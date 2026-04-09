Apakah penurunan performa Chelsea pasca-Enzo Maresca menandakan bahwa dia memang orang yang tepat untuk menggantikan Pep Guardiola di Man City?

Namun, pelatih sepak bola papan atas tak pernah beristirahat lama, dan pelatih asal Italia itu menegaskan dalam unggahan Instagram-nya yang penuh kebahagiaan bahwa ia tak akan bermalas-malasan di pantai bersama keluarganya selamanya. Ini adalah "waktu untuk mengisi ulang tenaga" menjelang tugas berat berikutnya. Dan tampaknya semakin besar kemungkinan tugas tersebut akan diemban di Manchester City, lawan Chelsea berikutnya dan tempat di mana ia membangun reputasinya sebagai pelatih.
Ketertarikan Maresca untuk menggantikan Pep Guardiola di Etihad Stadium dan pertemuan yang dilaporkan dilakukannya dengan City menjadi faktor utama dalam kepergiannya yang mendadak dari Chelsea pada Hari Tahun Baru, meskipun ada alasan lain di balik keretakan hubungannya dengan jajaran petinggi klub, termasuk penurunan drastis hasil pertandingan dan perselisihannya dengan tim medis.
Dari kejauhan, Maresca tampak seperti sosok yang pemarah yang ingin dihindari oleh sebagian besar klub. Namun, peristiwa selama tiga bulan terakhir mulai menggambarkan dirinya dalam sudut pandang yang positif dan membuat Maresca tampak seperti kandidat yang cocok untuk menggantikan Guardiola ketika pelatih asal Catalan itu mengundurkan diri, kemungkinan pada akhir musim ini.