Laporan terbaru menyebut Trabzonspor telah mengajukan tawaran gaji fantastis senilai €13 juta untuk membujuk Guardiola ke Super Lig. Langkah itu akan membuat manajer ikonik asal Spanyol tersebut bergabung dengan Salah, setelah penyerang Mesir itu menyelesaikan transfernya yang menyita perhatian ke raksasa Turki tersebut.

Namun, kemungkinan Guardiola menangani juara Super Lig tujuh kali itu telah ditepis secara tegas. Perwakilannya dihubungi untuk mengklarifikasi masa depannya dalam waktu dekat, dan dengan cepat membantah rumor sensasional yang beredar di media Turki.

Guardiola saat ini sedang rehat dari sepakbola setelah mengakhiri eranya yang sarat trofi bersama Manchester City musim lalu. Selama waktunya di Inggris, ia mengubah Manchester City menjadi kekuatan yang dominan.