Enzo Maresca Chelsea Pep Guardiola
Richard Martin

Diterjemahkan oleh

Apakah penurunan performa Chelsea pasca-Enzo Maresca menandakan bahwa dia memang orang yang tepat untuk menggantikan Pep Guardiola di Man City?

Saat Enzo Maresca memandangi laut dari kolam renang infinity-nya, ia pasti merasa bersyukur karena tidak lagi menjadi manajer Chelsea. Mulai dari kekalahan di tangan Newcastle, Everton, dan Paris Saint-Germain hingga berbagai kontroversi—mulai dari insiden 'menghormati bola' hingga Marc Cucurella dan Enzo Fernandez yang secara terang-terangan mengisyaratkan bahwa mereka terbuka untuk hengkang—Stamford Bridge tampak seperti medan perang jika dibandingkan dengan liburan indah Maresca baru-baru ini di Maladewa.

Namun, pelatih sepak bola papan atas tak pernah beristirahat lama, dan pelatih asal Italia itu menegaskan dalam unggahan Instagram-nya yang penuh kebahagiaan bahwa ia tak akan bermalas-malasan di pantai bersama keluarganya selamanya. Ini adalah "waktu untuk mengisi ulang tenaga" menjelang tugas berat berikutnya. Dan tampaknya semakin besar kemungkinan tugas tersebut akan diemban di Manchester City, lawan Chelsea berikutnya dan tempat di mana ia membangun reputasinya sebagai pelatih.

Ketertarikan Maresca untuk menggantikan Pep Guardiola di Etihad Stadium dan pertemuan yang dilaporkan dilakukannya dengan City menjadi faktor utama dalam kepergiannya yang mendadak dari Chelsea pada Hari Tahun Baru, meskipun ada alasan lain di balik keretakan hubungannya dengan jajaran petinggi klub, termasuk penurunan drastis hasil pertandingan dan perselisihannya dengan tim medis.

Dari kejauhan, Maresca tampak seperti sosok yang pemarah yang ingin dihindari oleh sebagian besar klub. Namun, peristiwa selama tiga bulan terakhir mulai menggambarkan dirinya dalam sudut pandang yang positif dan membuat Maresca tampak seperti kandidat yang cocok untuk menggantikan Guardiola ketika pelatih asal Catalan itu mengundurkan diri, kemungkinan pada akhir musim ini.

    'Sangat menyakiti kami'

    Delapan pemain Chelsea langsung memberikan penghormatan kepada Maresca saat ia meninggalkan klub, sementara Pedro Neto mengungkapkan keterkejutannya atas keputusan untuk melepas sang manajer dalam sebuah wawancara dengan Sky Sports.

    "Dan ketika saya mendengar berita itu, sejujurnya pada awalnya saya sedikit terkejut, karena manajer telah melakukan hal yang sangat baik bagi kami," kata pemain sayap asal Portugal itu. "Dia menjalani musim yang luar biasa tahun lalu, dan dia juga menjalani musim yang bagus tahun ini. Secara pribadi, dia juga luar biasa."

    Tidak ada yang aneh jika pemain bersikap sopan terhadap manajer saat mereka pergi, tetapi perasaan itu biasanya memudar begitu manajer baru mengambil alih. Namun, seiring musim Chelsea mulai berantakan di bawah Liam Rosenior, dengan mereka tersingkir secara memalukan dari Liga Champions dan kini berjuang keras untuk finis di lima besar Liga Premier agar bisa kembali ke kompetisi teratas Eropa, beberapa pemain mulai merindukan masa-masa ketika Maresca masih memimpin.

    Enzo Fernandez memimpin setelah kekalahan telak 3-0 di kandang melawan PSG yang mengunci skor agregat 8-2 yang memalukan, mengatakan kepada stasiun televisi Meksiko TUDN: "Saya juga tidak mengerti [kenapa Maresca pergi]. Jelas, kepergiannya sangat menyakitkan bagi kami karena kami memiliki identitas. Dia memberi kami arahan, meskipun kadang-kadang baik dan buruk.

