Hari-hari yang menentukan bagi masa depan Italia. Pep Guardiola telah meluangkan waktu untuk merenung dan paling lambat Selasa, saat rapat dewan federasi dijadwalkan, ia akan memberikan jawaban definitif atas tawaran dari Maldini dan Leonardo, yang akhir pekan lalu berkunjung ke Barcelona untuk memaparkan proyek tersebut, yang mencakup revolusi total dalam sistem sepak bola Italia. Terlepas dari keputusannya, pelatih asal Katalonia ini—yang telah mengakhiri masa baktinya di Manchester City setelah 10 tahun penuh prestasi—tetap menjadi pilihan utama. Jika ia setuju, hal itu tentu bukan karena alasan finansial: untuk mengikatnya dengan kontrak hingga tahun 2030, Federasi siap membuat pengecualian dan melampaui anggaran, dengan tawaran sebesar 5 juta euro bersih per musim. Lebih dari dua kali lipat jumlah yang ditawarkan kepada Pirlo dan Mancini, yang tentu saja merupakan pilihan yang lebih berkelanjutan. Namun saat ini mereka hanya menjadi pilihan kedua, bahkan bagi Malagò, yang memimpikan langkah sensasional.
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Apakah Pep Guardiola akan menjadi pelatih baru timnas Italia? Muncul tenggat waktu. Dan Mancini meminta penjelasan kepada Malagò
MANCINI MEMINTA PENJELASAN
Malagò menginginkan Guardiola sebagai pelatih timnas, sementara temannya Roberto Mancini merasa kecewa. Seperti dilaporkan Repubblica, keduanya nyaris saling menghindari saat final Coppa Canottieri kategori usia di atas 60 tahun. “Saya tidak dihubungi untuk posisi pelatih timnas Italia,” kata mantan pelatih timnas Italia itu. Di ruang ganti, usai pertandingan, ia pun meminta penjelasan kepada Giovanni. Hari ini, pukul 13.00 hingga 14.00, Malagò, Maldini, dan Leonardo dijadwalkan memberikan pidato dalam rapat Liga Serie A untuk memaparkan struktur baru FIGC. Namun, keputusan mengenai pelatih baru tentu saja tidak akan diumumkan hari ini.
MALDINI TIDAK INGIN CONTE
Menurut Repubblica, Majelis Klub-klub Serie A akan mencoba mengangkat kembali nama Antonio Conte, yang menyatakan bahwa dirinya belum dihubungi. Namun, ini merupakan ide yang mahal, yang membutuhkan keterlibatan para sponsor, namun hal itu akan membuat Maldini tidak puas. Mantan petinggi Milan tersebut telah memaparkan rencananya dan nama Conte tidak tercantum di dalamnya. Guardiola menjadi pilihan utama, Pirlo sebagai alternatif utama, sementara Mancini berada di urutan berikutnya. Pada Selasa, 28 Juli, keputusan mengenai pelatih kepala baru akan diumumkan. Kurang dari dua bulan menjelang pertandingan Italia melawan Belgia pada 25 September, yang merupakan pertandingan pertama Nations League di era baru ini.
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