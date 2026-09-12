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Apakah Pep Guardiola akan melatih Mohamed Salah? Agen buka suara soal link mengejutkan dengan Trabzonspor dan masa depan kepelatihan legenda Man City
Guardiola menolak kepindahan ke Turki yang menggiurkan
Laporan terbaru menyebut Trabzonspor telah mengajukan tawaran gaji fantastis senilai €13 juta untuk membujuk Guardiola ke Super Lig. Langkah itu akan membuat manajer ikonik asal Spanyol tersebut bergabung dengan Salah, setelah penyerang Mesir itu menyelesaikan transfernya yang menyita perhatian ke raksasa Turki tersebut.
Namun, kemungkinan Guardiola menangani juara Super Lig tujuh kali itu telah ditepis secara tegas. Perwakilannya dihubungi untuk mengklarifikasi masa depannya dalam waktu dekat, dan dengan cepat membantah rumor sensasional yang beredar di media Turki.
Guardiola saat ini sedang rehat dari sepakbola setelah mengakhiri eranya yang sarat trofi bersama Manchester City musim lalu. Selama waktunya di Inggris, ia mengubah Manchester City menjadi kekuatan yang dominan.
- Getty Images Sport
Agen berikan kabar terbaru yang pasti soal masa depan kepelatihan
Menurut AS, agen Guardiola memberikan kabar yang sangat jelas terkait rencana kliennya dalam waktu dekat. Sang perwakilan menyatakan: "Pep tidak akan melatih klub atau tim nasional mana pun musim ini."
Konfirmasi ini berarti para penggemar harus menunggu untuk melihat apakah Guardiola akan pernah melatih Salah, seorang pemain yang sering ia hadapi dalam perebutan gelar yang epik. Ketika kedua sosok itu meninggalkan sepakbola Inggris musim lalu, pria Spanyol itu merekam pesan video yang mengungkapkan kekaguman besarnya kepada sang winger.
"Dia adalah mimpi buruk. Salah, [Andrew] Robertson, semua pemain ini pantas mendapatkan rasa hormat besar dari saya," kata mantan bos Manchester City itu. Ia mengakui kesulitan taktis yang dihadirkan Liverpool, dengan menambahkan: "Saya pikir dengan cara kami bermain, [Manchester] City, itu sempurna untuk mereka. Ruang di belakang dan umpan-umpan luar biasa dari [Trent] Alexander-Arnold, dari Robertson."
Perburuan pelatih Trabzonspor terus berlanjut di tengah performa yang naik turun
Ketertarikan Trabzonspor yang dilaporkan terhadap Guardiola menegaskan kekuatan ekonomi mereka yang kian besar setelah kedatangan Salah. Klub itu sangat ingin mematahkan cengkeraman besi Galatasaray atas sepakbola Turki, saat raksasa Istanbul tersebut memburu gelar liga kelima beruntun yang bersejarah.
Meski Salah memulai dengan sangat impresif secara individu, dengan mencatatkan empat gol dan satu assist dalam tiga penampilan domestik pertamanya, periode di Papara Park tetap berjalan penuh gejolak. Kekalahan agregat memalukan 5-0 dari Ferencvaros di kualifikasi Liga Europa memicu kekacauan di balik layar.
Mantan manajer Fatih Tekke awalnya mencoba mengundurkan diri setelah dibantai 4-0 pada leg pertama. Meski dewan direksi menolak kepergiannya, kekalahan domestik 2-1 berikutnya dari tim promosi Amed menjadi titik akhir. Kekalahan itu, yang membuat Salah membuka skor, berujung pada kepergian Tekke dan membuat kursi pelatih kepala kosong.
- Anadolu Agency
Laga-laga krusial Super Lig menanti
Pelatih interim Huseyin Cimsir akan terus memimpin tim sementara pencarian manajer permanen masih berlangsung. Setelah membawa tim meraih kemenangan telak pemecah rekor 5-0 atas Genclirbirligi pekan lalu, Cimsir menghadapi ujian lain melawan Konyaspor pada Sabtu. Kemenangan di sana bisa mengangkat Trabzonspor yang berada di posisi keempat ke peringkat kedua.
Di luar laga malam ini, duel besar sudah menanti di depan mata. Salah dan rekan-rekan setimnya sedang bersiap untuk partai kandang besar melawan juara bertahan Galatasaray pada Sabtu depan, pertandingan yang akan sangat menguji kelayakan mereka sebagai penantang gelar Super Lig.
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