    "Tapi dia selalu memiliki identitas yang sangat jelas dalam hal latihan dan permainan, dan jelas kepergiannya sangat menyakitkan bagi kami, terutama di tengah musim. Hal itu menghancurkan semua yang sedang kami bangun."

    'Mati demi dia'

    Selanjutnya giliran Marc Cucurella, yang menyebut Maresca sebagai "yang paling penting" di antara enam pelatih yang pernah melatihnya di Chelsea (termasuk Thomas Tuchel, Graham Potter, Frank Lampard, dan Mauricio Pochettino).

    "Kami tahu apa yang diinginkan Maresca dari kami. Memenangkan gelar seperti Piala Dunia Antarklub juga membantu, memperkuat ikatan, dan Anda membangun hubungan yang hebat selama perayaan," kata bek sayap itu kepada The Athletic. "Ketika seorang manajer memberi Anda kepercayaan diri dan menawarkan platform untuk memperebutkan gelar, Anda akan rela mati untuknya. Saat Maresca pergi, hal itu berdampak besar pada kami. Ini adalah keputusan yang diambil oleh klub. Jika Anda bertanya kepada saya, saya tidak akan mengambil keputusan ini."

    Pernyataan Fernandez khususnya ditafsirkan sebagai sindiran terhadap Rosenior, sementara Cucurella berbicara langsung tentang pelatih asal Inggris itu.

    "Dia suka berada dekat dengan kami dan ide-ide sepak bolanya bagus, tapi kami tidak punya waktu untuk melatihnya. Dalam konteks ini, wajar jika rencana Anda kadang-kadang tidak berjalan lancar, dan kemudian kami mengalami momen-momen sulit," katanya. "Dengan Enzo Maresca sebagai pelatih, kami lebih stabil, karena kami bekerja sama selama 18 bulan."

    Malo Gusto juga mengatakan dia menyukai Rosenior - "Dia ingin berbagi dengan kami kecintaannya pada sepak bola dan saya merasa ingin bermain untuknya" - namun dia tidak bisa menyangkal bahwa perubahan itu sangat mengganggu, menyebutnya "sedikit rumit" dan "perubahan besar".

    "Banyak dari kami yang masih muda, tapi kami memiliki kualitas untuk menghadapi ini. Kami hanya perlu percaya pada proses ini dan melakukan yang terbaik untuk membawa Chelsea ke tempat yang seharusnya," tambah Gusto.

    'Di mana Chelsea seharusnya berada'

    Pernyataan Gusto mungkin terdengar akrab bagi para penggemar The Blues, karena hal serupa juga tercantum dalam pernyataan perpisahan Maresca: "Saya pergi dengan hati yang tenang karena telah meninggalkan klub bergengsi seperti Chelsea di tempat yang pantas untuknya."

    Sulit untuk membantah penilaian Maresca terhadap 18 bulan masa jabatannya di Stamford Bridge. Chelsea finis di peringkat ke-12 di Liga Premier pada musim 2022-23 dan keenam pada 2023-24, sementara ia membawa mereka ke peringkat keempat pada musim debutnya dan memenangkan Liga Konferensi Eropa dengan sebagian besar menurunkan tim cadangan, sebelum memimpin kemenangan mengejutkan di Piala Dunia Antarklub, menghancurkan juara Eropa PSG 3-0 di final.

    Masa jabatannya jauh dari sempurna, dengan kekalahan beruntun dari Fulham dan Ipswich Town serta kekalahan berturut-turut dari Brighton yang terasa sangat menyakitkan. Para penggemar juga tidak selalu menghargai gaya sepak bola penguasaan bola yang disajikan, dan sesekali mencemooh tim. Namun, ada banyak momen gemilang di luar kemenangan trofi, dan ketika Chelsea menghancurkan Barcelona pada November selama rentetan sembilan kemenangan dari 11 pertandingan, mereka tampak berada di jalur menuju sesuatu yang istimewa.

