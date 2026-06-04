Peretz juga ingin tetap bertahan di klub dan membantu klub tersebut promosi ke Liga Premier, meskipun ia juga telah menerima tawaran dari klub-klub lain.

Peretz baru pindah ke Southampton dengan status pinjaman pada musim dingin setelah sempat dipinjamkan ke Hamburger SV, demi mendapatkan pengalaman bermain. Di Munich, pemain berusia 25 tahun ini—yang didatangkan dari Maccabi Tel Aviv pada musim panas 2023 dengan biaya lebih dari lima juta euro—tidak memiliki prospek bermain di belakang kiper utama Manuel Neuer serta dua kiper cadangan, Jonas Urbig dan Sven Ulreich.

Sebaliknya, di Southampton ia berkembang pesat, menjadi favorit para penggemar, dan tampil meyakinkan di segala lini.