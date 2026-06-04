Menurut laporan tersebut, FC Southampton—klub tempat pemain asal Israel itu saat ini dipinjamkan—sedang menjalani pembicaraan lanjutan dengan juara Bundesliga asal Jerman tersebut untuk merekrut Peretz secara permanen. Pihak manajemen klub asal pantai selatan Inggris itu bahkan berharap kesepakatan tersebut dapat diselesaikan dalam minggu ini.
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Apakah pengumuman resmi akan dirilis minggu ini? Sepertinya ada pemain yang akan hengkang dari FC Bayern München dalam waktu dekat
Peretz juga ingin tetap bertahan di klub dan membantu klub tersebut promosi ke Liga Premier, meskipun ia juga telah menerima tawaran dari klub-klub lain.
Peretz baru pindah ke Southampton dengan status pinjaman pada musim dingin setelah sempat dipinjamkan ke Hamburger SV, demi mendapatkan pengalaman bermain. Di Munich, pemain berusia 25 tahun ini—yang didatangkan dari Maccabi Tel Aviv pada musim panas 2023 dengan biaya lebih dari lima juta euro—tidak memiliki prospek bermain di belakang kiper utama Manuel Neuer serta dua kiper cadangan, Jonas Urbig dan Sven Ulreich.
Sebaliknya, di Southampton ia berkembang pesat, menjadi favorit para penggemar, dan tampil meyakinkan di segala lini.
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Peretz mencatatkan sembilan kali clean sheet bersama Southampton
Kiper yang telah 12 kali membela tim nasional ini telah tampil sebanyak 26 kali untuk Southampton. Dalam 26 pertandingan tersebut, ia berhasil mencatatkan sembilan clean sheet, sementara gawangnya kebobolan sebanyak 24 kali. Sementara itu, kontraknya di Munich masih berlaku hingga tahun 2028.
Klub Peretz saat ini menjadi sorotan utama dalam beberapa hari terakhir dan menjadi perbincangan hangat di dunia sepak bola Inggris. Impian FC Southampton dan pelatih asal Jerman mereka, Tonda Eckert, untuk kembali ke Liga Premier pun pupus secara dramatis.
Skandal spionase mengguncang FC Southampton
The Saints didiskualifikasi dari final promosi melawan Hull City oleh English Football League akibat skandal spionase tersebut. Selain itu, klub tersebut juga dikenai sanksi pengurangan empat poin untuk musim Liga Kedua mendatang.
Latar belakangnya: Pada awal Mei, staf FC Middlesbrough menangkap seorang pemuda yang secara diam-diam merekam sesi latihan. Pemuda tersebut adalah seorang magang dari FC Southampton yang, atas perintah atasannya, melakukan spionase terhadap lawan playoff dalam perebutan promosi ke Liga Premier.
Middlesbrough mengajukan keluhan kepada EFL, yang kemudian membuka proses pada 13 Mei, yang pada gilirannya berujung pada pengeluaran Southampton dari kompetisi pada 19 Mei. Sidang banding sehari kemudian berakhir dengan penolakan banding klub Peretz.