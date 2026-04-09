Apakah penurunan performa Chelsea pasca-Enzo Maresca menandakan bahwa dia memang orang yang tepat untuk menggantikan Pep Guardiola di Man City?

Delapan pemain Chelsea langsung memberikan penghormatan kepada Maresca saat ia meninggalkan klub, sementara Pedro Neto mengungkapkan keterkejutannya atas keputusan untuk melepas sang manajer dalam sebuah wawancara dengan Sky Sports.

"Dan ketika saya mendengar berita itu, sejujurnya pada awalnya saya sedikit terkejut, karena manajer telah melakukan hal yang sangat baik bagi kami," kata pemain sayap asal Portugal itu. "Dia menjalani musim yang luar biasa tahun lalu, dan dia juga menjalani musim yang bagus tahun ini. Secara pribadi, dia juga luar biasa."

Tidak ada yang aneh jika pemain bersikap sopan terhadap manajer saat mereka pergi, tetapi perasaan itu biasanya memudar begitu manajer baru mengambil alih. Namun, seiring musim Chelsea mulai berantakan di bawah Liam Rosenior, dengan mereka tersingkir secara memalukan dari Liga Champions dan kini berjuang keras untuk finis di lima besar Liga Premier agar bisa kembali ke kompetisi teratas Eropa, beberapa pemain mulai merindukan masa-masa ketika Maresca masih memimpin.

Enzo Fernandez memimpin setelah kekalahan telak 3-0 di kandang melawan PSG yang mengunci skor agregat 8-2 yang memalukan, mengatakan kepada stasiun televisi Meksiko TUDN: "Saya juga tidak mengerti [kenapa Maresca pergi]. Jelas, kepergiannya sangat menyakitkan bagi kami karena kami memiliki identitas. Dia memberi kami arahan, meskipun kadang-kadang baik dan buruk.

"Tapi dia selalu memiliki identitas yang sangat jelas dalam hal latihan dan permainan, dan jelas kepergiannya sangat menyakitkan bagi kami, terutama di tengah musim. Hal itu menghancurkan semua yang sedang kami bangun."