepak bola Sounders. Semuanya berjalan dengan baik. Dari segi pengalaman, hanya sedikit pelatih Amerika yang bisa menandinginya, itulah sebabnya ia tak diragukan lagi layak dipertimbangkan.

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  • Real Sociedad v Atletico de Madrid - Copa Del Rey FinalGetty Images Sport

    Orang Amerika di Eropa - Pellegrino Matarazzo

    Matarazzo sedang membangun rekam jejak sebagai calon pelatih timnas AS. Pertanyaannya, tentu saja, adalah soal waktunya.

    Pelatih kelahiran New Jersey ini membangun karier kepelatihannya di Jerman, tetapi ia benar-benar melambung ke puncak popularitas tahun ini setelah mengambil alih Real Sociedad. Setelah mengambil alih pada bulan Desember, ia membawa klub tersebut meraih trofi Copa del Rey yang ditutup dengan kemenangan adu penalti atas Atletico Madrid di final. Dengan kemenangan trofi tersebut, Matarazzo menjadi orang Amerika pertama yang memenangkan trofi besar di liga lima besar.

    Jadi pertanyaannya jelas: mengapa ia harus pergi? Matarazzo jelas sedang membangun sesuatu di Eropa dan, jika ia terus melakukannya, posisi di USMNT akan menunggunya di masa mendatang. Jika ia tertarik dengan daya tarik tim nasional, hal itu sangat bisa dimengerti, tetapi Anda juga tidak akan menyalahkannya jika ia ingin benar-benar menguji kemampuannya di Eropa untuk melihat sejauh mana ia bisa melangkah.

  • Pep Guardiola Manchester City 2026Getty Images

    Nama besar — Pep Guardiola

    Jika Tim Nasional Sepak Bola Pria AS (USMNT) ingin merekrut nama besar lainnya, masih ada beberapa pilihan di luar sana. Lagipula, pelatih yang bisa dibilang terbaik sepanjang masa saat ini sedang menganggur.

    Pep Guardiola memiliki pengalamannya sendiri di AS. Selama masa cuti sebelumnya, ia tinggal di New York, ingin menikmati kehidupan yang tidak terlalu dikenal di Amerika. Dalam hal ini, ia pasti tahu apa yang akan dihadapinya jika menjadi calon pengganti Pochettino: sebuah pekerjaan di mana ia tidak hanya bertindak sebagai pelatih kepala, tetapi juga sebagai orang yang bertanggung jawab mengembangkan sepak bola Amerika. Namun, setiap tim di dunia pasti akan merekrut Guardiola saat ini juga jika ia mau, jadi adakah alasan yang masuk akal mengapa ia lebih memilih pekerjaan di USMNT daripada di klub besar atau tim nasional lain yang pasti akan memberinya gaji lebih besar?

    Ini memang akan menjadi langkah besar, ya, tetapi mungkin terlalu besar untuk diwujudkan, kecuali jika Asosiasi Sepak Bola AS mendapatkan bantuan keuangan dari pihak luar seperti yang mereka lakukan saat merekrut Pochettino.

  • New York Red Bulls v New England RevolutionGetty Images Sport

    Masa Depan - Michael Bradley

    Legenda USMNT, Michael Bradley, sedang menapaki jalur yang menjanjikan, yang suatu hari nanti mungkin akan membawanya memimpin tim nasionalnya. Namun, perjalanannya masih sangat awal, sehingga desakan agar ia mengambil alih kepemimpinan tim tersebut hampir pasti masih terlalu dini.

    Ya, Bradley memang menunjukkan kinerja yang baik bersama New York Red Bulls, terutama dalam membina pemain muda, dan, ya, tak dapat disangkal bahwa dalam hal USMNT, ia "memahami seluk-beluknya". Namun, kariernya masih sangat, sangat awal untuk melangkah sejauh itu. Ia tentu masih membutuhkan pengalaman lebih.

    Jadi, karena itu, Bradley adalah sosok yang patut diperhatikan untuk masa depan, tapi bukan masa depan seperti tahun 2030.

  • usmnt Getty Images

    Hal-hal yang belum diketahui

    Inilah kenyataan situasi saat ini: tak ada yang benar-benar tahu ke mana arah perkembangan ini. Bahkan jika Timnas AS dan Pochettino benar-benar berpisah, dampaknya bisa berujung ke berbagai arah, yang saat ini belum bisa diprediksi sepenuhnya.

    Masalahnya dengan pergantian pelatih yang terus-menerus adalah Anda tidak pernah tahu siapa yang akan tersedia dan kapan, dan dengan sisa waktu empat tahun hingga Piala Dunia, ada waktu bagi Federasi Sepak Bola AS untuk menunggu dan mengambil keputusan yang tepat. Mungkin jangan menunggu terlalu lama, seperti yang mereka lakukan pada dua siklus sebelumnya, tetapi tidak ada alasan nyata untuk terburu-buru. Jika federasi telah mengidentifikasi seseorang, mereka punya waktu untuk mendekatinya dan merekrutnya.

    Karena itu, sulit untuk mengukur seberapa besar kumpulan calon yang tersedia. Pada tahun 2024, akan sulit membayangkan bahwa Pochettino akan tersedia dan bersedia melatih USMNT, dan sama sulitnya untuk memprediksi situasi saat ini. Kandidat-kandidat baru akan muncul dan beberapa di antaranya mungkin baru bergabung di tahap akhir, tetapi jika USMNT benar-benar mengambil langkah, ada banyak cara yang bisa ditempuh dalam proses pencarian pelatih sebelum akhirnya menemukan target yang tepat.