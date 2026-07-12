Apakah Pep Guardiola bisa melatih Tim Nasional Sepak Bola Pria AS (USMNT)? Mengulas Mauricio Pochettino, Pellegrino Matarazzo, dan para kandidat bertabur bintang untuk siklus Piala Dunia 2030

Beberapa hari setelah Tim Nasional Sepak Bola Putra AS tersingkir dari Piala Dunia, para petinggi dari federasi maupun staf kepelatihan menyerukan agar bersabar. Istirahat dan refleksi sangat diperlukan. Beberapa jam setelah kekalahan 4-1 dari Belgia bukanlah waktu yang tepat untuk memutuskan langkah selanjutnya.

Jadi, bahkan sekarang, seminggu setelah USMNT tersingkir dari Piala Dunia, tim ini mungkin masih memiliki pelatih untuk ke depannya, atau mungkin tidak. Mauricio Pochettino mungkin kembali, atau mungkin tidak, dan Federasi Sepak Bola AS mungkin tertarik untuk memperpanjang kerja sama mereka, atau mungkin tidak. Sekali lagi, istirahat dan refleksi sangat diperlukan. Setelah itu barulah keputusan akan diambil.

Faktanya, kontrak Pochettino berakhir musim panas ini. Saat ia menandatangani kontrak untuk memimpin tim ini pada 2024, ia melakukannya khusus untuk Piala Dunia ini dan tidak lebih dari itu. Jadi, meskipun kedua belah pihak telah membahas perpanjangan kontrak, AS, secara efektif, saat ini tanpa pelatih, dan itu berarti program ini bisa berjalan ke berbagai arah.

Lalu, seperti apa bentuknya? Siapa yang bisa menjadi pelatih kepala USMNT berikutnya? Apakah akan menjadi sosok yang sudah dikenal atau kejutan lain? Berikut ini gambaran tentang bagaimana proses pencarian pelatih USMNT bisa berlangsung, jika memang hal itu terjadi...