    Risiko terpapar

    Hanya dua kemenangan dalam sembilan pertandingan berikutnya membuat suasana menjadi suram, dan ditambah dengan komentar aneh Maresca mengenai kurangnya dukungan setelah kemenangan atas Everton pada Desember serta bocornya laporan mengenai pertemuannya dengan City, ia pun hengkang atas kesepakatan bersama pada hari pertama tahun 2026.

    Rosenior sedikit lebih unggul dari Maresca di Liga Premier, dengan meraih 1,7 poin per pertandingan dari 10 pertandingannya, dibandingkan dengan 1,6 poin dari 20 pertandingan yang diraih pelatih asal Italia itu, serta mencetak 0,1 gol lebih banyak per pertandingan. Sebenarnya, Chelsea akan berada di peringkat keempat klasemen jika musim dimulai saat Rosenior mengambil alih, bukan di peringkat keenam. Statistik ini membuat pelatih saat ini berani menyarankan bahwa "kita harus melupakan kebisingan" setelah kekalahan telak 3-0 di Everton pada laga liga terakhir The Blues.

    Chelsea juga lolos ke semifinal Piala FA, namun cara mereka menyerah kepada PSG, kebobolan tiga gol dalam 16 menit terakhir di Parc des Princes setelah Filip Jorgensen melakukan kesalahan fatal karena dipilih menggantikan kiper utama Robert Sanchez, telah mengekspos kelemahan Rosenior. Komentarnya yang banyak diejek oleh media, yang dicemooh sebagai bahasa LinkedIn, serta situasi konyol seputar rapat tim sebelum pertandingan melawan Newcastle hanya memperburuk keadaan.

    Di sisi Pep

    Tak heran jika para pemain meratapi kepergian seorang pelatih yang dianggap telah menata kembali tim. Tak mengherankan pula jika Maresca dipandang sebagai sosok yang berwibawa, mengingat ia pernah bekerja bersama Guardiola pada musim ketika City meraih treble, serta pernah melatih Skuad Pengembangan Elite (U-23) klub tersebut, yang berhasil menjuarai Liga Premier 2 bersama bintang-bintang masa depan Chelsea, Cole Palmer dan Liam Delap.

    Maresca juga membawa Leicester City kembali ke Liga Premier dalam satu musimnya di klub yang terus merosot sejak ia pergi. Memang, satu-satunya tim Inggris yang tidak merindukan stabilitas yang dibawa Maresca adalah City.

    Namun, pemenang Carabao Cup ini mungkin akan memulai perjalanan mereka sendiri menuju hal yang belum diketahui jika Guardiola mengakhiri masa jabatannya yang telah berlangsung selama satu dekade pada akhir musim ini.


    Tempat yang tepat untuk memulai

    Guardiola belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai masa depannya, dengan mengacu pada sisa kontrak satu tahun yang masih dimilikinya. Namun, fakta bahwa Maresca telah bertemu dengan petinggi City sebanyak dua kali, ditambah dengan kenyataan bahwa ia menahan diri untuk tidak menerima tawaran pekerjaan lain sejak meninggalkan Chelsea, semakin memperkuat spekulasi seputar posisi di City.

    Mencari pengganti Guardiola merupakan tugas yang jauh lebih berat bagi City daripada yang dihadapi Liverpool pada 2024 ketika Jurgen Klopp meninggalkan Anfield, dan klub akan melakukan segala upaya untuk menghindari kesalahan yang sama seperti yang dilakukan Manchester United saat Sir Alex Ferguson—manajer satu-satunya yang memiliki gelar Premier League lebih banyak daripada Guardiola—pensiun.

    Namun, menunjuk manajer yang telah mendampingi Guardiola selama musim terbaiknya, yang ingin timnya bermain dengan cara yang sama, dan telah meraih kesuksesan besar secara mandiri, adalah langkah awal yang cukup baik. Maresca sebaiknya menikmati pemandangan laut tersebut selagi bisa sebelum kembali terjun ke dalam kegilaan yang menakjubkan dalam manajemen Premier League.

