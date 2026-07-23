Apakah Pep Guardiola akan menjadi pelatih baru timnas Italia? Muncul tenggat waktu. Dan Mancini meminta penjelasan kepada Malagò

Hari-hari yang menentukan bagi masa depan Italia. Pep Guardiola telah meluangkan waktu untuk merenung dan paling lambat Selasa, saat rapat dewan federasi dijadwalkan, ia akan memberikan jawaban definitif atas tawaran dari Maldini dan Leonardo, yang akhir pekan lalu berkunjung ke Barcelona untuk memaparkan proyek tersebut, yang mencakup revolusi total dalam sistem sepak bola Italia. Terlepas dari keputusannya, pelatih asal Katalonia ini—yang telah mengakhiri masa baktinya di Manchester City setelah 10 tahun penuh prestasi—tetap menjadi pilihan utama. Jika ia setuju, hal itu tentu bukan karena alasan finansial: untuk mengikatnya dengan kontrak hingga tahun 2030, Federasi siap membuat pengecualian dan melampaui anggaran, dengan tawaran sebesar 5 juta euro bersih per musim. Lebih dari dua kali lipat jumlah yang ditawarkan kepada Pirlo dan Mancini, yang tentu saja merupakan pilihan yang lebih berkelanjutan. Namun saat ini mereka hanya menjadi pilihan kedua, bahkan bagi Malagò, yang memimpikan langkah sensasional.